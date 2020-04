Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupes d'Europe : Une date butoir pour la C1 et la C3

Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, a déclaré dans une interview à la chaîne allemande ZDF sa volonté de terminer la Ligue des champions et la Ligue Europa au plus tard le 3 août 2020. Le Slovène estime que faire jouer les matches à huis clos serait "mieux que rien du tout".

2. Football - Economie : Bordeaux sans sponsor

Bistro Régent, principal sponsor-maillot de Bordeaux, a suspendu son partenariat avec les Girondins suite à la crise du coronavirus. "C'est une suspension provisoire parce qu'ils nous doivent une prestation qu'ils ne peuvent pas assumer puisqu'ils ne jouent pas", a confirmé Marc Vanhove, PDG de la chaîne de plus de 150 restaurants à travers la France. Il précise avoir pris cette décision le 23 mars dernier, avant le versement de la mensualité d'avril.

Le contrat liant les Girondins et le Bistro Régent court jusqu'en 2023 pour un montant maximal de 10 millions d'euros sur 4 ans, il fluctue en fonction du classement des Girondins chaque fin de saison.

Bistro Régent est aussi partenaire en rugby de l'UBB, leader du Top 14. Mais là, "tout est déjà payé, assure Marc Vanhove. On verra après s'ils ne finissent pas la saison, en essayant d'être solidaire. Mais quand ce n'est pas payé, c'est différent."

Ui-Jo Hwang (Bordeaux)Getty Images

3. Football - Le Tadjikistan, comme si de rien n'était

La saison de football a débuté samedi au Tadjikistan, à l'heure où la plupart des pays ont suspendu leurs compétitions pour raison sanitaire. A l'image de la Biélorussie, qui a maintenu son championnat, le Tadjikistan, qui n'a pas encore déclaré un seul de malade du Covid-19, a choisi de jouer au football. La Super Coupe, remportée par le champion en titre le FC Istiklol face au FC Khujand (2-1), a ouvert la saison dans la capitale Douchanbé. Mais contrairement aux matches bélarusses, la rencontre s'est jouée à huis clos. Mais elle s'est terminée par des embrassades et des poignées de main entre joueurs des deux équipes lors de la remise du trophée.

La vidéo de rattrapage

Antoine Griezmann pas très bien dans ses crampons au FC Barcelone, nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier sont partis à la recherche de la meilleure destination pour le Français, s'il devait quitter la Catalogne cet été.

Vidéo - PSG, MU ou un autre : Quel serait le club idéal pour Griezmann ? 06:31

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Omnisport : Les athlètes face au risque de "décrochage"

Comment rester un sportif ou une sportive de haut niveau lorsque l'on ne peut s'entraîner normalement ? Comment ne pas perdre le fil des exigences du quotidien lorsque l'on ignore jusqu'à la date de reprise des compétitions ? Quel est le risque de se mettre en "pause" ? Le hurdler Pascal Martinot-Lagarde, médaillé de bronze aux Mondiaux de 2019, et d'autres athlètes nous ont répondu avec franchise sur ce véritable dilemme.

2. Réseaux sociaux : L'alliance rap-foot au pouvoir

La récente actualité autour de Karim Benzema et du rappeur Booba a rappelé à quel point l’union du foot et du rap pouvait créer un engouement inédit. L’audience très large touchée par ces sportifs et ces artistes fait de cette liaison une arme de communication redoutable. Et ouvre de nouvelles perspectives aux acteurs du ballon rond. Enquête.

3. Culture Sport : Nos conseils à voir, lire ou écouter

Le confinement, c'est aussi l'occasion de prendre du temps que l'on n'a pas toujours. Comme chaque dimanche, la rédaction d'Eurosport.fr vous propose une sélection de livres, de films et de documentaires consacrés au sport. Nous vous lançons donc à la poursuite de Lance Armstrong, sur la piste de Bruce McLaren ou celle de "Le Mans 66", aux sources de l'épopée de Pep Guardiola au Barça ou dans l'intimité de l'extraordinaire destin de "Magic" Johnson.

4. A voir sur Eurosport.fr : le Tour des Flandres virtuel

Ce dimanche, Eurosport vous fait revivre sur ses antennes les plus beaux matchs et événements et vous propose aussi de vibrer à travers une grande épreuve d'une façon différente. Le "Ronde" n'ayant pas lieu, Eurosport.fr diffuse pour vous gratuitement le Tour des Flandres virtuel en direct de 16h30 à 17h30, avec treize coureurs professionnels, dont notamment Alberto Bettiol, tenant du titre, Greg Van Avermaet ou encore Remco Evenepoel qui s'affronteront sur les 32 derniers kilomètres du parcours.