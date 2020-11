Omnisport

De Dean Henderson à Lewis Hamilton : les 10 paris sportifs dingues qui ont payé

Récemment, Dean Henderson a rendu son oncle fier et heureux en revêtant le maillot de l'Angleterre et en lui permettant de remporter un pari réalisé neuf ans auparavant. Montant du gain: plus de 12000 euros. L'occasion parfaite pour se remémorer les paris sportifs les plus dingues recensés ces derniers temps qui ont fait mouche et fait sauter la banque.

00:01:50, 20 vues, il y a une heure