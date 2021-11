CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis - ATP Finals : Medvedev joue à se faire peur

Daniil Daniil Medvedev s'est offert jeudi soir un autre dénouement à suspense pour conclure la 3e journée du groupe rouge du Masters de Turin. Déjà vainqueur d'Alexander Zverev au tie-break du troisième set, le Russe a récidivé face à Jannik Sinner, sauvant au passage deux balles de match (6-0, 6-7, 7-6). Déjà ssuré de finir en tête de sa poule avant de jouer cette rencontre, il reste tout de même invaincu.

2. Basket - NBA : Stephen Curry frappe encore

Deux jours après avoir ridiculisé Brooklyn, Stephen Curry a récidivé, en plantant 40 points sur le parquet d'une franchise de Cleveland totalement dépassée (104-89). Avec cette 13e victoire en 15 rencontres, les Warriors, premiers de la conférence Ouest, possèdent le meilleur bilan de la Ligue. De son côté, Miami a dû compter sur un très bon Jimmy Butler (32 points, 4 interceptions) pour se défaire de Washington (112-97) et prendre les commandes de l'Est.

3. Football - Ligue des champions (F) : Le PSG reçu 4 sur 4

Quatre jours après la gifle reçue à Lyon en championnat, les Parisiennes se sont rapidement remises dans la bonne direction sur la pelouse du Real Madrid ce jeudi soir (0-2). Marie-Antoinette Katoto a ouvert le score, avant que Sakina Karchaoui n’inscrive le but du break pour permettre au PSG de ramener un 4e succès en autant de rencontres lors de cette phase de poule, synonyme de qualification pour les quarts de finale de C1.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Tennis - WTA : L'inquiétude grandit autour de Peng Shuai, la championne de tennis chinoise qui a accusé début novembre un ancien haut dirigeant du pays de l'avoir contrainte à un rapport sexuel. Depuis, elle n'a donné aucune nouvelle ni fait d'apparition publique. Un mail mystérieux a donné une nouvelle dimension à la situation.

Rugby - Pro D2 : En venant à bout d’une coriace équipe de l’Aviron Bayonnais (30-21), Oyonnax a provisoirement rejoint Mont-de-Marsan en tête du championnat. Après 11 journées, leurs ambitions sont clairement affirmées.

Football - Ligue 1 : Selon les informations de L'Equipe, Neymar est forfait pour le match PSG-Nantes ce samedi après-midi. L'ailier brésilien souffrirait d'une lésion de l'adducteur de la cuisse gauche, et pourrait être absent avant le déplacement à Manchester City en C1 mercredi prochain.

Neymar face à l'OM, symbole d'un début de saison raté pour le Brésilien Crédit: Getty Images

Jeux Olympiques : Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a déclaré jeudi "envisager" un boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver prévus en février à Pékin, pour protester contre les violations des droits humains en Chine.

Football - Premiership : Les Glasgow Rangers ont annoncé jeudi que leur ex-joueur et ancien international néerlandais Giovanni van Bronckhorst allait succéder à Steven Gerrard, parti à Aston Villa en Premier League.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Une victoire lui suffisait pour se qualifier pour le dernier carré du Masters de Turin et Alexander Zverev l'a obtenue avec autorité jeudi. L'Allemand s'est défait aisément d'un Hubert Hurkacz trop loin de son meilleur niveau (6-2, 6-4) et a mis fin au suspense, s'adjugeant la 2e place du groupe rouge derrière Daniil Medvedev

Six jeux lâchés en 62 minutes : Zverev a vite tué le suspense pour filer en demie

L'EMISSION DU JOUR

Xavi Simmons, le Leeds de Marcelo Bielsa ou encore les potentiels records du Bayern Munich... Laissez vous emporter pour un Tour d'Europe.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Football - Ligue 1 : Monaco à l’épreuve du champion

La trêve internationale terminée, place à la reprise du championnat. Et la Ligue 1 nous propose une belle affiche entre deux prétendants à la Ligue des champions : l’AS Monaco et Lille, champion de France en titre. Mais pour le moment, ces deux formations, respectivement 10e et 12e, déçoivent. Ce vendredi soir (21h00) semble le bon moment pour repartir vers l’avant.

Wissam Ben Yedder (AS Monaco) / Match amical Crédit: Getty Images

2. Basket - Euroligue : L’Asvel accueille une montagne

Le club de Tony Parker, auteur d’un début de saison on ne peut plus gratifiant sur la scène européenne avec six victoires pour quatre défaites, synonyme de 7e place, va devoir livrer un rude combat face à un ogre de l’Euroligue : le FC Barcelone. Le club espagnol se déplace sur le parquet de Villeurbanne pour tenter de chiper la première place à Milan (21h00).

Elie Okobo (ASVEL) face à Milan en Euroligue Crédit: Getty Images

3. Tennis - ATP Finals : Qui pour accompagner Djokovic ?

Après Casper Ruud (7-6, 6-2) et Andrey Rublev (6-3, 6-2), au tour de Cameron Norrie de subir la loi des coups de raquette de Novak Djokovic ? Bien que déjà assuré de terminer à la première place du groupe vert, synonyme de demi-finale, le numéro un mondial ne compte pas faire de cadeau à l’Américain (14h00). L’autre rencontre de la journée opposera Rublev à Ruud pour une place dans le dernier carré, à 21h00.

Un petit retard à l'allumage, puis Djoko a mis le turbo et laissé Ruud dans les rétros

4. Football - Bundesliga : Nouvelle démonstration du Bayern ?

Depuis le début de la saison, le Bayern Munich ne cesse d’écraser ses adversaires. Premier de Bundesliga avec 38 buts marqués en dix petites journées, les coéquipiers de Robert Lewandowski ont rendez-vous ce vendredi soir avec Augsbourg, 16e du championnat allemand avec 9 points. Pour un nouveau score fleuve ? Réponse à 20h30.

Pourquoi ce Bayern peut être celui de tous les records

