Curry, Nadal, Williams - Sharapova, Dauphiné : L'actu sur un plateau du 4 juin 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Curry écoeure Cleveland

Quand Stephen Curry se mue en machine à trois-points, il n'y a plus rien à faire. Le meneur de Golden State en a distillé neuf pour étouffer Cleveland (122-103) avec un total de 33 points, dans le match n°2 de la finale suprême.

Un nouveau record des Finales qui lui permet de déloger son rival LeBron James du classement des meilleurs marqueurs du genre en play-offs. Le coup de grâce pour "King James" and co ? Un tir primé en reculant, loin de la ligne, à sept minutes de la fin, et un autre filet garni tout aussi improbable moins d'une minute plus tard. Mené 2-0, Cleveland va devoir réagir en surveillant de plus près et de plus loin Curry...

2. Tennis - Roland Garros : Cecchinato surprend

A chaque quinzaine, sa petite somme de sensations. Marco Cecchinato, 72e mondial, en a créé une énorme en éliminant David Goffin, 9e à l'ATP, 7-5, 4-6, 6-0, 6-3, en huitième. Une carrière qui décolle à 25 ans pour le Sicilien : jamais il n'avait gagné en Grand Chelem avant son arrivée à la porte d'Auteuil.

Mais en quart, ça risque d'être une autre histoire puisque l'ex-n°1 mondial, Novak Djokovic, s'avance à sa rencontre. Le lauréat parisien de 2016 a renvoyé Fernando Verdasco, 6-3, 6-4, 6-2.

Vidéo - Goffin lobé, Djokovic fusillé : le top 5 des points de dimanche 02:41

3. Football - Matches amicaux : L'Espagne à 50%, Neymar à 80%

L'Espagne, dominatrice mais maladroite, a concédé un nul contre la Suisse (1-1) sous la pluie de Villarreal, avant de s'envoler jeudi pour le Mondial russe. Si la "Roja" a aligné une 19e rencontre sans défaite, le but qu'elle a pris sonne comme un avertissement sans frais. En effet, la belle volée du latéral Alvaro Odriozola (28e) a précédé une bourde du gardien David de Gea dont a profité Ricardo Rodriguez (62e).

A l'issue de Brésil - Croatie (2-0), Neymar s'est réjoui d'avoir ouvert le score pour son retour à la compétition. S'estimant encore à "80%" de ses capacités, il a déclaré : "Revenir et faire ce que j'aime le plus, jouer au football, et en plus marquer un but, c'est une joie immense."

On aussi retenu pour vous

Cyclisme - Boucles de la Mayenne : Nacer Bouhanni (Cofidis) a doublé la mise en remportant la 3e et dernière étape, à Laval. Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon Circus) a remporté l'épreuve.

Rugby : Les All Blacks, qui affronteront samedi le XV de France à Auckland pour le premier de ses trois tests matches, ont fait appel à trois renforts, pour pallier l'absence de blessés. Il s'agit des 2e lignes Luke Romano et Tom Franklin (en remplacement de Brodie Retallick et Sam Whitelock), et du 3e ligne aile Matt Todd (Sam Cane incertain).

IndyCar : L'Américain Ryan Hunter-Reay (Andretti) a mis fin à une disette datant d'août 2015 en remportant la deuxième course au programme du Grand Prix de Detroit, devant l'Australien Will Power (Penske), récent vainqueur d'Indy 500, et l'Emirati Ed Jones (Chip Ganassi).

Golf - US Open : La Thaïlandaise Ariya Jutanugarn a empoché sa deuxième victoire dans un tournoi du Grand Chelem au terme d'un barrage avec la Sud-Coréenne Kim Hyo-joo, à Shoal Creek.

Le tweet qui cogne

Romain Grosjean n'est pas le seul à faire le mur pendant une neutralisation...

La vidéo de rattrapage

Marc Marquez (Honda) a encore fait parler de lui dans les premiers tours, pendant que Jorge Lorenzo (Ducati) était intouchable et que Valentino Rossi (Yamaha) cravachait pour un podium à la maison.

Vidéo - Tampon et chute de Marquez, fuite de Lorenzo, podium de Rossi : c'était tout show au Mugello 03:17

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Tennis - Roland Garros : Serena-Sharapova à l'affiche, Garcia au révélateur

Au tour de Maximilian Marterer de tenter de faire vaciller le décuple lauréat du tournoi, Rafael Nadal, dans un huitième inédit. Le 70e mondial âgé de 22 ans a fait parler de lui en sortant Denis Shapovalov et a plusieurs atouts dans son manche. "Il a un bon service, un bon coup droit. Il a de la puissance", a résumé l'Espagnol.

Vidéo - The Coach : Si Del Potro est de retour, c'est aussi grâce à son revers 02:21

Serena Williams - Maria Sharapova sera le huitième-choc du tableau féminin et une première depuis l'Open d'Australie 2016, causé en partie par une suspension de la Russe pour dopage. Un choc de styles, et un choc médiatique forcément, que l'Américaine n'a d'ailleurs pas manqué d'exacerber en s'étonnant de la fixette que sa rivale fait sur elle. En même temps, à une victoire contre 18, il y a de quoi.

Et puis, cette journée sera aussi un peu française avec la présence de Caroline Garcia, rescapée de la bérézina tricolore du week-end. Et c'est l'ex-n°1 mondiale Angelique Kerber qu'elle essaiera de faire plier.

Vidéo - Le Commissioner McEnroe dévoile un grand complot : "Rafa, tes magouilles sont terminées !" 03:19

2. Cyclisme - Critérium du Dauphiné : Pour un sprinter ?

Après la victoire du Polonais Michal Kwiatkowski (Sky) dans le prologue de 6,6 kilomètres à Valence et la performance encourageante du Français Romain Bardet (AG2R), place à la 1re étape ce lundi entre Valence et Saint-Just Saint-Rambert, sur 179 kilomètres. Un parcours qui pourrait convenir à un sprinteur malgré sept montées, dont la dernière à 4 kilomètres de l'arrivée.

