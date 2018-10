Mbappé, France-Islande, Vonn, Federer, Djokovic, Coupe Davis : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Mbappé, le présent et le futur à la fois. Personne n'avait vu ça. Avec un 10e but en sélection nationale avant ses 20 ans, Kylian Mbappé est devenu le premier joueur français à signer pareille performance. Il l'a fait en permettant aux Bleus champions du monde de sauver la face contre l'Islande en amical à Guingamp (2-2). Lui qui est né le 20 décembre 1998 a encore environ deux mois pour continuer d'affoler les compteurs. Prochain match ? France-Allemagne dans 4 jours.

2. Vonn, le présent et bientôt le passé. Bientôt le clap de fin pour la championne américaine de ski alpin. Lindsey Vonn a affirmé que la saison 2018-19 de Coupe du monde serait sa dernière, qu'elle batte ou non le record de victoires du Suédois Ingemar Stenmark (86). Elle qui en est à 82 succès en Coupe du monde, détient en plus quatre gros Globes de cristal et trois médailles olympiques, le tout à bientôt 34 printemps dans une semaine.

3. Coupe Davis, le futur et le passé rassassé. Alexander Zverev ne veut pas y aller. Novak Djokovic pense que la date prévue en novembre est mal choisie et Roger Federer ne se sent pas visé par la compétition, censée se disputer à Madrid. La nouvelle Coupe Davis version Kosmos/Piqué est loin de faire l'unanimité. A tel point que la bonne vieille World Team Cup, qui pourrait renaître en janvier 2020, attirerait davantage les joueurs... Le changement dans le monde du tennis, ça prend du temps.

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Football - Ligue des nations : Le Portugal, sans Cristiano Ronaldo, a battu la Pologne (3-2) à Chorzow et gâché au passage la 100e sélection de Robert Lewandowski. Tous les résultats de la Ligue des nations sont à consulter ici.

Tennis - WTA Linz : Kristina Mladenovic continue son aventure en Autriche. La Française s'est qualifiée pour les quarts de finale, après un succès sur la Hongroise Timea Babos (6-4, 4-6, 7-5). Elle affrontera Andrea Petkovic pour une place en demi-finale.

Rugby - ProD2 : Nevers a confirmé son statut de nouvelle place forte en renversant le leader Mont-de-Marsan 24-17, en ouverture de la 8e journée pour devenir le dauphin des Landais. A consulter > Classement de ProD2

Football - Belgique : Trois agents de joueurs, un arbitre et un ancien avocat ont été inculpés et écroués en Belgique dans la nuit dans la vaste enquête anticorruption portant notamment sur des fraudes sur les commissions liées aux transferts.

Handball - Starligue : Chambéry a continué son parcours sans faute en remportant son sixième succès à Nîmes 32-27, dans une des salles les plus redoutées de France. Les Savoyards rejoignent Nantes en tête du classement.

Football - Match amical - Après la Croatie, L'Espagne a écrasé le pays de Galles à Cardiff (1-4), privé de Garteh Bale. Le joueur du Real a assisté des tribunes à la défaite des siens, en raison d'un pépin à l'aine. Il devrait être forfait contre l'Eire mardi en Ligue des nations.

La Colombie a battu les États-Unis 4-2, avec notamment un but de l'attaquant monégasque Radamel Falcao, à Tampa en Floride. L'Argentine, sans Messi et de ses cadres, a écrasé l'Irak (4-0) à Ryad en Arabie Saoudite.

Le tweet annonciateur d'une bonne nouvelle

J-4 avant la reprise.

La vidéo de rattrapage

Avec une petite pensée pour Leonardo Jardim, relégué au passé de l'ASM.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Tennis - ATP/WTA - Suite du Masters 1000 de Shanghai avec les quarts de finale Anderson-Djokovic vers 9h, suivi de Coric-Ebden et Federer-Nishikori.

Côté dames, Caroline Garcia affronte ce matin la Croate Petra Martic pour une place en de demi-finale du tournoi de Tianjin. En fin d'après-midi, Kristina Mladenovic défie l'Allemande Andrea Petkovic pour une place dans le dernier carré de Linz.

