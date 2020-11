Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Griezmann prend la parole

L’heure de la mise au point. Antoine Griezmann a évoqué sa situation au FC Barcelone, dans un entretien diffusé lundi soir par la chaîne de télévision espagnole Movistar. Au centre du débat : Lionel Messi, qui a été critiqué plus ou moins directement par des proches – le sont-ils vraiment ? – de l’international français ces derniers jours.

Griezmann a cherché à apaiser les tensions, en prenant partie pour "la Pulga", plutôt que pour les membres de son entourage. Un entourage bien lointain. Il a ainsi rappelé qu’il n’était plus en contact depuis plusieurs années avec son ancien conseiller, Eric Olhats, et a déclaré qu’il n’avait même pas les coordonnées téléphoniques d’un de ses oncles, bien bavard. Et maintenant ? Place au terrain, avec un déplacement du Barça à Kiev ce mardi en Ligue des champions. Avec "Grizou", mais sans Messi, laissé au repos par Ronald Koeman, tout comme Frenkie de Jong.

Griezmann, dans le Top 3 européen ? "Si on parle du Barça…"

2. Basket - NBA : Cousins à la relance à Houston

DeMarcus Cousins s'apprête à faire son retour dans la Grande Ligue. Le pivot de 30 ans va s'engager avec les Houston Rockets pour une saison, d'après la presse américaine. Shams Charania (The Athletic) mentionne un contrat non-garanti d'un an, pour l'ancien joueur des Kings, des Pels et des Warriors, qui affiche les monstrueuses moyennes de 21,2 points et 10,9 rebonds par match en carrière, en saison régulière.

Mais Cousins, surpuissant intérieur incapable de mener son équipe à la victoire lors de ses plus belles années, a subi deux graves blessures : rupture du tendon d'Achille gauche en janvier 2018, et déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche lors de l'été 2019, peu après avoir signé avec les Los Angeles Lakers. Il sort ainsi d'une saison blanche.

DeMarcus Cousins, avant un match des Lakers au Staples Center, en février dernier Crédit: Getty Images

3. Cyclisme - Bistrot Vélo : Guillaume Martin raconte le sacre des Bleus aux Mondiaux

C'est cool le vélo, quand tout roule comme sur des roulettes, non ? Guillaume Martin était l'invité de Guillaume Di Grazia, ce lundi en fin de journée dans Bistrot Vélo, et il a notamment raconté le titre mondial de Julian Alaphilippe. Un couronnement qui a été le fruit d'un travail collectif parfaitement huilé, comme l'explique le récent 14e (et maillot à pois bleus) du Tour d'Espagne, ou encore 11e du Tour de France, qui court par ailleurs derrière un premier succès avec l'équipe Cofidis, qu'il a intégrée cette année.

Martin : "Aux Mondiaux, on a fait exactement ce qui était prévu"

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Eugénie Le Sommer et Marion Torrent, blessées, ont déclaré forfait pour le rassemblement de l'équipe de France féminine, tout comme Aïssatou Tounkara, testée positive au Covid-19, a annoncé la fédération lundi en fin d'après-midi. Les Bleues reçoivent vendredi l'Autriche à Guingamp, puis le Kazakhstan mardi 1er décembre à Vannes, pour leurs deux derniers matches de qualification à l'Euro 2022.

Esport - Deal entre l'OM et Griezmann... mais pas en football. Le club phocéean a signé un partenariat avec la structure esport des frères Griezmann, et rejoint les compétitions du jeu vidéo Fifa, ont annoncé les deux structures lundi.

Endurance Moto - L'édition 2021 des 24 Heures Motos sur le circuit Bugatti du Mans aura lieu les 17 et 18 avril, a annoncé l'Automobile Club de l'Ouest dans un communiqué lundi. Ce sera la 44e édition de la mythique course d'endurance.

Rugby - Un renfort pour l'UBB. L'ailier international argentin Bautista Delguy va rejoindre la Gironde en décembre, à l'issue du Rugby Championship - qu'il dispute en ce moment -, en tant que joueur supplémentaire jusqu'en juin prochain, a annoncé lundi soir le club bordelo-béglais.

Kayser : "Il y a trop de matches, même les joueurs sont perdus !"

Football - Moindre mal pour Guingamp. L'En avant, largement dominé, a arraché sur sa pelouse un match nul miraculeux (2-2) face à l'AC Ajaccio grâce à un but de Palun dans le temps additionnel, lundi soir en conclusion de la 11e journée de Ligue 2. Les Guingampais sont 13es, les Ajacciens 17es.

