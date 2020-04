Culture Sport : Nos conseils à voir, lire ou écouter pendant le confinement

Christophe Gaudot : A la poursuite de Lance Armstrong

Catégorie : Livre

Titre : Sept péchés capitaux - A la poursuite de Lance Armstrong

Année : 2015

Editeur : J'ai Lu

Lance Armstrong, c'est l'histoire de la plus grande tricherie de l'histoire du sport. Un homme, revenu du cancer, qui a trompé son monde pendant sept longues années. Sept longues années de domination sportive mais sept longues années d'un règne de terreur aussi. Quiconque osait parler dans le peloton (ou dans les médias) en payait le prix. Demandez à Christophe Bassons ou Filippo Simeoni.

David Walsh est un journaliste irlandais. Rédacteur en chef au Sunday Times, il a commencé à aimer le cyclisme avec Sean Kelly dans les années 80. C'est avec lui aussi qu'il a découvert les affres du dopage dans le monde du vélo. Quand Lance Armstrong revient du cancer et gagne le Tour de France, Walsh n'achète pas la belle histoire et n'aura alors de cesse d'enquêter pour prouver la tricherie d'Armstrong.

Dans ce livre, il raconte son enquête, année après année, il y retranscrit ses échanges avec les nombreuses sources qu'il a interrogées, leur combat entre la volonté de dire la vérité et la peur des représailles du puissant clan Armstrong, les fois aussi où il a confronté le cycliste américain. Une enquête journalistique profonde qui a inspiré le film "The Program".

Cyril Morin : Take the ball, pass the ball

Catégorie : Documentaire

Titre : Take the ball, pass the ball

Réalisateur : Duncan McMath

Année : 2018

Edition : Amazon

Comment (re)tomber amoureux du Barça de Guardiola en l’espace d’un documentaire. "Si vous me dites que vous aimez le football et que vous n'aimez pas Barcelone, vous avez un problème", avance d’ailleurs Thierry Henry dès l’introduction. Ayant grandi en m’enthousiasmant face à cette équipe-là, je ne peux que partager le constat. Ici, il ne s’agit pas de choisir un camp, de savoir si Messi ou CR7 est le meilleur. Il s’agit juste de profiter de certaines séquences complètement folles offertes par la plus belle équipe du XXIe siècle.

Plus que les joueurs, ce documentaire permet d’être à hauteur d’hommes. De comprendre les mécaniques internes à un groupe où autant de champions se côtoient et où un petit prodige va finir par prendre le pouvoir par la force de son talent.

Avec l’intervention de tous les joueurs majeurs de l’effectif de l’époque, le documentaire nous replonge dans les coulisses des moments marquants de cette équipe et la création d’un monstre avide de victoires, seule équipe dans l’histoire à avoir réussi un sextuplé dès la première année de Guardiola. Le tout avec quelques confidences croustillantes et autres anecdotes plus vraiment anecdotiques de nos jours. Un régal pour les yeux et une sacrée flopée de souvenirs qui reviennent au galop.

Julien Pereira : Le Mans 66

Catégorie : Film

Titre : Le Mans 66

Réalisateur : James Mangold

Casting : Matt Damon, Christian Bale

Année : 2009

Sachez-le, ce film a récemment été le cœur d'un intense débat au sein même de notre rédaction. Parce que la légende du Mans 66, gigantesque chapitre de l'histoire des sports mécaniques, ne peut-être racontée dans son entièreté à travers un film d'un peu plus de 2h30. Bien sûr, elle a été remodelée, parfois même altérée. C'est le propre du cinéma.

Mais rassurez-vous, James Mangold n'a pas oublié l'essentiel. Ford vs Ferrari – le titre original – est un ensemble de poupées russes racontant toutes les petites histoires imbriquées dans une énorme rivalité. A l'époque, la firme à l'Ovale était sans conteste le fleuron de l'industrie américaine, et Ferrari n'était pas encore la marque la plus puissante au monde. Philosophiquement, les deux constructeurs avaient déjà tout pour s'opposer.

