Culture Sport : Nos conseils à voir, lire ou écouter pendant le confinement

LES CONSEILS DU DIMANCHE - Le confinement, c'est aussi l'occasion de prendre du temps que l'on n'a pas toujours. Chaque dimanche, la rédaction d'Eurosport.fr vous propose une sélection de livres, de films, de documentaires consacrés au sport.

Maxime Dupuis : A nous la victoire

Catégorie : FilmRéalisateur : John HustonCasting : Sylvester Stallone, PeléAnnée : 1981

Cette semaine, j'ai eu envie de parler d'une madeleine de mon enfance. Pas d'un grand livre, pas d'un grand documentaire, pas plus d'un grand film. Juste un film qui paraitrait improbable et impossible s'il sortait ou même était envisagé en 2020. Ce film s'appelle "A nous la victoire" dans sa version française et réunit, tenez-vous bien, Sylvester Stallone - au fait de sa gloire avec deux Rocky dans les pattes et bientôt un Rambo sur les bras -, Michael Caine, Max van Sydow et… Pelé, Bobby Moore, Osvaldo Ardiles ou Paul van Himst. Aujourd’hui, on aurait Leonardo di Caprio, Robert de Niro, Lionel Messi et David Beckham au casting.

De quoi parle "A nous la victoire" ? On va vous la faire simple : c'est l'histoire d'une évasion de prisonniers au cœur de la seconde Guerre Mondiale et d'un match de football qui doit permettre la dite évasion. C'est aussi crédible que Sylvester Stallone avec des gants et dans des buts de football. Oh wait…

F-X Rallet - Une histoire du ski

Catégorie : Livre

Titre : Une histoire du ski

Année : 2019

Editeur : Glénat

Le ski comme on ne l’a jamais raconté. Voilà, la difficile mais ambitieuse mission que se sont fixés nos confrères Gilles Chappaz et Guillaume Desmurs dans ce livre paru l’année dernière. Sur un plan chronologique, et par doubles-pages, les deux auteurs n’hésitent pas à s’appuyer sur des iconographies, des documents marquants ou par le biais de récits décalés pour montrer que le ski est "un jeu d’équilibre avec la pente et cet élément facétieux qu’est la neige."

A travers les époques (sans remonter à la préhistoire néanmoins), à travers des lieux mythiques ou des champions d’exception, comme Emile Allais ou Marcel Hirscher, les deux auteurs se plongent avec enthousiasme dans cette "Histoire du ski". Sans vouloir se montrer exhaustif. D’où le titre et le choix de l’article "une". Tout n’y est pas abordé mais l’ensemble est charmant. Petit bonbon de 220 pages tout de même) à savourer, ce livre vous permettra de replonger dans ce sport, à la métamorphose permanente.

Une histoire de ski Crédits Eurosport

Sébastien Petit : Une équipe pas comme les autres

Catégorie : FilmRéalisateur : Penny MarshallCasting : Tom Hanks, Geena Davis, MadonnaAnnée : 1992

Vous sentez venir le nanard à deux kilomètres ? Détrompez-vous ! Certes, ce film sent bon les années 90 mais il pourrait bien vous surprendre. Ce n’est pas le plus connu des films de Tom Hanks, qui en a une liste longue comme le bras, mais celui-là a le mérite de sortir des sentiers battus. Cette histoire retraçant la difficile naissance d’une équipe de baseball féminin en pleine Seconde Guerre Mondiale. Vous n’y croyez pas ? Pourtant, il y a une part de vérité historique là-dessous : les hommes partis au front, les femmes US ont réellement tenté de reprendre le flambeau à travers une League féminine de baseball. Et pour le film, rien de tel que Geena Davis et Madonna pour y donner un peu plus d’attrait.

Et Tom Hanks là-dedans ? Lui, c’est Jimmy Dugan, une ex-gloire du baseball devenue alcoolique, et qui va tenter d’entraîner cette équipe. Les auteurs se sont appuyés sur la carrière du célèbre Jimmie Foxx, passé par la case entraîneur d’une équipe féminine après celle de joueur de base-ball de talent. Et rien que pour l’entrée en scène de Tom Hanks, ainsi que pour cette scène mémorable que vous laisse en lien, vous ne regretterez pas cette petite bulle rafraichissante, que vous aimiez ce sport ou non. Ce film ayant eu son petit succès, Amazon a même décidé d’en faire une série cette année. En attendant, n’oubliez surtout pas : ‘On ne chiale pas au baseball !’

Glenn Ceillier : Jours barbares

Catégorie : Livre

Titre : Jours barbares, une vie de surf

Année : 2016

Editions : Sous-Sol

Vous êtes un mordu de surf ? Alors ce livre est pour vous ! Surtout si vous aimez le sens du détail. Et repenser à chacune de vos sessions avec la précision d'un chirurgien. Mais ce livre n'est pas réservé qu'aux accros des belles vagues. "Jours barbares" illustre surtout l'impact que peut avoir une passion sur une vie. Dans cette autobiographie – récompensée du Prix Pulitzer en 2016 -, William Finnegan raconte son amour pour ce sport si addictif.

Grand reporter pour le magazine New Yorker qui a couvert plusieurs conflits en Afrique et à mener des enquêtes politiques au Mexique ou en Amérique du Sud, ce New-yorkais de naissance en profite aussi pour nous faire voyager. De Los Angeles aux Iles Fidji, ou encore d'Hawaï à l'Indonésie ou de Madère à l'Afrique du sud pendant l'Apartheid, il a eu du mal à rester en place. Et a ainsi multiplié des spots d'un bout à l'autre du globe. Car c'est bien son obsession pour les vagues qui transpire dans ce livre.

Jours barbares, une vie de surf Crédits Eurosport

