1. Tennis - Laver Cup : Federer ne jouera pas en simple

2. Football - Ligue 1 : Aulas a pensé à virer Bosz

3. Rugby - Procès Laporte-Altrad : De la prison ferme requise

Mardi en fin de journée, c'était l'heure du réquisitoire des procureurs Céline Guillet et François-Xavier Dulin dans le procès Laporte-Altrad . Ceux-ci ont retenu tous les chefs d'accusation contre Bernard Laporte, Mohed Altrad, Serge Simon, Claude Atcher et Benoit Rover. Il a été requis à l'encontre de Bernard Laporte trois ans de prison dont deux avec sursis et pour Mohed Altrad, trois années d’emprisonnement dont deux avec sursis.

Football - Coupe du monde : Robert Lewandowski, capitaine de la Pologne, s'est vu remettre symboliquement, par Andreï Chevtchenko, le brassard de l'équipe d'Ukraine, absente du Mondial 2022, qu'il portera au Qatar avec celui de son pays.

Tennis - ATP Metz : Dans un duel d'anciens vainqueurs du tournoi, Gilles Simon a facilement battu David Goffin, mardi soir au premier tour (6-3, 6-3).

Vous le savez, ou alors vous vivez dans une grotte, Didier Deschamps fait face à une sacrée cascade de blessures pour ce rassemblement de la fin septembre et les deux matches contre l'Autriche et le Danemark en Ligue des Nations. Au milieu de terrain, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot et Boubacar Kamara ont déclaré forfait. Alors qui pour seconder le déjà bien en place Aurélien Tchouameni ? De Camavinga à Veretout en passant par Guendouzi et Fofana, nous avons étudié les possibilités qui s'offrent à "DD"