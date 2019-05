Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : En haut, tout est joué, pas encore en bas

La dernière de Bruno Genesio au Groupama Stadium comme coach de l’OL, remplacé dans les jours à venir par un tandem Juninho-Sylvinho, n’a pas été gâchée par ses joueurs. Vainqueur 4-0 de Caen, Lyon se qualifie donc officiellement pour la Ligue des champions tandis que Saint-Etienne, qui s’est défait de Nice (3-0), a fêté sa 4e place acquise, lui permettant de disputer la Ligue Europa. Le champion parisien s’est offert une démonstration face à Dijon (4-0), tout comme le LOSC face à Angers (5-0).

En bas, Monaco respire mieux après sa victoire face Amiens (2-0). Les Picards accompagnent Caen et Dijon dans la dernière lutte de la saison pour le maintien et notamment cette place en barrages. Avec 36 points et une différence de buts meilleure que ses rivaux, l’ASM est donc quasiment sauvée.

Les joueurs du PSG soulèvent le trophée de champion de FranceGetty Images

2. Basketball - NBA : les Warriors s’envolent

Là-aussi, les dés sont presque jetés. Golden State a pris son temps et a souffert, mais le double champion NBA en titre a renversé Portland dans sa salle (110-99) et n'a plus besoin que d'une victoire pour disputer sa cinquième finale consécutive. Menés, les hommes de Steve Kerr ont pu compter sur un grand Stephen Curry (36 points) et sur un Draymond Green en mode triple-double (20 pts, 13 rebonds et 12 passes) pour sonner la révolte. Et s’envoler dans cette série qu’ils mènent désormais 3-0.

3. Boxe : Wilder n’a pas trainé

Il ne fallait pas rater le début du combat entre Deontay Wilder et Dominic Breazeale : le champion WBC des poids lourds de boxe a mis K.-O son compatriote dès la première reprise avec une droite fulgurante, samedi à New York. Deux minutes et 17 secondes, c'est le temps que Wilder a passé sur le ring pour signer la 41e victoire de sa carrière, la 40e avant la limite, l'une des plus expéditives; et rappeler au monde entier qu'il était sans doute le meilleur poids lourd en activité.

On a aussi retenu pour vous

Golf - Championnat PGA : Brooks Koepka va aborder le 4e et dernier tour du Championnat PGA dimanche avec une confortable avance de sept coups et devrait, à moins d'un spectaculaire renversement de situation, décrocher son quatrième titre du Grand Chelem. IL rendu une carte de 70 (par) à l'issue du 3e tour samedi comportant trois birdies et autant de bogeys.

Football - Ligue 1 : Selon les informations du JDD, Rudi Garcia devrait être démis de ses fonctions d’entraîneur de l’OM dès lundi. Son départ et celui de son staff devrait en revanche coûter une dizaine de millions d’euros.

Indycar - 500 Miles d’Indianapolis : Revenu à "Indy" pour rentrer dans l'histoire du sport automobile, l'Espagnol Fernando Alonso a manqué sa qualification samedi pour la 103e édition des 500 miles d'Indianapolis et jouera sa dernière chance dimanche sur quatre tours du célèbre circuit ovale.

La photo d’une légende

Kaiser Franck a disputé samedi son dernier match sous le maillot du Bayern. Le Français a même marqué pour permettre aux Munichois de remporter à nouveau le championnat, son neuvième personnel, record de Bundesliga. C’est une page qui se tourne à Munich et pour cette légende du club munichois.

Franck RibéryGetty Images

La vidéo de rattrapage

En 2006, le tournoi italien présentait sa dernière finale au meilleur des cinq sets. Roger Federer et Rafael Nadal ont eu l'honneur de la disputer et le Suisse est même passé à un point de dominer le Majorquin sur terre battue en cinq manches pour la première fois de sa carrière... avant de s'incliner après 5h de combat, au terme de la plus longue finale de Masters 1000.

Vidéo - Le jour où Federer a failli battre Nadal sur terre en 5 sets et au terme d'un immense combat 05:14

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Tennis - Masters 1000 Rome : La 54e entre Djoko et Nadal

Alerte, chef d’œuvre à venir. Enfin, on l’espère. Ce dimanche, après leur victoire respective face à Stéfanos Tsitsipas et Diego Schwartzman, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont rendez-vous en finale pour une répétition XXL avant Roland-Garros. Si le Serbe a remporté leur dernier duel, à Melbourne, à l’issue d’un récital, Nadal a gagné les deux derniers duels sur terre battue. Ça promet une immense baston et c’est, évidemment, sur Eurosport et Eurosport Player.

Rafael Nadal et Novak Djokovic à Melbourne en 2019Getty Images

2. Moto - Grand Prix de France : Marquez pour valider

On espérait Fabio Quartararo et, dans une moindre mesure, Johann Zarco. Mais Marc Marquez est d’un autre monde. Auteur de la pole samedi, l’Espagnol cherchera à engranger pour reprendre ses distances sur Alex Rins au classement des pilotes.