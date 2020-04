Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Carnet noir : Pape Diouf nous a quittés

Ancien journaliste, agent de joueurs et Président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf est décédé mardi soir après avoir contracté le Covid-19. Le monde du football lui a rendu un hommage unanime. Ses anciens joueurs mais aussi ses anciens collègues ou ceux qui l'ont simplement côtoyé ont décrit un homme d'honneur et un personnage qui a compté dans le football français au XXIe siècle. "Pape restera à jamais dans le cœur des Marseillais comme l’un des grands artisans de l’histoire du club", a écrit l'OM sur Twitter.

Pape Diouf au stade VélodromeGetty Images

2. Football Américain - NFL : Il y aura désormais 14 équipes en Playoffs

A partir de la saison prochaine, quatorze équipes se disputeront les playoffs au lieu de douze. Cette décision a été prise mardi lors d'une conférence téléphonique entre le commissaire de la NFL Roger Goodell et les propriétaires des 32 clubs du championnat.

Le podcast de rattrapage

Confiné chez lui, comme tout le monde en cette période particulière liée à la pandémie de coronavirus, David Goffin a pris le temps de répondre, de loin, à Antoine Benneteau. Le dixième joueur mondial sort de son introversion naturelle pour parler de lui, du tennis belge, de ses idoles et des grands joueurs qu'il côtoie tout au long de l'année sur le circuit ATP.

Le podcast

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Basket - NBA : Il y a 35 ans, la Air Jordan 1 débarquait

Best-seller au succès jamais démenti, la Air Jordan fête en ce mois d’avril 2020 ses 35 ans. Débarqué dans les rayons en avril 1985, le premier modèle signature de la légende des Chicago Bulls aurait pourtant pu ne jamais voir le jour. Voici notre dossier pour fêter cette sneaker mythique.

Accouchement difficile, fortune et Dior : Air Jordan 1, 35 ans d’une sneaker culte

Vidéo - Et le plus beau modèle est... Votre Top 5 des Air Jordan 01:55

2. Cyclisme - Long-format Tour des Flandres : Passion sans frontières

"Il y a le cyclisme et il y a les Flandres". Depuis lundi, Eurosport vous propose un long-format sur le Tour des Flandres. Après la passion des Flandriens, après les légendes qui ont fait son histoire, troisième chapitre ce mercredi : comment un étranger peut devenir fou de cette course. Heinrich Haussler, Jacky Durand, Imanol Erviti ou encore William Bonnet vous racontent comment est née, chez eux, la passion des Flandres.

3. Football - Liga : Xavi, et vite !

En pleine crise existentielle, le FC Barcelone n'en finit plus de se déchirer à coups de communiqués et, sur le terrain, n'en finit plus de bafouer son héritage. Le Barça a besoin d'une révolution. Pour notre journaliste, Martin Mosnier, celle-ci a un nom et il est bien connu des supporteurs catalans : Xavi.

Xavi HernandezGetty Images

4. Rugby - Boudjellal, Garbajosa et Lucu sont dans Le Club