Culture Sport : Nos conseils à voir, lire ou écouter pendant le confinement

Sacha Beckerman : Cheer

Catégorie : Série documentaire

Titre : Cheer

Année : 2020 (Sortie le 8 janvier)

Diffuseur : Netflix

C’est une discipline peu connue en France, et souvent victime de nombreux préjugés. Dans cette série documentaire (six épisodes), Netflix vous emmène suivre le quotidien de l’équipe des Navarro Cheer, l’équipe de cheerleading de Corsicana, une petite ville du Texas. Une quarantaine d’adolescents s’entraîne jusqu’à cinq heures par jour avec, en ligne de mire, le championnat national de Daytona.

Oubliez vos souvenirs de pom-pom girls dans High School Musical, cette série documentaire va vous plonger dans le sport de haut niveau. D'ailleurs, non, le cheerleading n’est pas uniquement réservé aux femmes. Figures, enchaînements, portés, placement, tout est millimétré, pour l’esthétique des tableaux, mais surtout pour la sécurité des cheerleaders. Chutes, commotions cérébrales, bras cassés... Bien loin des clichés, le cheerleading est en réalité exigeant et dangereux.

Plus qu’une leçon de sport, vous allez découvrir une véritable leçon de vie. Pour tous ces adolescents, souvent victimes de violences, d’abandon, d’homophobie, ou de harcèlement, le cheerleading est une porte de sortie, un échappatoire. Monica Aldama, réelle figure parentale pour ces jeunes, dirige sa troupe d’une main de fer dans un gant de velours. En regardant ce documentaire, vous allez passer par toutes les émotions, et vous surprendre à soutenir cette équipe en compétition…

Maxime Dupuis : The Jordan Rules

Catégorie : Livre

Titre : The Jordan Rules

Année : 1992

Editeur : Mareuil Editions

A mes yeux, c’est tout bonnement et tout simplement l’un des meilleurs livres de sport. Et je pèse mes mots. Ecrit par Sam Smith, journaliste du Chicago Tribune, l’ouvrage raconte la saison d’une franchise NBA. Pas n’importe laquelle : les Chicago Bulls. De pas n’importe qui : Michael Jordan. Et pas n’importe quand : l’année de leur premier sacre. Ce livre, paru en 1992, avait fait polémique à l’époque parce qu’il dévoilait le quotidien des Bulls et le comportement autocratique de MJ. Véritable merveille, il dépeint au jour le jour l’avènement d’une légende du siècle. Et les secousses qui l’ont accompagné.

The Jordan Rules, traduit en français sous le titre Jordan, la loi du plus fort, est aussi un formidable livre de management. Parce que MJ, tyrannique et souvent injuste envers ses coéquipiers, n’accepte rien d’autre que l’excellence - la sienne en l’occurence. Il va falloir un catalyseur, nommé Phil Jackson, pour mener à bien l’odyssée jordanienne. Et créer un cadre qui permettra aux autres de s’épanouir dans l’ombre de Jordan. Sans cela, le numéro 23 des Bulls serait resté qu’un soliste de génie. Pas la tête de pont de l’équipe la plus implacable depuis les Boston Celtics des années 60.

Fabien Esvan : Magique Système

Catégorie : Livre

Titre : Magique Système

Auteur : Christophe Gleizes et Barthélémy Gaillard

Année : 2018

Editeur : Marabout

Chaque année, ils sont des milliers à tenter l’aventure. Pour la majorité, c’est le projet d’une vie : quitter le continent africain dans l’espoir de devenir footballeur professionnel et suivre les traces de Didier Drogba, Samuel Eto’o ou encore Yaya Touré. Entre des agents à la recherche d’un bénéfice toujours plus facile, des structures opaques et des jeunes footballeurs qui ne rêvent que d’Europe et de professionnalisme, le football africain est devenu le symbole d’un business facile où escroqueries, pratiques souterraines et injustices règnent en maîtres.

