CE QU'IL NE FALLAIT PAS MANQUER ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, Ligue Europa : Lyon et Monaco s'offrent une belle soirée

Omnisport Fournier déterminant, Ronaldo renversant, LOSC ennuyant : l'actu sur un plateau HIER À 05:00

2. Basket, NBA : Curry était bouillant, Miami aussi

Deux jours après leur succès face aux Lakers, les Warriors ont remis ça face à une autre équipe de LA. Dans le sillage d'un Stephen Curry en feu (45 pts à 8 sur 13 à 3 pts, 10 rbds), Golden State est venu à bout de Paul George (29 pts) et des Clippers (115-113). Avec 27 points de Tyler Herro, 21 points de Jimmy Butler ou encore 20 points et 13 rebonds de Bam Adebayo, Miami a lui corrigé Milwaukee (137-95) pour remporter son premier match de la saison même si Kyle Lowry a été maladroit (5 pts). Aux Bucks, Giannis Antetokounmpo n'a pas été en réussite (15 pts à 4 sur 11). Enfin, Luka Doncic (18 pts, 11 rbds, 7 pds) n'a de son côté rien pu faire pour empêcher Dallas de s'incliner face à Atlanta (113-87) et Trae Young (19 pts, 14 pds).

3. Formule 1, Grand Prix des Etats-Unis : Vettel va écoper d'une pénalité

Sebastian Vettel (Aston Martin) partira avec une pénalité sur la grille lors du Grand Prix des Etats-Unis dimanche, en raison d'un changement de moteur au-delà des quotas autorisés. "Nous allons avoir un week-end difficile, nous allons changer le moteur et donc nous allons avoir une pénalité" de place sur la grille, a expliqué le quadruple champion du monde de Formule 1 en conférence de presse.

Sebastian Vettel - Aston Martin Crédit: Imago

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Cyclisme, Mondiaux sur piste : L'équipe de France a décroché son premier titre mondial à domicile au Vélodrome de Roubaix. Ce jeudi, Donavan Grondin a remporté l'épreuve du scratch, qui figure au programme de l'omnimum aux Jeux Olympiques.

Un dernier sprint pour un titre : comment Grondin est devenu champion du monde

Football, Ligue Europa Conférence : Avec des buts de Serhou Guirassy et Gaëtan Laborde, le Stade Rennais a pris la tête de son groupe de Ligue Europa Conférence en s'imposant sans briller 2-1 contre des Slovènes du NS Mura.

Basket, Euroleague : Villeurbanne, qui a compté une avance de seize points, a été puni à Milan 73-72 lors de la 5e journée d'Euroligue et marque le pas sur la scène européenne.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Le PSG handball a cédé jeudi (30-27) sur le terrain de Barcelone, champion d'Europe, lors de la 5e journée de la Ligue des champions. Le PSG, battu à Veszprem (34-31) et accroché sur le parquet de Flensburg (27-27), ne compte que deux succès après 5 matches avant son déplacement à Kielce, leader du groupe B avec le Barça, le 27 octobre.

Un match accroché et Dika Mem s'est fâché : le résumé du choc Barça - PSG

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE (BIS)

Tout juste racheté par un fonds d'investissement soutenu par l'Arabie Saoudite, Newcastle voit grand et rêve de s'offrir un champion du monde. Lorenzo Insigne à Manchester United, rumeur ou vraie piste ? Et faut-il déjà enterrer le Real Madrid dans le dossier Haaland ? Infos crédibles, rumeurs en bois et tractations souterraines, mercato buzz fait pour vous le tour et le tri !

Newcastle rêve d'un champion du monde en tête d'affiche

LE PODCAST DU JOUR

PSG - OM, OM – PSG. Depuis une trentaine d’années, le classique du championnat de France comme on l’a surnommé, peut-être maladroitement, a accouché de duels rugueux, acharnés, parfois somptueux, rarement anodins. Quel est le plus grand, celui qui vous a procuré le plus d’émotions que ce soit devant votre écran ou sur la pelouse ? Tentatives de réponse avec notre invité Vikash Dhorasoo et les journalistes Maxime Dupuis, Laurent Vergne et Vincent Brégevin d’Eurosport.

LE TWEET QUI DONNE LE SOURIRE

CE QU'IL NE FAUDRA PAS RATER AUJOURD'HUI

1. Football, L1 : Saint-Etienne sous pression

En plein doute, Saint-Etienne reçoit Angers (21h00) pour un match capital. Alors que Claude Puel est sous pression, les Verts n'ont toujours pas gagné cette saison en L1 et restent sur six défaites en sept matches de L1.

2. Football, Qualifications Coupe du monde 2023 : Les Bleues amoindries mais sans forcer ?

Diminuée par de multiples absences, l'équipe de France reçoit l'Estonie (21h10) à Créteil en qualifications pour la Coupe du monde 2023. Une occasion pour Corinne Diacre de "préparer" l'Euro 2022 en poursuivant sa revue d'effectif face à la 105e équipe au classement Fifa.

Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine. Crédit: Getty Images

3. Formule 1/Moto GP: Premières impressions dans le Texas et à Misano

Premiers tours de roues à Austin pour Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) et les autres pilotes de F1 avec les essais libres 1 (18h30) puis les 2 (22h00). Et en Moto GP, c'est la même histoire. Fabio Quartararo (Yamaha), qui a une première chance de remporter le titre, va prendre la température ce vendredi lors des essais libres 1 (09h55) et 2 (14h10) du Grand Prix d'Émilie-Romagne.

Fabio Quartararo (Yamaha Factory) au Grand Prix des Amériques, le 3 octobre 2021 Crédit: Getty Images

4. Tennis, ATP Moscou : Mannarino sur sa lancée ?

Après sa belle perf contre Andrey Rublev, Adrian Mannarino va tenter d'enchaîner à Moscou face au Lituanien Ricardas Berankis en quart de finale.

(Avec AFP)

Omnisport Lakers battus, PSG bousculé, Mondiaux à Roubaix : l’actu sur un plateau 20/10/2021 À 04:52