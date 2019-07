Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot – Transferts : De Ligt est arrivé à Turin

L'un des feuilletons de l'été est déjà sur le point de se conclure. La Juventus a publié ce mardi soir sur son compte Twitter plusieurs photos de Matthijs de Ligt, arrivé à l'aéroport Caselle de Turin. D'après l'ensemble des médias italiens, le montant du transfert du défenseur de l'Ajax, conclu ce week-end, serait de l'ordre de 70 millions d'euros. L'officialisation devrait intervenir, sauf imprévu, ce mercredi.

2. Athlé – Meeting de Sotteville : Lemaitre sacré sur 200m, record pour Zhoya

Christophe Lemaitre a remporté mardi le 200m du meeting de Sotteville en 20"47, après avoir pris la quatrième place du 100m (10"28). Le Français échoue dans sa quête des minima pour les Mondiaux de Doha. La course aura au moins permis à l'espoir Sasha Zhoya de briller : il a battu le record de France cadets de la discipline (20"91).

3. Foot – Amical : rentrée explosive pour le PSG

Le PSG a commencé fort, pour son premier match de préparation en vue de la saison 2019-2020. Les hommes de Thomas Tuchel ont écrasé Dresde (6-1). Les recrues Ander Herrera et Pablo Sarabia se sont montrées précieuses, et Kylian Mbappé a brillé (deux buts, deux passes décisives). Prochain rendez-vous amical samedi, à 18h30, contre Nuremberg.

Ce que l'on a aussi retenu pour vous

Foot – Transferts : Thomas Tuchel a avoué avoir été informé par Neymar de ses envies de départ "avant la Copa America".

Foot – Transferts : Rennes a annoncé mardi la signature de Jérémy Morel, en fin de contrat avec l'OL, pour un an.

Athlé – Meeting de Sotteville : Dimitri Bascou, 2e du 110m haies, a réalisé sa meilleure performance de la saison (13"45). Mélina Robert-Michon a terminé 3e du lancer de disque, avec un jet à 69,39m.

Natation – Championnats du monde : Quelques jours après avoir manqué la qualification olympique, Aurélie Muller s'est consolée avec une médaille d'argent sur le 5km en eau libre.

Handball – D1 : L'ailier espagnol de Toulouse Ferran Solé s'est engagé pour trois ans avec le PSG, qu'il rejoindra en 2020.

Le tweet du futur

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Comment faire de Griezmann un joueur "Barça-compatible" 02:53

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour de France : une nouvelle bataille de sprinters ?

Après la journée de repos mardi, c'est reparti sur le Tour. La journée devrait être assez tranquille sur les 167km qui séparent Albi et Toulouse, à la veille de l'entrée dans les Pyrénées : seules deux difficultés de 4e catégorie sont recensées en début d'étape, et l'arrivée semble promise aux sprinters, avec une nouvelle belle bataille à prévoir entre Ewan, Viviani, Groenewegen ou Sagan. Départ réel à 13h25.

Vidéo - Le profil de la 11e étape : une belle fenêtre de tir pour les sprinters avant les Pyrénées 00:59

2. Foot – CAN : la Tunisie et le Nigeria pour se consoler

Battus en demi-finale, respectivement par le Sénégal (0-1) et l'Algérie (1-2) dimanche, la Tunisie et le Nigeria s'affrontent ce mercredi à 21h lors du match pour la 3e place de la CAN 2019. Vainqueurs en 2013 puis non qualifiés lors des deux éditions suivantes, les Super Eagles semblent favoris devant une Tunisie qui n'avait plus atteint les demi-finales depuis l'année de sa victoire, en 2004.