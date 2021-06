Ce que vous avez peut-être manqué entre hier et aujourd'hui

1. Tennis - Roland-Garros : Federer se qualifie pour les huitièmes... mais hésite à déclarer forfait

Roger Federer a eu besoin de quatre sets et 3h35 pour s'imposer face à Dominik Koepfer samedi (7-6, 6-7, 7-6, 7-5). Il s'est ainsi qualifié pour les huitièmes de finale, où il affrontera Matteo Berrettini lundi.

Omnisport Nadal et Djoko sur le pont, Federer à la maison, Clippers à fond : l'actu sur un plateau IL Y A 9 HEURES

Cependant, le Suisse pourrait décider de faire une croix sur la suite du tournoi. C'est ce qu'il a expliqué en conférence de presse d'après-match, cette nuit : "Je dois décider si je continue à jouer ou pas. Je dois voir si ce n'est pas trop risqué d'insister ou si ce n'est pas le moment de me reposer (...) Ce sera intéressant de voir comment je vais demain (dimanche). On doit décider ce qui est le mieux pour la suite. Je vais voir comment je me sentirai."

2. Basketball - NBA : Les Nets prennent les devants

Deux des favoris au titre s'affrontent lors des demi-finales de la conférence Est de NBA, et ce sont les Nets de Brooklyn, privés de James Harden gêné à une cuisse, qui ont remporté le premier duel face aux Bucks de Milwauckee (115-107), et ce malgré un très bon Giannis Antetokounmpo (34 points, 11 rebonds, 4 passes).

3. Rugby - Top 14 : Un dénouement palpitant

Hormis pour quatre clubs (Lyon, Montpellier, Brive et Agen), il y avait du suspense à tous les étages en Top 14, à l'occasion de cette dernière journée de saison régulière. Grâce à un bonus offensif arraché après la sirène, Pau se sauve et envoie Bayonne en barrage pour le maintien. Devant, Toulouse et La Rochelle ont sécurisé leur place en demi-finale. Clermont et Paris se qualifient.

Nous avons aussi retenu

Lutte - JO : Le lutteur indien Sumit Malik a été suspendu à titre provisoire après un contrôle positif à la méthylhexanéamine, ce qui pourrait lui coûter sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo, rapportent dimanche des médias locaux.

Athlétisme : Le sprinteur américain Trayvon Bromell a établi a meilleure performance mondiale de l'année sur 100 m, avalés en 9,77 sec, faisant de lui 7e meilleur performeur de tous les temps, samedi au meeting de Miramar (Floride).

La question qui fâche : faut-il supprimer les matches en cinq sets ?

La question qui fâche : faut-il supprimer les matches en cinq sets ?

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Roland-Garros : début des huitièmes de finale

Ce dimanche, début des 8es de finale du tableau masculin avec le bas du tableau qui lance les hostilités. Si les têtes d'affiche partent favorites, la tâche s'annonce plus facile pour Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev que pour Daniil Medvedev. Davidovich Fokina et Delbonis s'affrontent eux dans un duel inattendu. Chez les dames, Serena Williams sera opposée à la Kazakh Rybakina pour une place en quarts de finale.

2. Cyclisme - Critérium du Dauphiné : Huitième et dernière étape dimanche, la victoire pour Porte ?

Une nouvelle étape de montagne, longue de 147 kilomètres et courue entre La Léchère-Les-Bains et Les Gets, se dresse devant les coureurs du Dauphiné dimanche. Richie Porte (Ineos Grenadiers), deuxième de la course en 2013 et 2017, s'est emparé du maillot jaune samedi. Dimanche, il peut enfin terminer sur la plus haute marche du podium.

La victoire pour Padun, le maillot jaune pour Porte : le résumé de la 7e étape

3. Formule 1 - Grand Prix d'Azerbaïdjan : Début de la course à 14 heures avec Leclerc en pole

Après un samedi marqué par une séance de qualifications perturbée, place à la course à Bakou ! Charles Leclerc (Ferrari) s'élancera en pole position devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull). Pierre Gasly (AlphaTauri) s'élancera lui en quatrième position.

Omnisport PSG sacré, Kahwi et du beau monde au programme à Roland : l'actu sur un plateau 05/06/2021 À 05:52