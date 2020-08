Lundi soir, les Lakers ont dompté le Jazz (116-108) grâce à un très grand Anthony Davis (42 points). Plus tôt, Honda révélait que Marc Marquez avait de nouveau été opéré, à quelques jours du GP de Brno. Ce mardi, quoi de mieux pour commencer votre journée que d’écouter nos podcasts du jour ou lire le 80e épisode des Grands Récits, consacré à un match de water-polo de sinistre mémoire ?

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Davis écœure le Jazz, les Spurs rechutent

Donovan Mitchell (33 points) et Mike Conley (24 points) ont eu beau répondre présent, Rudy Gobert a eu beau se signaler avec un double-double (16 points, 13 rebonds), rien n’y a fait : le Jazz s’est incliné face à des Lakers (116-108) portés par un Anthony Davis en état de grâce (42 points). Un succès qui permet à la franchise californienne de sécuriser sa première place à l'Ouest. Dans les autres matches de la soirée, San Antonio a vu sa série de victoires prendre fin contre les Sixers (132-130), tandis que les Nuggets de Michael Porter Jr (37 points) et Nikola Jokic (30 points) sont venus à bout d’Oklahoma City après prolongation (121-113).

2. MotoGP - Grand Prix de République tchèque : Marquez, retour compromis

Après une tentative de come-back avortée lors du Grand Prix d’Andalousie il y a deux semaines, Marc Marquez - lourdement blessé au bras droit - espérait débarquer en République tchèque dans les meilleures conditions possibles ce week-end. Las, le sextuple champion du monde a dû repasser sur la table d’opérations lundi, comme l’a révélé l’équipe Repsol Honda. Sa présence sur la grille de départ du côté de Brno, théâtre du troisième GP de la saison, demeure donc très incertaine.

3. Football - Ligue des champions : Depay affiche ses ambitions

Dans une interview accordée au site de l’UEFA, Memphis Depay s’est dit "prêt" à disputer le huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Juventus Turin, prévu vendredi soir (21h). "On n’a pas peur, et les joueurs de la Juventus le savent," a notamment déclaré l’attaquant lyonnais. A l’aller, l’OL s’était imposé sur la plus petite des marges (1-0) au Groupama Stadium.

Memphis Depay célèbre l'ouverture du score face à Metz - 26/10/2019 Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Tennis - WTA : Kristina Mladenovic a été éliminée au premier tour de l’Open de Palerme par la Russe Ekaterina Alexandrova (5-7, 6-0, 6-1).

Football - Transferts : D’après les informations de L’Equipe, Monaco tiendrait sa première recrue de l’été en la personne d’Axel Disasi, le défenseur de Reims.

Hockey - NHL : Le Tampa Bay Lightning s’est imposé aux tirs au but face aux Washington Capitals (2-2, 2-1 t.a.b.).

Baseball - MLB : Treize membres des Saint Louis Cardinals ont été testés positifs au coronavirus. La franchise du Missouri a vu sa série de quatre matches face aux Detroit Tigers être reportée.

La vidéo de rattrapage

Les podcasts à écouter sans tarder

Classé 194e à l’ATP, Quentin Halys n’a pas pu intégrer le tableau final de l’US Open, dépourvu de qualifications cette année. Entre frustration et incompréhension, le joueur français s’est confié à Arnaud Di Pasquale.

En juin 2019, Jean-Luc Perez et Evens Stievenart ont établi un record en parcourant les 4 940 km de la Race Across America en 6 jours, 10 heures et 39 minutes. Les deux hommes reviennent sur cet exploit à peine croyable dans le podcast Ultra.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Cyclisme - Route d’Occitanie : Avis aux puncheurs

Vainqueur avec panache lundi, Egan Bernal (Ineos) se présentera au départ de la dernière étape de la Route d’Occitanie avec le maillot de leader sur les épaules. Une tunique que le Colombien devrait - sauf incident technique ou grosse méforme - conserver jusqu’à Rocamadour, où sera jugée l’arrivée ce mardi. Le tracé du jour ne présente en effet aucune difficulté majeure mais est pour le moins accidenté, surtout dans les ultimes kilomètres. De quoi, sans doute, inciter les puncheurs du peloton à passer à l’action.

2. Football - Championship : Qui compostera le dernier ticket pour la Premier League ?

Leeds et West Bromwich sont déjà assurés d’évoluer en Premier League la saison prochaine. Il ne reste plus qu’une place dans l’ascenseur et toute la question est de savoir qui, de Brentford ou de Fulham, parviendra à s’y installer. Les Bees de Saïd Benrahma et les Cottagers de Neeskens Kebano en découdront ce mardi soir (20h45) lors de la traditionnelle finale d’accession disputée à Wembley.

3. Grands Récits : Du sang dans la piscine

Honneur au water-polo dans les Grands Récits ce mardi, avec un match entré dans la légende : Hongrie - URSS. Disputée le 6 décembre 1956, quelques semaines après la répression de l’Insurrection de Budapest par les chars soviétiques, cette rencontre s’est terminée dans un bain de sang. Immergez-vous dans la piscine olympique de Melbourne et dans le contexte très particulier de l’époque grâce à cette histoire narrée par Laurent Vergne.

Ervin Zador. Crédit: Eurosport

