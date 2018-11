Derby OL-ASSE, déprime en Coupe Davis, Durant et 9 millions de dollars : l’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : La première manche du derby est pour l’OL

Ce n’était pas un feu d’artifice. Plutôt le déluge du côté du Parc OL. Grâce à une tête de Jason Denayer, le club lyonnais a pris le meilleur sur l’ASSE vendredi (1-0) pour s’octroyer le derby mais surtout la deuxième place du classement avant les matches de Lille et Montpellier ce week-end. Malgré l’expulsion stupide de Rafael et la perte de Nabil Fekir, les hommes de Bruno Genesio ont su faire le dos rond sans forcer leur talent. Suffisant pour l’instant.

Jason Denayer (Lyon) célèbre son but face à Saint-Etienne lors de la 14e journée de Ligue 1Getty Images

2. Basketball - NBA : Durant remet les Warriors à l’endroit

Quatre défaites de rang et une impression de malaise qui régnait. Et puis, Kevin Durant, l’homme par qui la déprime était arrivée après son embrouille avec Draymond Green, a remis tout le monde d’accord. Grâce à un match de patron (32 pts, 8 rebonds et 7 passes), les Warriors ont pris le meilleur sur Portland (125-97). Autre patron, LeBron James (22 pts, 10 rebonds et 7 passes) a aussi accompagné les Lakers vers la victoire face au Jazz (90-83), leur septième en huit matches. Houston a chuté face à Detroit (116-111), tout comme les Bucks face aux Suns (114-116).

3. Tennis - Coupe Davis : Les Bleus au dos du mur

Un Black Friday lillois et l’équipe de France est déjà dans le dur. En simple, Jérémy Chardy et Jo-Wilfried Tsonga n’ont pas pesé bien lourd face à Borna Coric et Marin Cilic, permettant aux Croates de mener 2-0 et aux Français de sombrer dans la déprime. Même Yannick Noah, d’habitude si prolixe pour remotiver les siens, a reconnu la nette supériorité adverse. Une stat pour se remonter le moral ? Bof. Pour trouver trace d'une équipe victorieuse en finale en ayant perdu les deux premières rencontres, il faut remonter à l’Australie 1939…

Vidéo - Le bilan implacable de vendredi : "Les Croates ont joué à leur niveau, les Français aussi..." 03:11

4. Football : Les Football Leaks visent le Real et Sergio Ramos

Les révélations du Spiegel risquent de faire du bruit. Dans le cadre des Football Leaks, la publication allemande annonce que Sergio Ramos aurait subi un contrôle positif à un corticoïde après la finale de Ligue des champions 2017 remportée par le Real Madrid face à la Juventus Turin (4-1). Mais, une "erreur administrative" aurait permis au club madrilène de blanchir son capitaine.

On a aussi retenu pour vous

Golf - Phil Mickelson a décroché le gros lot à Las Vegas : l'Américain a battu Tiger Woods dans un duel baptisé "The Match" qui, comme largement anticipé, n'a pas tutoyé les sommets du golf. Une victoire qui lui permet de gagner 9 millions de dollars.

Basket - NBA : Stephen Curry a été impliqué dans un accident de la circulation vendredi en allant à l'entraînement, mais n'a pas été blessé, rapportent plusieurs médias américains.

Football - Ligue 2 : Brest, tenu en échec à Orléans (0-0), et Lorient, battu par Troyes (2-0), vendredi lors de la 15e journée de Ligue 2, ont manqué l'occasion de prendre la tête de la Ligue 2, trois jours avant le match du leader messin.

La vidéo de rattrapage

Alors que River Plate reçoit Boca Juniors ce samedi pour la manche retour de la finale de la Copa Libertadores (21h), les Xeneizes ont pu profiter une dernière fois des bonnes ondes de leur supporters dans une Bombonera en feu pour un entraînement public. Le foot en argentine, c’est autre chose.

Vidéo - 50.000 personnes et une ambiance de folie : la Bombonera était en feu pour l'entraînement de Boca ! 03:48

Le tweet ahou

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Tennis - Coupe Davis : Survivre ou mourir

Allez, un peu d’optimisme ce samedi. Et si les Bleus le faisaient quand même et réussissait une remontada historique ? Pour cela, les hommes de Noah n’ont d’autres choix que de s’en remettre à la paire de double française, composée de Pierre-Hughes Herbert et Nicolas Mahut, pour battre Ivan Dodig et Mate Pavic. À suivre sur Eurosport.fr.

Vidéo - Tennis fiction : Même avec le double dans la poche, la Coupe Davis serait-elle encore gagnable ? 03:15

2. Football - Championnats européens : Paris pour répéter, choc Atlético-Barça

Football international terminé pour l’année, les clubs font leur grand retour ce samedi. Paris, privé de Neymar et Kylian Mbappé, reçoit Toulouse (17h), qui espère devenir la première équipe à accrocher des points au leader. À l’étranger, le choc Tottenham-Chelsea (18h30), à Wembley évidemment, risque de faire parler tandis qu’Antoine Griezmann retrouve le Barça (20h45) avec qui il avait fortement flirté l’été dernier.

Vidéo - Griezmann a-t-il fait le bon choix l'été dernier ? 02:53

3. Rugby - Test Match : Les Fidji pour réussir la passe de deux

Au Stade de France, le XV de France voudra enchaîner, une notion qu’il avait perdue depuis quelques temps. Après leur victoire face à l’Argentine, les Bleus enchaînent face aux îles Fidji (21h05) pour espérer terminer avec deux victoires sur trois dans l’escarcelle et gonfler un peu la confiance.

À suivre aussi :