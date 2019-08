Deadline day, Monfils, Evenepoel : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Angleterre : Avec David Luiz, Iwobi et Lo Celso, le Deadline day a fini fort

This is the end ! Jeudi à 18h heure française, le marché des transferts s'est clôturé en Premier League. Si cette année, la frénésie d'achat compulsif n'a pas connu les mêmes sommets que certaines années, les clubs d'outre-Manche n'ont toutefois pas lésiné sur les dépenses.

Plus d'un milliard et demi d'euros dépensés sur la période estivale (1,503 milliard) pour 249 arrivées. Au rang des transferts marquants, on compte David Luiz, passé à l'ennemi en rejoignant Arsenal en fin de journée, Giovanni Lo Celso en prêt à Tottenham qui a également signé l'espoir anglais Ryan Sessegnon ou encore Ismaila Sarr, qui a quitté la Bretagne pour Watford juste avant la clôture.

• Lo Celso et Sessegnon chez les Spurs, Iwobi à Everton : tous les derniers mouvements anglais

Vidéo - Pour Pogba et les autres, la porte de sortie est encore grande ouverte 01:34

2. Tennis - M1000 de Montréal : Pas de problème pour les cadors, Monfils seul rescapé français en quarts

1/3. En disposant facilement d'Hubert Hurkacz (6-4, 6-0), Gaël Monfils s'est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal. Mais il y sera le seul des trois Français présents en huitièmes. Richard Gasquet, défait par Roberto Bautista Agut (7-5, 7-5) et Adrian Mannarino, écarté par Fabio Fognini (6-2, 7-5) n'ont pas pu aller plus loin.

Pas de problème pour le tenant du titre Rafael Nadal, en contrôle face à Guido Pella (6-3, 6-4), ni pour Dominic Thiem face à Marin Cilic (7-6, 6-4). Finaliste l'an dernier, Karen Khachanov a lâché un set face au jeune local Félix Auger-Aliassime (6-7, 7-5, 6-3). Plus tôt, Zverev avait écarté Nikoloz Basilashvili dans la douleur (7-5, 5-7, 7-6).

Vidéo - Zverev a tremblé, souvent subi, mais il s'en est sorti 02:38

3. Tennis - Open du Canada : Svitolina et Halep déroulent, Bertens prend la porte

Encore moins de surprises du côté des filles, puisque presque toutes les têtes de série sur les courts jeudi soir ont tenu leur rang. Seule Kiki Bertens, tête de série n°5, s'est inclinée face à la jeune Canadienne Bianca Andreescu (6-1, 6-7, 6-4). Simona Halep a déroulé face à Kuznetsova, bénéficiaire d'une invitation (6-2, 6-1), tout comme Elena Svitolina face à Belinda Bencic (6-2, 6-4).

Ca passe également pour Serena Williams face à Alexandrova (7-5, 6-4), Naomi Osaka face à Swiatek (7-6, 6-4) et Karolina Pliskova face à Kontaveit (6-3, 7-5).

La vidéo de rattrapage

Il avait crée la sensation en remportant à la surprise générale la Clasica San Sebastian le week-end dernier. Il a remis ça en frappant encore plus fort jeudi. Remco Evenepoel est devenu champion d'Europe du contre-la-montre, pour sa première saison professionnelle à seulement 19 ans. Le jeune Belge de la formation Deceuninck-Quick-Step a dédié sa victoire à Bjorg Lambrecht, décédé tragiquement lundi sur le Tour de Pologne.

Vidéo - Evenepoel a dévoré le parcours d'Alkmaar pour devenir champion d'Europe du chrono 02:31

Le tweet qui ravit les fans d'Arsenal

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Ligue 1 : Un alléchant Monaco-Lyon en ouverture de la saison

La Ligue 1 n'a pas fini son mercato, le feuilleton Neymar encore de beaux jours devant lui, mais le championnat reprend ses droits vendredi. A Louis-II, Monaco reçoit Lyon en ouverture de la 1ere journée de Ligue 1 exercice 2019-2020 (20h45). Les Monégasques, sauvés de justesse l'an passé (17e) vont tenter de mieux entamer cette saison pour ne pas revivre le même cauchemar. En face, les Gones désormais pilotés par le tandem Sylvinho-Juninho démarrent un nouveau cycle sans leur capitaine Nabil Fekir, parti au Betis Séville.

Vidéo - Fuyez le Parc, le stade où s’abonner cette année, c’est Louis-II 01:11

2. Football - Premier League : Liverpool ouvre le bal face à Norwich

En Angleterre, à peine le marché fermé, les terrains reprennent leurs droits. Parmi les prétendants au titre les plus discrets lors du mercato, Liverpool va lancer la grande bagarre ce soir face à Norwich (21h). Les Reds, vainqueurs de la Ligue des champions et deuxièmes du dernier exercice après une course folle, ne viseront rien d'autre qu'une couronne nationale qui les fuit depuis 1990.

3. Cyclisme - Tour de Pologne : un gros menu pour finir

Septième et ultime étape du Tour de Pologne ce vendredi. Entre Bukovina Resort et Bukowina Tatrzanska, les coureurs affronteront les bosses tout au long des 153 kilomètres. Vainqueur hier, le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) va avoir fort à faire pour gagner cette épreuve : avec lui, pas moins de 17 coureurs se tiennent en une minute. Pierre Latour, premier Français, est 6e du général.

Vidéo - Jonas Vingegaard remporte la 6e étape au sprint et s'empare du maillot jaune 02:48

4. Tennis - Montréal et Toronto : Place aux quarts de finale à l'Open du Canada

Ce soir, Gaël Monfils affronte Roberto Bautista Agut. A suivre également le duel entre Alexander Zverev et Karen Khachanov et celui entre Dominic Thiem et Daniil Medvedev. Rafael Nadal défiera lui Fabio Fognini. Chez les femmes, belle affiche entre Naomi Osaka et Serena Williams dans le seul match entre deux têtes de série. Regardez le M1000 de Montréal sur Eurosport Player.

5. Volley - TQO France-Slovénie : les Bleus à l'assaut des JO

La "Team Yavbou" débute son tournoi de qualification olympique ce vendredi face à la Slovénie (20h30) à Gdansk, en Pologne. Les coéquipiers d'Earvin Ngapeth affronteront également la Pologne samedi (15h) et la Tunisie dimanche (12h). Une seule place sera attribuée pour les JO de Tokyo en 2020 à l'issue de ce tournoi.