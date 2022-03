Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Jeux Paralympiques - Pékin 2022 : Déjà deux médailles et de l'or pour les Bleus

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour voir la France ouvrir son compteur de médailles à Pékin, avec le bronze décroché par Hyacinthe Deleplace dès la première nuit de compétition. Une première breloque personnelle pour le skieur malvoyant qui en appelle d’autres. Peu de temps après, le skieur français Arthur Bauchet a décroché le titre de la descente (catégorie debout) aux Jeux paralympiques de Pékin, offrant ainsi la première médaille d'or à l'équipe de France. Ça part bien pour les Bleus !

2. Football - Ligue 1 : Lyon, vite fait, bien Faivre

Soulagement pour l'OL et Peter Bosz. Lyon, battu la semaine dernière par le LOSC à domicile, s'est relancé dans sa course vers l'Europe en croquant des Lorientais un peu trop tendres en match d'ouverture de la 27e journée (1-4) grâce notamment à un doublé de Romain Faivre . Les Lyonnais remontent provisoirement à la 6e place, à 5 points du podium alors que les Merlus, 16es, s'exposent à leurs concurrents pour le maintien.

Romain Faivre, double buteur lors du match opposant Lorient à Lyon, le 4 mars 2022 en Ligue 1 Crédit: Getty Images

3. Basketball - NBA : Le choc pour les Bucks, Phoenix au zénith

Milwaukee a remporté le choc de la nuit à l'Est sur le parquet de Chicago (112-118) grâce à l'incontournable Giannis Antetokounmpo, auteur de 34 points, 16 rebonds et 5 passes. Les 30 points de Zach Lavine n'ont pas suffi aux Bulls. A l'ouest, Phoenix continue sa course en solitaire en tête de classement. Les Suns sont venus à bout des Knicks (115-114) grâce à un trois points de Cameron sur la sirène. Auteur de 38 points dont un 9/12 (!) derrière l'arc, Johnson fut l'homme providentiel de Phoenix. Avec 16 points (à 5/11), Evan Fournier n'a pas fait le poids. Nuit timide également pour Rudy Gobert (10 points, 11 rebonds) lors de la lourde défaite du Jazz (124-90) à la Nouvelle-Orléans.

4. Tennis - Coupe Davis - Les Bleus très bien partis

Adrian Mannarino (58e mondial) a porté l'avantage de la France à 2-0 dans son match de barrage de Coupe Davis face à l'Equateur en battant Roberto Quiroz (381e) 6-4, 4-6, 6-1, à Pau. Auparavant, Arthur Rinderknech (59e) avait dominé Emilio Gomez (144e) 6-2, 7-5. Le double, qui pourrait s'avérer décisif, est programmé samedi à 14h00 avant les deux autres simples si nécessaire.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - WTA Lyon : La Française Caroline Garcia, 74e joueuse mondiale, s'est qualifiée vendredi pour les demi-finales en battant la Belge Alison van Uytvanck, tête de série N.7, en trois manches 4-6, 6-3, 7-5. Garcia affrontera samedi la Chinoise Zhang Shua.

Football - Serie A : L'Inter a retrouvé le succès, son finisseur Lautaro Martinez (auteur d'un triplé) et même la tête provisoire du championnat d'Italie avec son succès 5-0 contre la lanterne rouge, la Salernitana, à San Siro en ouverture de la 28e journée.

Tennis : L'Américaine Varvara Lepchenko, qui a fait partie des vingt premières mondiales, s'est vue infliger une suspension de quatre ans pour dopage, a annoncé vendredi la fédération internationale de tennis.

Football - Premier League : Le milliardaire turc Muhsin Bayrak s'est mis sur les rangs pour acquérir le club de football anglais de Chelsea, ont annoncé plusieurs médias britanniques vendredi.

A vendre, Chelsea va-t-il redevenir un club comme les autres ?

La vidéo de rattrapage

Paris peut-il renverser Mbappé ? "Même s'ils lui offraient la Tour Eiffel…"

Le podcast du jour

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Gros choc pour Paris

Privé de son virtuose Kylian Mbappé, suspendu, le PSG prépare à Nice son échéance européenne contre le Real Madrid, une répétition générale de haut niveau face au troisième de Ligue 1 (21h). Si les têtes sont tournées vers le 8e de finale de Ligue des champions, il y a toujours, quelques jours avant les grandes soirées européennes, un match de Championnat à négocier, entre prudence pour éviter les blessures, ajustements tactiques et tenter d'accumuler de la confiance. De son côté, le Real, dont il faudra surveiller la composition d'équipe, affrontera la Real Sociedad à 21h.

Lionel Messi Crédit: Getty Images

2. Biathlon - Kontiolathi : Fillon-Maillet en route vers le gros globe

Héros des Jeux de Pékin, le tout frais double champion olympique Quentin Fillon Maillet reprend sa quête du gros globe de cristal avec la reprise de la Coupe du monde de à Kontiolahti. L'avance de "QFM" sur son dauphin actuel, Émilien Jacquelin, est conséquente (135 points) mais pas suffisante pour lui permettre de lever le pied durant les deux courses en solo au programme du week-end (sprint samedi, poursuite dimanche après un relais vendredi).

Magistral Quentin Fillon Maillet à Pékin : ses 5 médailles olympiques

3. Cyclisme - Strade Bianche : Un duel Pogacar - Alaphilippe ?

Malgré l'absence de leurs deux derniers lauréats van Aert et van de Poel, les Strade Bianche attirent sur les chemins de graviers de Toscane les grands noms du peloton, le champion du monde Julian Alaphilippe et le vainqueur du Tour Tadej Pogacar en tête. Les regards se tournent vers Le Français, vainqueur en 2019 de l'épreuve et qui monte en puissance à défaut d'être au top. Avantage supplémentaire pour Alaphilippe, il dispose à ses côtés du Danois Kasper Asgreen et du Suisse Mauro Schmid, vainqueur dans le dernier Giro de l'étape de Montalcino qui empruntait des chemins comparables.

Julian Alaphilippe Crédit: Getty Images

4. Moto GP - Grand Prix du Qatar : Quartararo pour se rassurer

