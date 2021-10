Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : L'OM s'incline, l'ASSE résiste à l'OL

Les grands noms du Championnat de France ont souffert dimanche : après le leader PSG, battu à Rennes (2-0) suite à huit victoires consécutives, Marseille s'est incliné à Lille (2-0) et Lyon a été neutralisé à Saint-Etienne (1-1) lors d'un derby assez fou , ponctué par quatre buts invalidés pour hors-jeu (3 pour l'OL, 1 pour l'ASSE), un poteau, une transversale et un penalty transformé pour les Verts.

Omnisport Un "phare", un "fabuleux booster d'énergie" : Bernard Tapie a marqué le monde du sport IL Y A 18 HEURES

Au classement, Paris n'a plus que six longueur d'avance sur Lens, huit sur Nice (un match en moins) et Angers, et dix sur l'OM. L'OL glisse à la 10e place et les Verts restent derniers, sans la moindre victoire.

2. MotoGP - Grand Prix des Amériques : Un pas de plus vers le titre pour Quartararo

Sur son circuit fétiche d'Austin, Marc Marquez (Honda HRC) a viré en tête au départ et personne ne l'a revu. Suivre l'Espagnol aurait de toute façon été une erreur pour Fabio Quartararo (Yamaha Factory), qui devait marquer Francesco Bagnaia (Ducati Team). Mission accomplie : le Français, deuxième devant l'Italien, a porté son avance à 52 points au championnat. De quoi se couronner dès le prochain rendez-vous, à Misano, le 24 octobre.

3. Rugby - Top 14 : Clermont se donne de l'air

Longtemps menée, l'ASM a fini par arracher son deuxième succès en Championnat de France aux dépends du Racing (26-17), en clôture de la cinquième journée.

Bousculés en conquête et dans ses lancements de jeu, les Auvergnats doivent ce sursaut à l'adresse de leur ouvreur Camille Lopez, auteur de 21 points (7 pénalités sur 7 tentatives).

Clermont remonte de la 13e à la 9e place, avec neuf unités, tandis que le Racing, qui a raté l'occasion de bondir à la deuxième place, reste 6e, avec 12 points.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - WTA Chicago : L'Espagnole Garbine Muguruza a remporté le tournoi 500 américain en battant la Tunisienne Ons Jabeur, 3-6, 6-3, 6-0, en 1h44.

Football - Premier League : L'affiche de la 7e journée a tenu toutes ses promesses entre Liverpool et Manchester City (2-2). Une aubaine pour Chelsea, leader un point devant Liverpool et deux devant un quatuor composé des deux Manchester, d'Everton et de Brighton.

Football - Liga : "C'est le pire match de notre saison", a concédé Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, battu à l'Espanyol Barcelone (2-1) cinq jours après le revers face au Sheriff Tiraspol en C1. Toujours leaders, les Merengue ne sont plus seuls en tête, rejoints par l'Atlético et la Real Sociedad.

Football - Serie A : Le leader Naples a poursuivi son parcours immaculé en obtenant une septième victoire, sur le terrain de la Fiorentina (1-2), alors que son dauphin à deux longueurs, l'AC Milan, est venu à bout de l'Atalanta (2-3) à Bergame.

Football - Bundesliga : Fin d'invincibilité pour le Bayern, défait à domicile par Francfort (1-2). Un faux-pas qui permet à Leverkusen, vainqueur 4-0 à Bielefeld, de revenir à égalité en tête, seulement devancé à la différence de buts.

Golf - LPGA : La Française Céline Boutier a remporté son deuxième titre sur le circuit en s'adjugeant le tournoi ShopRite Classic à Galloway dans le New Jersey. Elle a rendu une carte de 199, soit 14 coups sous le par. Elle a ainsi battu les Sud-coréennes, Ko Jin-young et Park In-bee, respectivement N.2 et N.3 mondiales, et la Canadienne Brooke Henderson.

Football US - NFL : Retour gagnant pour Tom Brady à New England. A Foxborough, le stade de l'équipe avec qui il a remporté six Superbowl, le quarterback titré en 2021 avec les Buccaneers de Tampa Bay l'a emporté 19-17.

La vidéo de rattrapage

Une édition pluvieuse, boueuse, qui appartient déjà la légende. La reine des classiques a livré un dénouement à suspense en couronnant Sonny Colbrelli face aux favoris annoncés, Mathieu van der Poel et Wout van Aert.

C'était pire que l'Enfer et c'était grand : le résumé d'un Paris-Roubaix épique

Notre vidéo nostalgique

Voici notre onze emblématique de l'OM des années Bernard Tapie, où figurent évidemment beaucoup de héros de la campagne victorieuse en C1 1993.

C'était le grand OM : notre onze de l'ère Tapie

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des Nations : Le point de Deschamps

Didier Deschamps retrouve ses joueurs ce lundi à Clairefontaine pour préparer le Final Four de la Ligue des Nations, avec une demi-finale contre le Belgique jeudi.

Le sélectionneur de l'équipe de France fera le point lors d'une conférence de presse à 14h30 sur ce qu'il compte faire pour faire évoluer son groupe, où le vécu international n'est plus forcément le maître mot.

Omnisport Barça, Paris-Roubaix, Monfils, L1 et Liverpool-City : L'actu sur un plateau IL Y A UN JOUR