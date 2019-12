Depay is back, Bleues en or, choc des voisins : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Depay enfin de retour

Il avait manqué à l'Olympique lyonnais, et a prouvé vendredi contre Nîmes (0-4), qu'il était essentiel à cette équipe. Memphis Depay, deux buts et une passe décisive, a largement contribué à la victoire des Gones contre des Crocodiles réduits à neuf très rapidement. De quoi se rassurer pour les hommes de Rudi Garcia - qui ont quand même mis une heure à faire le break, et qui joueront un match capital pour la Ligue des champions mardi contre Leipzig (21h).

2. Basketball - NBA : Les Bucks corrigent les Clippers

Les Bucks sont inarrêtables. Giannis Antetokounmpo (27 points, 4 passes, 11 rebonds) et ses coéquipiers ont infligé une sévère correction aux Los Angeles Clippers (119-91) et ont enchainé un 14e succès d'affilée qui leur permet de conserver la première place de la conférence Est. Même Kawhi Leonard (17 points, 4 passes, 5 rebonds) et Paul George (13 points, 7 rebonds) n'ont rien pu faire face à l'engagement de leurs adversaires. A noter également la victoire de Golden State à Chicago (98-100) et celle, très courte, des Spurs contre Sacramento (105-104). Les Lakers, eux, ont surclassé Portland (113-136) et se sont offerts une vingtième victoire.

3. Natation - Championnat d'Europe : Les Bleues en or

Les Bleues sont championnes d'Europe du relais 4x50m en petit bassin : Béryl Gastaldello, Mélanie Henique, Léna Bousquin et Anna Santamans ont décroché l'or à Glasgow. Florent Manaudou, lui n'est pas parvenu à se hisser sur la première marche du podium sur le 50m nage libre mais termine deuxième le Russe Vladmir Morozov.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Lille a enchainé son troisième succès de suite vendredi face à Brest (1-0) en ouverture de la 17e journée de championnat.

Ski alpin - Beaver Creek : Début de week-end encourageant pour Alexis Pinturault qui termine 4e du Super-G vendredi. C'est Marco Odermatt qui remporte l'épreuve devant Aleksander Aamodt Kilde et Matthias Mayer.

Football - Liga et Serie A : C'est compliqué pour l'Atlético de Madrid. Les hommes de Diego Simeone se sont contentés d'un nul contre Villareal (0-0). Du côté de l'Italie, l'Inter Milan et l'AS Roma se sont quittés sur le même score.

Basketball NBA : Les Knicks ont annoncé vendredi avoir limogé leur entraîneur David Fizdale, qui paye un début de saison catastrophique pour la franchise, dernière de la conférence Est avec 18 défaites en 22 matches de saison régulière.

Danse sur glace - Grand Prix : En dépit d'une très inhabituelle erreur, les quadruples champions du monde français de danse sur glace Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron se sont installés en tête de la finale à Turin.

La vidéo de rattrapage

Ils furent les phares de la Premier League, ils sont désormais des puissances moyennes. Arsenal et Manchester United sont deux géants malades. Martin Mosnier et Maxime Dupuis se sont penchés à leur chevet, vendredi dans le FC Stream Team.

Vidéo - Arsenal et Manchester United : encore des géants, vraiment ? 06:33

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Coupe de France : Que le 8e tour commence

Le Red Star, Caen, Niort, Tours, Orléans... Le huitième tour de la Coupe de France débute samedi et est à suivre sur les chaînes d'Eurosport.

2. Football - Premier League : Duel de Manchester

C'est un match attendu, Manchester United, actuel 6e de Premier League, se déplace chez son voisin, City, 3e (18h30). Les Red Devils sont trop loin au classement pour espérer toucher des doigts le podium (21 points contre 32 pour City), mais United - qui vient de battre Tottenham - peut créer la surprise.

3. Ski alpin - Beaver Creek : Ça continue !

Après le Super-G vendredi, la descente c'est samedi à partir de 19h. Cette discipline est la moins favorable aux Français qui peinent à atteindre le podium de ces épreuves. Le dernier succès en date, celui d’Adrien Théaux à Santa Caterina, remonte à 2015.

4. Football Ligue 1 : Pas de casse-tête pour Tuchel

Le Paris Saint-Germain se déplace à Montpellier samedi (17h30), et cette fois-ci, Thomas Tuchel n'aura pas beaucoup d'arbitrage à faire pour son attaque puisque Edinson Cavani est forfait en raison d'une gêne au mollet.