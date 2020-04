Décision de l’UEFA, Federer, mercato PSG, la fusée Raquil : le plateau du jour

Jeudi confiné mais jeudi (toujours) motivé. En ce 38e jour de confinement, Eurosport vous a reservé un programme de choix. Entre la décision de l’UEFA, la sortie de Roger Federer et le mercato du PSG et de l’OM, l’actu n’est pas si molle. Et si vous voulez replonger dans les plus belles heures du sport, on a tout ce qu’il faut pour vous. Voici notre plateau matinal.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupes d’Europe : le classement actuel sera privilégié en cas d’arrêt

Play Icon

Ligue 1 Le Débat - "Pourquoi privilégier Lyon et Saint-Etienne plutôt que Lille ou Reims ?" IL Y A 18 HEURES

Fin de la polémique ? Selon L’Equipe, l’UEFA devrait se montrer plus flexible ce jeudi auprès des ligues européennes quant à la clôture de celles-ci, tout en espérant boucler l’exercice actuel cet été, notamment avec des matches de Coupe d’Europe en août. Mais si certaines ne reprenaient pas, l’instance a finalement décidé de retenir le classement actuel plutôt que le coefficient UEFA ou celui de la saison passée pour désigner les participants aux Coupes d’Europe. Autrement dit, ça sent bon pour l’OM et Rennes, beaucoup moins pour l’OL et Saint-Etienne…

Play Icon WATCH L'OM n'a pas d'argent ? Voici cinq pistes low-cost mais intelligentes 00:04:43

2. Tennis : La sortie de Federer fait du bruit

Un tweet du patron et c’est tout le microcosme tennistique qui s’agite. En s’interrogeant faussement sur la nécessité de fusionner l’ATP et la WTA pour accorder les violons du tennis mondial, Roger Federer a mis les pieds dans le plat et a fait avancer d’un pas significatif les projets en ce sens. Fin politicien "Rodgeur"…

Play Icon WATCH "Faisons en sorte de toucher 2 millions de dollars en quart de finale de tournoi majeur" 00:03:20

3. Football – Mercato : le PSG avance sur Alex Telles

Selon Globoesporte, quotidien de référence au Brésil, la vente d’Alex Telles au PSG serait quasiment bouclée. Le quotidien brésilien précise que Pini Zahavi a pris le dossier en main et négocie déjà avec Leonardo tandis que le club portugais a autorisé le champion de France à approcher officiellement son joueur. Le latéral gauche pourrait coûter jusqu’à 30 millions d’euros avec les bonus.

Play Icon WATCH Aucune solution idéale mais trois options envisagées : le casse-tête du défenseur central au PSG 00:05:54

On a aussi retenu pour vous

Football : L'attaquant gallois du Real Madrid Gareth Bale a annoncé mercredi avoir fait don de 500.000 livres (569.000 euros) à l'hôpital de Cardiff où il est né, afin de l'aider dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Formule 1 : Selon la Gazzetta dello Sport, Sebastian Vettel n'a pas donné suite à une proposition de prolongation de son contrat chez Ferrari à hauteur de 12 millions d'euros en 2021.

Football – Ligue 1 : L’OM va bien perdre son minot. Selon L’Equipe, Isaac Lihadji devrait s’engager avec le LOSC cet été après avoir refusé les approches de son club formateur, un peu lent au démarrage dans ce dossier.

Play Icon WATCH "Le cas Niang en est le symbole : l'OM n'a plus qu'une seule arme sur le mercato" 00:04:22

La vidéo de rattrapage

Invitée du club Eurosport, Roxana Maracineanu, ministre des Sports, est revenue sur la reprogrammation du Tour de France et Roland-Garros par exemple. Et confirmation est faite que tous les évènements qui pourraient avoir lieu d’ici septembre seront disputés sans ou avec très peu de public.

Play Icon WATCH Maracineanu : "Il est important que l’argent recircule dans le sport" 00:02:30

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Football – Ligue 1 : Quand l’OM laissait passer l’opportunité Luis Suarez

Dernier épisode de notre série sur les stars que la L1 aurait pu signer. Après Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski et Ronaldo, place à Luis Suarez et l’ouverture en 2010 avec l’Olympique de Marseille.

Luis Suarez sous le maillot de l'OM, un fantasme pas si improbable Crédits Eurosport

2. Basketball – NBA : Le début de la dynastie Bulls, quatrième épisode de notre saga

Titrés pour la première fois en 1991, les Chicago Bulls vont installer pour de bon au cours des deux campagnes suivantes leur emprise sur la NBA. Face à une concurrence pourtant redoutable, la bande à Jordan étend son règne jusqu'au "threepeat", rejoignant ainsi les Lakers et les Celtics des années 50 et 60. La franchise de l'Illinois est au sommet.

3. Athlétisme – Grands récits : Et la fusée Raquil surgit de nulle part...

Ce jeudi, replongez-vous dans l’histoire de Marc Raquil et sa dernière ligne droite de légende en 2003 grâce à notre podcast des Grands Récits. Athlète atypique et attachant, le sprinteur français a laissé une trace indélébile grâce à cette faculté développée au cours de sa carrière de finir en boulet de canon.

Omnisport Roxana Maracineanu, pas de saison blanche, Ronaldo et le PSG, Bulls : Le plateau du jour IL Y A UN JOUR

Play Icon