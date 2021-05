Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Lille écrase le derby et se rapproche encore du titre

C'était un match piège dans cette fin de saison au couteau, le LOSC a passé l'obstacle sans encombre. Lancé dès la 2e minute par un penalty puis l'expulsion du défenseur lensois, Clément Michelin (35e), Lille n'a fait qu'une bouchée du voisin (3-0) dans le sillage d'un Burak Yilmaz encore exceptionnel. Repoussé provisoirement à quatre points, le Paris Saint-Germain, qui affrontera Rennes dimanche soir, a la pression.

Burak Yilmaz, buteur contre le RC Lens avec Lille en Ligue 1 Crédit: Getty Images

2. Football - Ligue 1 : Quatre ans plus pour Neymar au PSG ?

L'Equipe, Les supporters parisiens devraient souffler ce samedi. Selon Neymar va parapher aujourd'hui une prolongation de contrat de quatre ans avec le club de la capitale. Acheté à l'été 2017 contre la somme record de 222 millions d'euros, le Brésilien arrivait en fin de bail en juin 2022. Potentiellement dangereux donc pour Paris avant le marché estival de 2021. Reste désormais l'inconnu Kylian Mbappé, lui aussi en fin de contrat dans un peu plus d'un an.

3. Basket - NBA : Battus par Portland, les Lakers sont en danger

"Celui qui a eu cette idée mériterait d'être viré !". LeBron James, absent cette nuit, n'aime pas le play-in, cet ajout en fin de saison régulière qui permet aux 9es et 10es de chaque conférence d'avoir encore une chance de jouer les Playoffs. Battus par Portland cette nuit (106-101), ses Lakers sont désormais concernés puisqu'ils sont 7es à l'ouest. Ils ne devraient pas glisser plus bas mais devront soit battre le 8e, pour l'instant les Golden State Warriors, soit l'emporter face au vainqueur du duel entre le 9e, Memphis, et le 10e, San Antonio. Une mauvaise surprise pour le champion sortant.

Rugby - Top 14 : Grâce à son succès face à Lyon (37-29), Castres intègre le Top 6 pour la deuxième fois de la saison alors que le LOU s'en éloigne.

JO de Tokyo - Rien ne pourra empêcher les Jeux Olympiques de Tokyo d'avoir lieu comme prévu, en dépit de l'épidémie de coronavirus toujours en cours, a affirmé samedi le vice-président du Comité international olympique (CIO), John Coates.

Football - Premier League : Newcastle a dominé Leicester vendredi soir en match d'ouverture de la 35e journée, infligeant un surprenant 4-2 chez les Foxes qui conservent toutefois provisoirement la 3e place à trois journées de la fin.

Basket - Ligue des champions : Strasbourg ne s'est pas qualifié pour la première finale de Ligue des champions de l'histoire du basket français, après sa défaite contre San Pablo Burgos (81-70).

Tennis - ATP Madrid : Matteo Berrettini, tombeur de Christian Garin (5-7, 6-3, 6-0) complète le dernier carré à Madrid. Il affrontera Casper Ruud alors qu'Alexander Zverev, tombeur de Nadal, défiera Dominic Thiem.

1. Cyclisme - Tour d'Italie : début du 104e Giro et premier maillot rose français aux XXIe siècle ?

Turin, 14h. Dans quelques heures s'élancera le 104e Tour d'Italie de l'histoire. Un contre-la-montre ouvre cette édition qui marque le retour du Giro à sa place habituelle, en mai donc. Rémi Cavagna sera l'homme à suivre ce samedi. Le spécialiste du chrono pourrait bien se parer de rose et devenir le premier tricolore leader du Giro depuis Laurent Jalabert en 1999 ! Pour le reste, on suivra la performance des favoris, Bernal, Yates, Evenepoel, Almeida, Landa, Vlasov ou encore Bardet.

Le profil de la 1re étape : Un chrono pour spécialistes en apéritif

2. Football - Ligue 1 : Nantes-Bordeaux, monuments menacés, Lyon veut s'accrocher

Ce sont deux places fortes de l'histoire de notre championnat, Nantes et Bordeaux, qui s'affrontent ce samedi à 13 heures, vivent une saison pour le moins compliquée. Les Canaris sont virtuellement barragistes alors que Bordeaux, 15e, compte cinq points d'avance. Plus tard, Lyon défiera Lorient (17h) avec aucun droit à l'erreur. Largués pour le titre, les Lyonnais sont à la lutte avec Monaco pour le podium et donc la place qualificative en Ligue des champions la saison prochaine.

3. Rugby - Top 14 : Samedi de folie pour le championnat

Un seul match vendredi avec le succès de Castres sur Lyon, aucun dimanche, toute l'action de ce weekend ou presque se déroulera ce samedi sur la scène du Top 14. Six matches au programme dont le très alléchant Racing 92-Clermont en ouverture (14h45). Pau, à la lutte pour le maintien, a un bon coup à jouer face à Agen, déjà relégué, alors que Montpellier doit affronter La Rochelle (17h45). Au programme aussi, Brive-Stade Français et Bayonne - Bordeaux-Bègles (17h45) avant le Toulon-Toulouse en soirée (21h05).

4. Formule 1 - Grand Prix d'Espagne : Un quatrième poleman différent à Barcelone ?

Après Max Verstappen en ouverture puis Lewis Hamilton et Valtteri Bottas pour suivre, un quatrième homme sera-t-il capable de prendre la pole position lors des qualifications du Grand Prix d'Espagne ce samedi (15h) ? Le doute est permis tant le duo de Mercedes et le pilote néerlandais dominent jusqu'ici. La pole devrait donc se jouer entre les trois et ce sont les Mercedes qui, au vu des essais libres, ont l'avantage.

