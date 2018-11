Cruauté, élite, dépassements, choc des extrêmes : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - L1 : Fin de série pour Montpellier, celle de Toulouse continue

Invaincus en championnat depuis trois mois et un revers inaugural devant Dijon lors de la 1ère journée (1-2), les Montpelliérains ont fini par craquer et se sont inclinés sur la pelouse d'Angers samedi soir (1-0). Les joueurs de Michel Der Zakarian n'ont pas su répondre au but de Romain Thomas et le MHSC, désormais troisième du classement, sent le souffle de Lyon et de Saint-Etienne dans son cou. Du côté de Toulouse qui a enchaîné un dixième match consécutif sans succès avec une défaite à domicile devant Amiens (0-1), il va falloir profiter de la trêve internationale pour corriger le tir.

Vidéo - Aulas : ''Un grand coaching de Bruno Genesio'' 01:44

2. Rugby - Test Match : Un revers cruel pour le XV de France

Face à l'Afrique du Sud, les Bleus y ont longtemps cru et ils avaient bien raison. La sanction est pourtant tombée dans les ultimes secondes et ils ont subi une défaite rageante (26-29). Forcément, la déception et la frustration étaient grandes dans les rangs tricolores. Il faudra tout de même digérer et ne pas oublier la belle débauche d'énergie aperçue pendant une heure avant cette fin de match ratée pour éviter de répéter les mêmes erreurs lors du prochain rendez-vous face à l'Argentine le week-end prochain à Lille.

3. Basket - NBA : Golden State se reprend, Toronto enchaîne

Deux jours après sa déroute à domicile face à Milwaukee, Golden State a passé ses nerfs sur Brooklyn (116-100) samedi, mais reste dans l'ombre de Toronto qui domine la NBA après sa sixième victoire consécutive face aux New York Knicks (128-112). Les Warriors, privés de Stephen Curry, blessé jeudi aux adducteurs, et de Draymond Green, touché à un orteil, ont repris leurs bonnes habitudes malgré une certaine indolence en début de match.

On a aussi retenu pour vous

Foot, Amical : Les Bleues en imposent. Pour son dernier match de l'année, l'équipe de France féminine s'est offert une soirée de gala en dominant largement le Brésil (3-1) samedi à l'Allianz Riviera. Delphine Cascarino, Elise Bussaglia et Wendie Renard ont signé les trois buts tricolores avant la réduction du score de Darlene dans le temps additionnel.

Hochey, NHL : L'international français de Vancouver Antoine Roussel a distillé deux passes décisives face à Buffalo samedi, mais son équipe s'est inclinée aux tirs au but (4-3). Vancouver est 3e de la conférence Ouest avec 22 points et Roussel totalise désormais sept points (trois buts et quatre passes).

Basket, Jeep Elite : La passe de trois pour Nanterre qui a sereinement dominé Fos-sur-Mer (93-71) et en profite pour remonter à la cinquième place du classement.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Tournée de novembre - Brunel : ''On a été au niveau des Springboks'' 02:43

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Masters : Le gotha à rendez-vous à Londres

Comme chaque année, les huit meilleurs joueurs du monde disputent l'ultime tournoi de la saison dans la capitale britannique. Si Novak Djokovic et Roger Federer (onze titres à eux deux) seront les deux favoris naturels de la compétition, les six autres prétendants auront des arguments à faire valoir pour tenter un coup de force.

Vidéo - 1 trophée, 2 bijoutiers et 6 braqueurs 01:49

2. Formule 1 - GP du Brésil : La course du titre pour Mercedes ?

L'insatiable Lewis Hamilton a signé samedi la 82e pole position de sa carrière et le champion du monde s'élancera sur le circuit d'Interlagos avec l'ambition de remporter un dixième succès cette saison (18h10). Sa position préférentielle sur la grille de départ ne constitue pourtant pas un avantage déterminant sur cette piste qui favorise les dépassements. De plus, l'écurie Mercedes misera certainement sur une sage stratégie pour empocher le titre des constructeurs.

Vidéo - Streiff handicapé, Senna tétanisé, Hamilton miraculé : Les incroyables du GP du Brésil 01:52

3. Voile - Route du Rhum : Pointe-à-Pitre en fête

Si la prudence reste de mise, François Gabart (Macif) est bien attendu ce soir en Guadeloupe. Le skipper devrait franchir la ligne d'arrivée entre 21 heures et 23 heures après avoir contourné l'île dans une dernière difficulté. Il pourrait même battre le record de l'épreuve étali par Loïck Peyron lors de la dernière édition.

4. Football - Ligue 1 : Une affiche déséquilibrée

Les deux derniers champions de France s'affrontent ce soir. L'AS Monaco accueille le PSG en clôture de la 13e journée de Ligue 1 (21 heures) et le duel demeure alléchant mais l'intérêt sportif n'atteint pas des sommets. Les Monégasques de Thierry Henry pointent en effet au 19e rang du classement, à 29 points du leader parisien. Le nouveau coach court toujours après sa première victoire et faire tomber l'ogre du championnat lui rendrait forcément le sourire.