Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball – NBA : Dallas fait tomber Milwaukee sans Doncic

Même sans son prodige, Luka Doncic, Dallas est capable de grands coups. La preuve la nuit dernière avec ce succès sur les Milwaukee Bucks (120-116), la meilleure équipe de la ligue qui n’avait perdu qu’à trois reprises en 27 matches jusqu’ici. Kristaps Porzingis (26 points, 12 rebonds) et Seth Curry (26 points lui aussi) ont été les deux fers de lance d’une attaque des Mavs qui n’en finit plus de surprendre. En face, Giannis Antetokounmpo était bien trop seul malgré ses 48 points et 14 rebonds. Dans les autres matches, on retiendra le succès de Houston sur San Antonio (109-107) avec 59 points du duo Harden (28) - Westbrook (31).

2. Football – Serie A : Incroyable retournement de situation à Cagliari

Menée sur la pelouse de Cagliari à l'issue du temps règlementaire, la Lazio Rome s'est imposée avec panache (1-2) en marquant aux 93e et 98e minutes sur des buts de Luis Alberto et Caicedo. Cette victoire incroyable permet aux Romains de revenir à trois points de la Juventus et de l'Inter Milan en tête du classement.

3. Football Américain - NFL : Drew Brees en mode record

Drew Brees, le quarterback des Saints, est entré dans l’histoire de la NFL la nuit dernière. En effet, dans un match exceptionnel (307 yards à la passe, 29/30), Brees a réussi sa 541e passe pour touchdown en carrière, soit deux de mieux que Peyton Manning, le légendaire QB des Colts et des Broncos. A noter qu’une autre légende, Tom Brady (New England) occupe le troisième rang de ce classement avec 538 passes pour touchdown.

Football – Premier League : Mené sur sa pelouse à un quart d'heure de la fin, Crystal Palace a finalement accroché le nul à domicile lundi soir contre Brighton (1-1).

Football – Premier League : Selon une information de Sky Sports, Carlo Ancelotti, limogé la semaine passée par Naples, aurait donné son accord de principe pour devenir le nouvel entraîneur d'Everton.

Football – Ligue 2 : Vainqueur sur la pelouse de Guingamp (0-1), Troyes en profite pour monte sur le podium.

Athlétisme : A sept mois des JO de Tokyo, la double vice-championne d'Europe du 800 m Rénelle Lamote a annoncé lundi son changement d'entraîneur. Le duo Gilles Garcia-Bruno Gajer succède à Thierry Choffin.

Cyclisme – Dopage : Ce lundi, le tribunal médical de Manchester a annoncé que la procédure contre l'ancien médecin de l'équipe cycliste Sky, Richard Freeman, accusé d'avoir commandé illégalement de la testostérone en 2011 à des fins de dopage, a été suspendue.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Ski Alpin - Courchevel : Shiffrin veut redevenir la patronne du Géant

Battue par la jeune Alice Robinson en ouverture à Sölden puis par Marta Bassino chez elle à Killington, Mikaela Shiffrin a une nouvelle occasion de décrocher sa première victoire de la saison en Géant. L’Américaine déjà largement en tête du classement général de la Coupe du monde a remporté les deux dernières éditions du Géant à Courchevel. Côté Français, on espère une belle performance de Tessa Worley. Première manche à 10h30.

Mikaela Shiffrin vainqueure du slalom de Levi le 23 novembre 2019Getty Images

2. Football - Coupe de la Ligue : Monaco-Lille, première de la semaine

Avant de se retrouver samedi pour la dernière journée de la phase aller en Ligue 1, Monaco et Lille s’affrontent ce mardi soir (21h05) en huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Avant ce choc, Reims et Montpellier (18h45) se seront eux aussi disputés une place pour les quarts de finale d’une compétition qui disparaîtra la saison prochaine.

3. Football – Bundesliga : Choc au sommet entre Leipzig et Dortmund

Le Borussia Dortmund, futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, aura fort à faire ce mardi face au leader de Bundesliga (20h30), Leipzig. Le RB a pris la tête du classement lors de la dernière journée en doublant Mönchengladbach. Avec quatre points d’avance sur leur adversaire du soir, les joueurs de Leipzig ont une belle occasion de creuser l’écart. A l’inverse, ils pourraient voir leurs poursuivants revenir quasiment à hauteur.