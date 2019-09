Derby, sursis, Messi, Russie : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football : Messi, simply the Best

Alors que le sacre de Virgil van Dijk était attendu, le public, les médias, les sélectionneurs et capitaines des équipes nationales ont choisi de décerner à Lionel Messi le prix The Best du meilleur joueur de la saison 2018/2019. Le défenseur néerlandais et Cristiano Ronalo ont complété le podium. A noter que Jürgen Klopp a été élu meilleur entraîneur et Morgan Rapinoe meilleure joueuse. L’équipe de l’année a, comme à chaque fois, donné l’avantage aux superstars des gros clubs (Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric) plutôt qu’à ceux qui ont brillé depuis janvier (Mohamed Salah, Sadio Mané). A noter que Kylian Mbappé y figure.

2. Football – Ligue 1 : Premier coup de pression d’Aulas

Il avait promis qu’il serait en recul, que l’on ne l’y prendrait plus. Mais c’est plus fort que lui. En marge de la cérémonie The Best, Jean-Michel Aulas s’est confié au micro de RMC Sport sur le début de saison difficile de son club, l’Olympique Lyonnais. "Il va falloir se poser les questions qu'il convient pour ne pas prendre trop de retard, a démarré JMA. On n'a pas bien débuté, aussi bien en Championnat qu'en Ligue des champions." Avant de conclure par une phrase qui ressemble à une mise en garde : "Sylvinho et Juninho ont toute ma confiance mais il faut avoir des résultats. C'est la loi du foot."

Jean Michel Aulas et Juninho (Lyon) lors de Monaco - Lyon en Ligue 1 2019-2020Getty Images

3. Athlétisme – Dopage : La Russie toujours en ligne de mire

La Russie encore une fois en sursis. L'Agence mondiale antidopage a ouvert une nouvelle procédure contre Moscou, faisant peser une menace de sanctions à seulement dix mois des Jeux olympiques de Tokyo. A l'issue d'un comité exécutif à Tokyo, l'AMA a confirmé avoir ouvert une "procédure formelle de conformité à l'encontre de Rusada (l'agence russe antidopage), le 17 septembre". En cause, des "incohérences" constatées dans les données électroniques des contrôles de l'ancien laboratoire de Moscou, laissant supposer une manipulation.

On a aussi retenu pour vous

Basketball : L'ancien joueur de NBA Andre Emmett, brièvement passé par les Memphis Grizzlies et New Jersey Nets, mais également par le Championnat de France dans les rangs de Pau-Orthez en 2008, a été tué par balle lundi à Dallas, a annoncé la police locale.

Volleyball – Euro : Le champion cède son trophée: la Russie, tenante du titre et souvent citée parmi les favoris du tournoi, s'est inclinée lundi soir en quarts de finale du Championnat d'Europe contre la Slovénie (25-23, 25-22, 21-25, 25-21), et laisse son trône vacant.

Football – Ligue 2 : Le FC Lorient s'est imposé lundi à domicile face à Rodez (2-1) en match de clôture de la 8e journée de Ligue 2, et prend la tête du classement général.

Football – Ligue 2 : Patrice Lair a été suspendu de ses fonctions d'entraîneur du club de football de Guingamp, selon un court communiqué publié lundi soir sur le compte Twitter du club de Ligue 2. Il est remplacé par Sylvain Didot.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Hernandez : "Si l'Argentine avait fait son travail, on serait pas en train de parler de l'arbitrage" 15:30

Le tweet qui sent l'amertume

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Football – Ligue 1 : Derby et sursis

La 7e journée de L1 débute ce mardi avec deux rencontres. A 19h, la lanterne rouge dijonnaise reçoit Marseille qui n’a plus perdu depuis la 1re journée. L'équipe d'André Villas-Boas va devoir digérer le match nul concédé contre Montpellier samedi (1-1) après trois victoires, en perdant en plus le défenseur Boubacar Kamara et le meneur de jeu Dimitri Payet, exclus, ainsi que le défenseur Alvaro Gonzalez, blessé. A 21h, l'AS Monaco, toujours malade et 19e du classement, reçoit son voisin Nice, désormais troisième, pour enfin lancer sa saison. La pression est immense sur Leonardo Jardim et il n'est pas certain que le coach portugais survive à un mauvais résultat à l’issue du derby azuréen. En cas de victoire, les Aiglons peuvent rejoindre le PSG en tête.

Vidéo - "On m’a dit que c’était comme un match à domicile" : Ounas lance le derby contre Monaco 00:56

2. Football – Liga : Le rachat du Barça ?

Le FC Barcelone, auteur de son pire début de saison depuis 25 ans après sa défaite face au promu Grenade (2-0) ce week-end, n’a pas d’autres choix que de réagir contre Villarreal ce mardi en ouverture de la 6e journée de Liga. Bonne nouvelle pour un Ernesto Valverde qui traverse une lourde zone de turbulences : Ousmane Dembélé est de retour dans le groupe catalan. L’escouade offensive du Barça (Messi, Suarez, Griezmann, Dembélé) affiche enfin complet.

Ernesto Valverde (coach du Barça) lors de la défaite des siens à Grenade (2-0) - 21/09/2019Getty Images

3. Rugby – Coupe du monde : Première pour les Samoa

Candidats à la qualification dans la poule A malgré des moyens limités, les Samoa entrent en scène à la Coupe du monde, mardi (12h15) à Kumagaya face à la Russie, première nation à jouer son deuxième match en quatre jours. La correction infligée par l'Irlande à l'Ecosse (27-3) dimanche a fait les affaires des Samoa, qui peuvent viser comme le Japon, la deuxième place de la poule A derrière le XV du Trèfle. A condition de faire aussi bien que le Japon, vainqueur bonifié de la Russie (30-10) vendredi lors du match d'ouverture.