Del Potro, Espagne, Brésil : L'actu sur un plateau

1. Tennis - ATP Miami : Del Potro ne s'arrête plus

Juan Martin del Potro est décidément lancé. En s'imposant en 8e de finale face à Filip Krajinovic 6-4, 6-4, l'Argentin a aligné mardi une 14e victoire de rang. Jérémy Chardy est lui tombé face à Milos Raonic 6-3, 6-4. Si Kevin Anderson a mis fin au parcours de Frances Tiafoe 7-6 (7/3), 6-4, Alexander Zverev a de son côté dominé Nick Kyrgios, 6-4, 6-4. Dans le tournoi féminin, Victoria Azarenka a remporté cinq matches de suite pour la première fois depuis deux ans grâce à son succès contre Karolina Pliskova 7-5, 6-3.

2. Basket, NBA : Lillard et Davis se sont livrés un beau duel

Damian Lillard (41 pts, 9 rbds, 6 pds) et Anthony Davis (36 pts, 14 rbds, 4 pds) se sont livrés un beau duel. Mais ce sont les Blazers qui l'ont emporté face aux Pelicans (103-107). Sans James Harden, Houston a déroulé face à Chicago (118-68) alors que Toronto l'a emporté contre Denver (114-110). Avec un Tony Parker discret (7 pts) et alors que LaMarcus Aldridge est sorti sur blessure (genou), San Antonio a chuté contre Washington (116-106) tout comme Cleveland à Miami (98-79) malgré les 18 points, 6 rebonds et 7 passes de LeBron James. Kevin Love a dû quitter le terrain après un coup de coude dans la tête. Sans leurs stars, les Warriors ont également subi la loi des Pacers (81-92).

3. Football, Match amicaux : L'Espagne envoie un message, le Brésil s'offre l'Allemagne

Quelques heures après le succès de la France en Russie (3-1) avec un doublé de Kylian Mbappé, l'Espagne a virevolté et corrigé une Argentine privée de Lionel Messi (6-1), en match amical. Avec un triplé d'Isco, la Roja a envoyé un message. Le Brésil a lui battu l'Allemagne (1-0) dans un remake de la demi-finale de la Coupe du monde 2014, qui avait vu la sélection auriverde se faire humilier (7-1) sur ses terres. De son côté, le Pérou a dominé l'Islande (3-1) alors que la Croatie a battu le Mexique 1 à 0.

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Football, L1 : Le meneur de jeu international de Lyon, Nabil Fekir, qui a subi une arthroscopie du genou droit le 13 mars, sera absent encore dix à quinze jours.

Espoirs : Grâce à son succès 2-0 au Monténégro, l'équipe de France Espoirs, invaincue dans son groupe de qualifications pour l'Euro 2019 des moins de 21 ans, est toute proche de se qualifier pour la compétition continentale pour la première fois depuis 2006.

Voile, Volvo Ocean Race : John Fisher, le marin britannique du voilier hongkongais Sun Hung Kai/Scallywag, tombé à la mer lundi, est considéré comme définitivement perdu. "Etant donnée la basse température de l'eau conjuguée à l'état de la mer et les heures qui sont écoulées depuis cet accident, nous pensons que John est définitivement perdu", a commenté le directeur de la course, Richard Brisius.

La vidéo de rattrapage

Gabriel Jesus a marqué l'unique but de la rencontre entre le Brésil et l'Allemagne en amical mardi (1-0). Sur la trajectoire du ballon sur la tête de l'attaquant de Manchester City, Kevin Trapp n'a pu détourner.

Vidéo - Pour faire gagner le Brésil en Allemagne, Jesus a été bien aidé par Trapp 00:23

Le tweet qui démontre que ça vit bien chez les Bleus

Le tweet qui rappelle de bons souvenirs

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme : A Travers la Flandre au programme

A quatre jours du Tour des Flandres, la campagne flandrienne se poursuit avec A Travers la Flandre. Si les spécialistes sont là (Van Avermaet, Naesen…), Romain Bardet (AG2R La Mondiale) va s'y tester tout comme Nairo Quintana (Movistar) ou Alejandro Valverde (Movistar). Peter Sagan (Boara-Hansgrohe) a lui choisi de souffler. Arnaud Démare (Groupama FDJ) en a fait de même.

2. Football, Ligue des champions féminine : Lyon en danger, Montpellier vise un exploit

La France aura-t-elle un club en demi-finale de Ligue des champions féminine? Les deux clubs en lice, le tenant du titre Lyon qui a remporté son quart aller 2-1 contre Barcelone (18h45), et Montpellier qui a perdu 2-0 contre Chelsea (20h00), disputent leur quart retour ce mercredi.

3. Tennis, Miami : Del Potro-Raonic à l'affiche

S'il faudra suivre le quart entre John Isner et Hyon Chung, le choc de la journée aura lieu plus tard. Il s'agit du duel entre Juan Martin Del Potro et Milos Raonic.