1. Basket - NBA : Curry brille encore et porte Golden State

Steph Curry continue de flamber. Le meneur des Golden State Warriors a porté sa franchise vers la victoire dans la nuit de lundi à mardi face au leader de la conférence Est, les Philadelphia Sixers (107-96). Curry a marqué 49 points (14/28 au tir et 10/17 à 3 points).

Les résultats de la nuit dans notre récap : Curry et Jokic étaient sur une autre planète, les favoris pour le MVP ont fait le show !

2. Football - Super Ligue : Pérez a parlé (et enfoncé le clou)

C'était le rendez-vous de cette nuit. Invité sur le plateau de l'émission El Chiringuito à minuit, Florentino Pérez, le président du Real Madrid et de la Super Ligue, a pris la parole pour défendre son projet. Il a principalement justifié le lancement subit de la compétition à cause des énormes pertes liées à la pandémie de la Covid-19.

3. Football - Premier League : Liverpool se manque

Liverpool s'est manqué. Longtemps devant au score grâce à un but de Sadio Mané, les Reds ont finalement partagé les points avec Leeds (1-1), lundi soir à Elland Road, lors de la 32e journée. Les Peacocks ont égalisé à quelques minutes du terme par l'intermédiaire de Diego Llorente, empêchant ainsi les hommes de Jürgen Klopp s'installer dans le Top 4.

Lors de cette soirée, Klopp, son joueur James Milner, et Marcelo Biela, le technicien de Leeds, ont critiqué l'arrivée de la Super Ligue.

Liverpool frustré par Leeds lors de la 32e journée de Premier League Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football - Super Ligue : , espérant l'appui du président de la FIFA Gianni Infantino face aux grands clubs dissidents. L'UEFA réunit mardi son congrès à Montreux , espérant l'appui du président de la FIFA Gianni Infantino face aux grands clubs dissidents.

Basket - NBA : L'arrière Sterling Brown a été agressé par des inconnus, qui lui ont fait des entailles au visage, a déclaré son club des Houston Rockets avant leur match lundi contre le Miami Heat.

Tennis - ATP Belgrade : Marco Cecchinato, Filip Krajinovic et John Millman se sont qualifiés pour le 2e tour du tournoi lundi soir.

Le tweet

Les supporters du Borussia Dortmund ont fait passer un message à leur dirigeants lundi soir. "Mots clairs et pas de fausses promesses : Rejetez l'European Super League maintenant et pour toujours."

La vidéo de rattrapage : A quoi ressemblerait l'équipe de France avec les sanctions de l'UEFA ?

Effrayante hécatombe : à quoi ressembleraient les Bleus sans les joueurs de Super Ligue ?

A ne pas rater ce mardi

1. Football - Coupe de France : Début des quarts de finale

Coup d'envoi des quarts de finale de la compétition sur Eurosport 2 et l'appli Eurosport. Deux matches sont au menu ce mardi.

18h45 : GFA Rumilly Vallières - Toulouse FC

21h00 : Canet RFC - Montpellier HSC

Mbappé, Sarr et l'OVNI Posteraro : le Top 5 buts des 16es

2. Football - Ligue 2 et championnats étrangers

Ligue 2 (33e journée) : 20h00

9 rencontres

Premier League (32e journée)

21h00 : Chelsea - Brighton

Bundesliga : 4 matches de la 30e journée : 18h30 et 20h30

20h30 : Bayern Munich - Bayer Leverkusen

Serie A

20h45 : Hellas Vérone - Fiorentina

3. Tennis - ATP Barcelone, ATP Belgrade, WTA Stuttgart, WTA Istanbul (A partir de 11h00)

Les deux circuits professionnels continuent cette semaine. Suite et fin du 1er tour et début du 2e dans les quatre tournois nommés. Vous pouvez suivre l'ATP Barcelone et Belgrade sur Eurosport et l'appli Eurosport toute la semaine.

Les Bleus à suivre : Moutet, Gasquet, Chardy (ATP Barcelone), Rinderknech (ATP Belgrade)



Moutet, Gasquet, Chardy (ATP Barcelone), Rinderknech (ATP Belgrade) Les Bleues à suivre : Ferro (WTA Istanbul)

Richard Gasquet à Dubaï en 2021 Crédit: Getty Images