Sportivement et économiquement, ils ont eu des tas de raison de se haïr. Et ça, le cinéma peut parfaitement le raconter. Toutefois, si cet antagonisme ne vous intéresse guère, n'ayez crainte : vous vous attacherez forcément à Ken Miles, parfaitement incarné (de l'aveu son fils) par Christian Bale. Ou à la fantastique GT40, automobile transgénérationelle, qui a toujours fait l'unanimité… même au sein de notre rédaction.

Stéphane Vrignaud : Bruce McLaren, l'homme derrière la légende

Catégorie : Documentaire

Titre : Bruce McLaren, l'homme derrière la légende

Année : 2017

Edition : DVD Universal Music

Les plus grandes sagas de la Formule 1 se sont construites sur l'épopée au long cours d'emblématiques fondateurs comme Enzo Ferrari, Colin Chapman - pour Lotus - ou Frank Williams. On ne pense jamais à Bruce McLaren, qui n'a pas traversé des décennies à la tête de son équipe mais a seulement vécu quatre saisons, d'une densité incroyable allant bien au-delà des Grands Prix, par-dessus l'océan. Il a pourtant créé la deuxième plus grande écurie de l'histoire, mais pas que, et ce documentaire contribue à lui redonner toute la place qu'il mérite.

L'Australien Roger Donaldson, réalisateur de "Braquage à l'anglaise", "La recrue" ou plus loin de nous "Cocktail", s'est collé à l'exercice sans doute en qualité de Néo-Zélandais d'adoption pour conter le destin de ce touche-à-tout boulimique de travail, qui aurait pu s'apitoyer sur son sort. On le voit ainsi souriant à 11 ans, rivé pour deux ans sur un lit ou un brancard à cause d'une maladie invalidante. Mais il était doué pour les études mécaniques et le pilotage.

La force de cette histoire repose sur les images rares du cadre intime et les nombreux témoignages des proches et des employés dans lesquels on sent une profonde admiration et aperçoit des larmes presque 50 ans après sa mort. Quand on devient le jeune vainqueur en F1 et qu'on remporte les 24 Heures du Mans, c'est qu'on est doué. Mais ça devient extraordinaire quand on crée son équipe de F1 et qu'on gagne au volant de sa voiture. Mais en plus des circuits européens, il multiple les aller-retour en Amérique du Nord où son bolide - une barquette - est la reine absolue de la série Can-Am.

C'est émouvant de penser que des témoins tels sa femme Patty ou son directeur technique Robin Herd ont quitté notre monde juste après la sortie de ce docu. Patty, qui avait demandé à ses "boys" de perpétuer l'héritage après l'accident tragique de Bruce, à Goodwood en juin 1970. McLaren est aujourd'hui la seule marque lauréate du championnat du monde de Formule 1, des 500 miles d'Indianapolis et des 24 Heures du Mans… Entrez dans la légende.

Maxime Dupuis : The Announcement

Catégorie : Film documentaire

Titre : The Announcement

Auteur : Nelson George

Année : 2012

Edition : ESPN

Créée il y a bientôt une dizaine d’années par ESPN, la série de documentaires "30 for 30" est d’une qualité rare. Parce qu’elle dépeint des histoires de sport sans s’arrêter au limite des parquets et autres rectangles verts. Parmi ces histoires, l’une est particulièrement extraordinaire et marquante. Elle revient sur le 7 novembre 1991, le jour où Magic Johnson a annoncé sa séropositivité et sa retraite dans la foulée. Magic, âgé de 32 ans, était alors une immense star et encore au sommet de son art.

C’est lui qui, pendant 80 minutes, narre toute l’histoire et explique comment, du jour au lendemain, il s’est imaginé condamné, a craint pour la santé et sa femme (enceinte). Lui, qui était au centre de l’attention, est devenu un pestiféré aux yeux d’un monde ignorant (coucou Karl Malone), gavé de légendes urbaines qui stigmatisaient les porteurs du virus et fantasmaient sur les conditions de sa propagation. Du jour au lendemain, il est devenu malgré lui le visage d’une maladie et a porté les espoirs d’une communauté qui ne demandait qu’une chose : vivre, comme tout le monde.