1. Ski Alpin - Schladming : Noël et Pinturault, un duo de Bleus sur le podium

Si l'Autrichien Marco Schwarz s'est imposé, les Bleus ont brillé sur le slalom de Schladming. Clément Noël a pris la deuxième place devant Alexis Pinturault, qui en a profité pour conforter son fauteuil de leader au classement général de la Coupe du monde. Le Français a désormais 253 points d'avance sur le Suisse Marco Odermatt au terme d'une course marquée par les adieux de Julien Lizeroux, désormais à la retraite.

Pinturault, sa seconde manche de feu pour s'offrir un nouveau podium

2. Football - Coupe d'Italie : L'Inter sort vainqueur d'un derby de feu

Le derby entre Milan et l'Inter a livré un scénario assez exceptionnel. Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku en ont été les principaux protagonistes avec un but chacun, une prise de bec monumentale et une expulsion pour le buteur suédois des Rossoneri. L'épilogue a lui aussi été improbable. Christian Eriksen, pourtant annoncé sur le départ, a signé un magnifique coup franc au bout du temps additionnel pour offrir la victoire et la qualification pour les demi-finales aux Nerazzurri (2-1).

3. Football - Premier League : City cartonne et prend la tête

Manchester City a mis la manière pour s'installer au moins provisoirement sur le fauteuil de leader. Les hommes de Josep Guardiola ont martyrisé West Bromwich Albion (0-5) avec un doublé d'Ilkay Gündogan et des buts de João Cancelo, Riyad Mahrez et Raheem Sterling. Les Mancuniens ont confirmé leur forme étincelante du moment et prennent un point d'avance sur leur voisin, Manchester United, en tête du classement. De son côté, Arsenal a battu Southampton (1-3) avec un but d'Alexandre Lacazette, tandis que West Ham occupe une surprenante quatrième place après son succès face à Crystal Palace (2-3).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Premier League : Un gros mois après avoir été limogé par le PSG, Thomas Tuchel a été officiellement nommé entraîneur de Chelsea, où l'Allemand succède à Frank Lampard.

Basketball - NBA : Rudy Gobert a dominé la raquette avec 18 points, 19 rebonds et 4 contres lors de la victoire d'Utah contre les New York Knicks (108-94). Le Jazz prend la deuxième place à l'Ouest devant les Los Angeles Clippers, battus par Atlanta (108-99).

Football américain - NFL : Le quarterback Aaron Rodgers, probable futur MVP de la saison, a laissé entendre qu'il devrait rester chez les Green Bay Packers après à l'élimination aux portes du Super Bowl dimanche contre Tampa Bay.

Football - Coupe du Roi : Le Betis Séville de Nabil Fékir a validé son billet pour les quarts de finale après une victoire en prolongation face à la Real Sociedad (3-1 a.p.).

JO de Tokyo : La première épreuve test de l'année en vue des Jeux olympiques de Tokyo 2020 risque d'être reportée en raison des restrictions aux frontières du Japon, selon des médias japonais.

La vidéo de rattrapage

Les Tricolores étaient décidément en forme sur les pistes mardi. Avant le podium de Clément Noël et Alexis Pinturault à Schladming, Tessa Worley avait remporté le géant de Kronplatz devant Lara Gut (+0"27) et Marta Bassino (+0"73). Revivez la 2e manche de la Française qui a ainsi remporté son 14e succès en carrière.

Un passage de feu pour un succès indiscutable : Revivez la 2e manche de Worley

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Voile - Vendée Globe : Un sprint mythique vers les Sables d'Olonne

C'est la dernière ligne droite et chaque minute vaudra cher. Charlie Dalin, toujours en tête du classement, est attendu dans la soirée aux Sables-d'Olonne mais le skipper d'Apivia n'avait plus que 49 milles nautiques d'avance sur Boris Herrmann au pointage de 05h00 ce mercredi matin. L'Allemand bénéficiera d'une bonification de six heures à son arrivée après avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier. Et Louis Burton, troisième, est revenu à 57 milles du leader. Tout se jouera dans un mouchoir de poche et ce final de feu qui sera à suivre en direct sur notre site.

2. Handball - Mondiaux : Les Bleus défient la Hongrie pour une place en demie

C'est le moment ou jamais de valider les acquis pour les Bleus. Invaincus depuis le début du tournoi, les Français affrontent la Hongrie pour une place dans le dernier carré des championnats du monde. Le vainqueur affrontera celui du duel entre la Suède et le Qatar en demi-finale. Les deux rencontres débuteront à 20h30. Les deux autres quarts de finale opposeront la Norvège à l'Espagne (20h30) et le Danemark à l'Egypte (17h30).

3. Football - Premier League : La pression est sur United

Manchester United doit s'imposer devant Sheffield United (21h15) pour reprendre la première place du classement à City tandis que Leciester, troisième, se déplace à Everton (21h15). Désormais coaché par Tuchel, Chelsea accueille Wolverhampton (19h00). A suivre aussi en en foot, le match en retard de L1 entre Lorient et Dijon (21h00), Atalanta - Lazio (17h45) et Juve - SPAL (21h00) en quart de finale de la Coupe d'Italie, Séville - Valence (19h00) et Rayo Vallecano - Barça (21h00) en 8e de finale de la Coupe du Roi.

Paul Pogba, héros de Manchester United à Fulham Crédit: Getty Images