Basket - Le pape a reçu lundi au Vatican des joueurs NBA engagés contre le racisme et les injustices sociales, et qui ont offert au souverain pontife un ballon et des maillots, relate l'AFP ce lundi soir. Anthony Tolliver, Jonathan Isaac, Marco Belinelli, Sterling Brown et Kyle Korver étaient présents.

Basket - Steven Adams, tout juste arrivé aux Pelicans dans le cadre d'un trade avec OKC, a signé une extension de deux ans lundi soir, selon ESPN . Le deal du pivot néo-zélandais s'achevait à la fin de la saison 2020-2021.

Voile - Charlie Dalin (Apivia) est en tête du Vendée Globe, mardi matin, avec 41,71 milles nautiques d'avance sur Thomas Ruyant (LinkedOut). Jean Le Cam (Yes We Cam!) est quant à lui en troisième position, pointé à 297,2 nm de Dalin.

Thomson détaille son "problème assez important" sur Hugo Boss

La vidéo de rattrapage

Le XV de France a gagné ce week-end en Ecosse. Une grande performance ? Elle est à relativiser, selon notre consultant Jean-Baptiste Lafond, qui met en cause la qualité de l'opposition.

Lafond : "L'Ecosse faisait peine à voir, derrière c'était la Roumanie"

Le Grand Récit du jour

Nouvel épisode de notre série sur les mal-aimés du sport, ce mardi, avec Justin Gatlin. L'homme par qui le scandale est arrivé. Deux fois. Et qui s'en est relevé, au prix d'une force mentale remarquable, qu'on l'apprécie ou non : Justin Gatlin, la rédemption sans le pardon. Pour vous (re)plonger dans d'autres de nos Grands Récits, c'est ici.

Justin Gatlin, à travers les époques Crédit: Eurosport

Le podcast du jour

Christophe Bichet a vaincu 4 cancers, et est devenu l'un des meilleurs grimpeurs français. Il est notre invité de la semaine dans Ultra Talk.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue des champions : Paris sous pression, Neymar probablement titulaire

Attention, danger. Le PSG est mal en point en C1. Il n’aborde pas les matches retour de la phase de poules en bonne posture, avec déjà deux défaites au compteur, une première à ce stade de la compétition pour le club parisien depuis qu’il est estampillé QSI.

Paris est 3e du groupe H, avec 3 points, avant de recevoir Leipzig (2e, 6 pts), ce mardi soir à 21h. Marquinhos devrait débuter cette rencontre cruciale en défense centrale. Neymar devrait également être titulaire, bien que "pas au top niveau physiquement", selon son entraîneur, Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel et Marquinhos lors de la défaite du PSG à Leipzig, match durant lequel le Brésilien avait évolué au milieu de terrain Crédit: Getty Images

2. Football – Ligue des champions : Rennes à la relance, Messi absent, Haaland en feu

Rennes découvre la Ligue des champions et court toujours, après trois rencontres, derrière un premier succès sur la plus grande scène européenne. Les Rennais sont derniers du groupe E et sur une mauvaise dynamique (cinq défaites sur les six derniers matches), avant d’accueillir Chelsea, ce mardi à 18h55.

Parmi les autres rencontres du jour, à 21 h : Dynamo Kiev - FC Barcelone, sans Lionel Messi et Frenkie de Jong, comme évoqué précédemment ; Manchester United - Basaksehir ; Juventus - Ferencvaros et Dortmund -Bruges. L’occasion pour Erling Haaland de continuer d’affoler les compteurs. Illustration en vidéo :

Haaland, des records de précocité qui impressionnent

3. Tennis : Roger-Vasselin dans DiP Impact

Il a brillé à Londres. Récent finaliste du Masters en double avec Jürgen Melzer, Edouard Roger-Vasselin est l’invité d’Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau, ce mardi dans DiP Impact. Un podcast qui sera disponible sur notre site en fin d’après-midi, ainsi qu'ici, où les précédentes émissions sont à (ré)écouter.

On a aussi concocté pour vous...

C'est l'un des nouveaux visages du tennis mondial. Daniil Medvedev a été sacré dernier Maître de Londres, dimanche. Le fruit d'une montée en puissance qui n'a pas été linéaire : De Londres à Londres, du "Young Gun" au Maître, l'ascension de Daniil Medvedev en 10 dates-clés.

Le phénomène se confirme et s’amplifie : les footballeurs américains poursuivent leur percée dans le foot européen, et ce y compris dans les grands clubs. Pourquoi et comment ? On s'est penché sur cette double question : Reyna, Pulisic, Davies... : Pourquoi la "New Wave" nord-américaine déferle sur le foot européen.

"Ce n'est pas parce que Nadal ne parle pas en public comme Djokovic qu'il n'agit pas en coulisses"

