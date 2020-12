Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Handball, Euro : Les Bleues à une marche du doublé

L'équipe de France féminine a plané sur sa demi-finale contre les Croates, novices à ce stade de la compétition, vendredi à Herning (30-19). Très vite devant au score, elles n'ont jamais laissé leurs adversaires y croire. En finale, dimanche, les joueuses d'Olivier Krumbholz défieront les Norvégiennes, qui sont venues à bout des Danoises.

2. Football, Ligue 1 : Gérard Lopez débarqué, Olivier Létang nouveau président du LOSC

Comme il l'avait annoncé, Gérard Lopez a cédé le LOSC. Réuni vendredi, le conseil d'administration du propriétaire lillois a passé la main à la société Callisto. Olivier Létang est le nouveau président du club nordiste.

Gérard Lopez, président du LOSC, lors du match opposant Lille au PSG, le 26 janvier 2020 Crédit: Getty Images

3. Rugby, Champions Cup : Toulon refuse de jouer, 3 victoires bleues sur tapis vers à cause du coronavirus

C'est un début de week-end ubuesque en Champions Cup. Alors que des cas de Covid avaient été détectés dans l'effectif de Bath ainsi que dans celui d'Exeter et que les joueurs de Glasgow avaient été cas contacts, la Commission de résolution des résultats de matchs a décidé que les trois équipes avaient perdu leur matchs. Ce qui profite à trois clubs français : Lyon, La Rochelle et Toulouse, tous trois vainqueurs sur 28-0 sur tapis vert. Alors que le RC Toulon a refusé de jouer à Llanelli face aux Scarlets pour des raisons similaires, Montpellier est d'ores et déjà éliminé après sa une lourde défaite face aux Wasps vendredi (33-14).

On a aussi retenu pour vous

Football, mercato : Selon RMC, Laurent Blanc a trouvé un nouveau club. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France va s'engager avec Al Rayyan au Qatar.

Basket, NBA : Kevin Durant, auteur de 25 points en 27 minutes, a mené Brooklyn à la victoire sur le parquet de Boston (113-89) vendredi en match de pré-saison, Zion Williamson ayant lui aussi brillé avec la Nouvelle-Orléans contre Milwaukee (127-113) avec 31 points inscrits. A noter aussi le succès du Miami Heat, finaliste face aux Lakers la saison dernière, contre Toronto (117-105).

Boxe, championnat du monde IBF : En démonstration, le Kazakh Gennady Golovkin a aisément conservé sa ceinture IBF des poids moyens, en battant le Polonais Kamil Szeremeta par arrêt de l'arbitre après le 7e round vendredi, une 21e défense victorieuse dans la catégorie qui constitue un nouveau record.

Cyclisme, mercato : Wout Van Aert chez Ineos en 2022 ? L'annonce ferait assurément l'effet d'une bombe et selon les informations révélées par WielerFlits, la formation britannique ferait bien le forcing pour attirer dans ses filets le Néerlandais dont le contrat avec Jumbo-Visma s'achève fin 2021.

Formule 1, saison 2021 : Alors que Sergio Pérez a officiellement remplacé Alex Albon du côté de chez Red Bull, Lewis Hamilton a estimé que l'équipe autrichienne serait par conséquent "plus forte" lors du prochain Championnat du monde.

Voile, Vendée Globe : Charlie Dalin tente de reprendre la place de leader et talonne de près le skipper en tête Yannick Bestaven, à 35,4 milles nautiques (65,6 km), selon le dernier pointage samedi matin.

Le podcast du jour

Le tweet record

La vidéo de rattrapage

Après ses Tops de la saison de F1, notre émission "Les Fous du Volant" vous dévoile ses Flops. La Scuderia Ferrari a vécu notamment une année galère.

Nos flops de la saison 2020

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Ski alpin, Coupe du monde : Toujours plus de vitesse au programme

Johan Clarey et Nils Allegre tenteront de confirmer leurs belles dispositions du moment lors de la descente messieurs à Val Gardena (11h45). Ils seront précédés par ces dames à Val d'Isère (10h30).

2. Biathlon, Hochfilzen : Les Bleus veulent contester la suprématie norvégienne

Auteurs d'un quadruplé impressionnant jeudi lors du sprint, Johannes Boe et ses compatriotes partiront en position de force lors de la poursuite (13h). En embuscade, Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin, qui partiront 7e et 8e, espèrent bien perturber cette hégémonie norvégienne.



Les données du problème sont à peu près les mêmes pour la course féminine (15h00), puisque trois Norvégiennes partiront en tête, et Anaïs Chevalier-Bouchet, première Française partante (12e), compte bien remonter.

3. Football, Ligue 1 : Marseille reçoit Reims, Lyon se déplace à Nice

Après avoir vu leurs séries de victoires en championnat respectivement interrompues à Rennes et contre Brest, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais comptent bien mettre la pression sur Lille et le PSG qui s'affrontent dimanche. Samedi, les Phocéens recevront Reims à 19h, tandis que les Lyonnais se rendront à Nice (21h). Un peu plus tôt, Metz accueillera Lens (17h).

4. Football, tour d'Europe : Un choc Southampton-City en Angleterre, l'Atlético et le Barça sur le pont en Espagne

La Premier League verra le leader Liverpool se déplacer sur le terrain de Crystal Palace (13h30), tandis que les Citizens de Pep Guardiola, en difficulté en ce moment, seront en danger à Southampton, surprenant 3e (16h). En Liga, l'Atlético de Madrid tentera de conforter sa place de leader face à Elche (14h). Le FC Barcelone voudra confirmer son rebond contre Valence (16h15).

