DeMar DeRozan, Paul Pogba, Richard Gasquet, Gaël Monfils : L'actu sur un plateau

1. Basket - NBA : 52 points et un record pour DeRozan

DeMar DeRozan a signé la grosse performance de la nuit en NBA. Le joueur des Raptors a inscrit pas moins de 52 points lors de la victoire, après prolongation, de Toronto face à Milwaukee (131-127). Soit le record de la franchise canadienne. De leur côté, les Lakers ont touché le fond à Minnesota en concédant leur septième revers de suite (114-96). Concernant les autres résultats, Chicago a perdu contre Portland (120-124) et Brooklyn a disposé d'Orlando (98-95).

2. Football - Premier League : United reprend sa marche en avant

Après trois nuls consécutifs, Manchester United a de nouveau goûté à la victoire lundi soir en s'imposant sur la pelouse d'Everton (0-2) dans le cadre de la 22e journée. Anthony Martial a ouvert le score (57e), avant que Jesse Lingard, encore lui, ne double la mise (81e). A noter la belle performance de Paul Pogba, qui a signé deux passes décisives au cours de la rencontre. Statistique assez folle : l'international français n'a plus perdu un match de Premier League avec les Red Devils depuis 435 jours.

3. Tennis - WTA Brisbane : Cornet poursuit sa route

Alizé Cornet se sent bien en Australie. Après avoir bénéficié de l'abandon de Caroline Garcia lors de son entrée en lice, la Française a cette fois pris le meilleur sur Mirjana Lucic-Baroni, 32e joueuse mondiale, en deux manches lors du deuxième tour (6-1, 7-5). Elle sera opposée en quart de finale à Anett Kontaveit ou Aliaksandra Sasnovich.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - ATP Brisbane : Denis Shapovalov a été sorti au 1er tour par Kyle Edmund (6-7, 7-6, 6-4).

Football - Premier League : On en sait plus sur les blessures de Gabriel Jesus et Kevin De Bruyne. Le Brésilien va manquer six semaines de compétition alors que le Belge, lui, ne devrait être absent que "quelques jours", d'après un communiqué diffusé par City.

Basket - NBA : Touché lors de la victoire contre les Lakers (148-142) dimanche, James Harden sera absent au moins deux semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

Football - Ligue 1 : D'après Le Parisien, le PSG a décalé la reprise de l'entraînement à mercredi. Les joueurs devaient initialement retrouver les terrains ce mardi.

La vidéo de rattrapage

Le tweet "I'm back"

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Tennis - ATP Doha : Gasquet et Monfils débutent leur saison (A partir de 13h30)

C'est l'heure de la reprise pour Richard Gasquet et Gaël Monfils. Les deux Français font leur entrée au tournoi de Doha ce mardi. Le premier affrontera le Dominicain Victor Estrella. Le second sera opposé à l'Italien Paolo Lorenzi.

2. Football - Premier League : Deux jours plus tard, revoilà City (21h00)

Deux jours seulement après le match nul contre Crystal Palace (0-0), Manchester City est de retour ce mardi pour disputer la 22e journée de Premier League. Cette fois, c'est Watford, dixième du classement, qui se présente devant les joueurs de Pep Guardiola. Objectif : maintenir l'écart sur la concurrence et conserver l'invincibilité du club en championnat. L'autre rencontre importante de la soirée opposera Swansea, dernier, à Tottenham.

3. Football - Coupe d'Italie : Naples pour une place en demi-finale (20h45)

Il n'y a pas qu'en Angleterre que l'on joue en ce début d'année. En Italie aussi. Naples reçoit l'Atalanta pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Italie. Le gagnant rejoindra la Lazio et l'AC Milan en demies.