Avec Magique Système, Barthélémy Gaillard et Christophe Gleizes nous dressent le portrait toujours plus inquiétant d’un football dévasté, qui peine à sortir la tête de l’eau. Grâce à de multiples témoignages, des récits et des anecdotes aussi déroutantes les unes que les autres, les deux journalistes mettent en exergue l’ensemble des difficultés qui touchent le football africain, mais aussi les solutions pour remédier à ces problèmes. Passionnant et alarmant à la fois, ce livre est un véritable cri de révolte. Un cri de révolte pour l’Afrique. Un cri de révolte pour le foot. Un cri de révolte pour la vie.

F-X Rallet : Drive To Survive (saison 2)

Melbourne, la semaine dernière et Sakhir, ce week-end, devaient accueillir les deux premiers Grand Prix de la saison de F1. La situation étant ce qu’elle est, nous devons prendre notre mal en patience avant d’assister aux exploits de Lewis Hamilton, Charles Leclerc and co. Alors si, comme moi, vous êtes en manque, je ne saurais que vous conseiller le documentaire Netflix, sorti le 28 février dernier sur la plateforme de streaming.

J’avais adoré la première saison l’an dernier. J’attendais donc la seconde avec une certaine impatience. Cette plongée dans les coulisses de la Formule 1, née d’un accord entre la F1 et Liberty Media, est en passe de devenir un must (see). A l’instar du tome 1, le tome 2 propose dix épisodes d’une trentaine de minutes à chaque fois et fait le tour des pilotes, écuries, patrons, propriétaires. C’est rythmé, très bien monté. Tout est parfait. Si vous vous attendez à assister à un résumé de course, vous vous mettez le doigt dans l’œil à travers la visière de votre casque.

Non, Drive To Survive saison 2 relate des histoires marquantes (parfois romancées) de la saison 2019. C’est un plaisir pour les yeux évidemment. Pour les oreilles également si vous aimez le bruit des moteurs, les crissements de pneus ou encore les communications radio sous titrées et donc… audibles très clairement. Mention spéciale – ATTENTION SPOILER - à l’épisode sur Pierre Gasly en Autriche, quand Max Verstappen s’impose et que, dans le même temps, le sort du Français est scellé au sein de l’écurie Red Bull. Pour résumer ? Drive To Survive, ce sont dix petits bonbons à déguster en attendant que la saison débute. Que vous soyez passionnés de ce sport. Ou non.

Laurent Vergne : Futebol, the Brazilian way of life

Catégorie : Livre

Titre : Futebol, the Brazilian way of life

Auteur : Alex Bellos

Année : 2002

Editeur : Bloomsbury

Alex Bellos a deux passions dans la vie : les mathématiques et... le football. Le football brésilien, surtout. Sorti en 2002, l'année du dernier sacre mondial de la Seleçao, son livre Futebol, the Brazilian way of life est une captation parfaite du rapport unique qu'entretiennent les Brésiliens avec le ballon rond. Plus qu'un ouvrage historique à proprement parler, il s'agit là d'une plongée dans la fièvre footballistique brésilienne, truffée d'anecdotes et de rencontres.

Chapitre après chapitre, Bellos passe en revue les grandes figures et des grandes pages de l'histoire du foot brésilien, de Pelé à Garrincha en passant par le Maracanazo ou Romario, mais il s'attache aussi au football des plages, des rues et du fin fond du Brésil. On y ressent la fièvre, l'exubérance, la fibre romanesque, la violence, aussi.

Son échange avec Socrates, notamment, offre des pages inoubliables. Le charismatique "Doutor Socrates", disparu en 2011, s'y livrait comme rarement sur ses convictions, ses failles et ses excès. En sortant de ce livre, vous aurez l'impression d'avoir voyagé au Brésil pendant quelques heures et envie de vous rendre à Manaus, à Rio ou d'aller voir un match des Corinthians en sirotant une caïpirinha. Un ouvrage fascinant, habité et savoureux.