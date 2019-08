Dernier des mohicans, Ligue des champions, 46''92, pente à 20% : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

Tennis - US Open : Monfils à toute vitesse, tous les autres Tricolores du jour dehors

Gaël Monfils est, déjà, le dernier Français en lice dans le tableau masculin. Au terme d'un jeudi catastrophique pour les Bleus, le n°1 français a été le seul à valider son ticket pour le troisième tour en sortant de façon autoritaire le Roumain Marius Copil (6-3, 6-2, 6-2). Prochain tour probablement plus délicat à gérer face au Canadien Denis Shapovalov.

L'autre Français en forme du moment s'est, lui, totalement sabordé. Benoît Paire, récent finaliste à Winston-Salem, a en effet laissé filer un match qu'il tenait. Après avoir mené deux sets à rien, obtenu des balles de match et avoir fait le break dans le cinquième, l'Avignonnais a finalement cédé 7-6 dans l'ultime manche face à Aljaz Bedene. Le Français s'est, en outre, offert les huées du public et une petite polémique en ne serrant pas la main de son adversaire à l'issue du match.

Pour les autres joueurs français du jour, ce fut donc la cata : Gilles Simon, touché au cou, a abandonné après un set face à Andrey Rublev ; Antoine Hoang n'a rien pu faire face à Nick Kyrgios (6-4, 6-2, 6-4) ; Jérémy Chardy a pris un set à Stan Wawrinka (6-4, 6-3, 6-7, 6-3), Lucas Pouille a déçu en perdant en quatre manches contre Daniel Evans, déjà tombeur de Mannarino ; et Grégoire Barrère n'a pas existé contre David Goffin (6-2, 6-2, 6-2).

Du côté des femmes, après l'élimination d'Alizé Cornet (6-4, 1-6, 6-2 face à Belinda Bencic), il ne reste, là aussi, plus qu'une Française dans le tableau : Fiona Ferro (22 ans). Pour son premier US Open, la 74e mondiale a dominé sa compatriote Kristina Mladenovic en trois sets (6-4, 6-7, 6-3) pour s'offrir le premier 3e tour de sa carrière en Grand Chelem. Elle y affrontera la Chinoise Qiang Wang, tête de série n°18, dès vendredi.

Football - Ligue Europa : Strasbourg bute sur la dernière marche

Strasbourg ne disputera pas la phase de poules de la C3. Jeudi, après avoir remporté le match aller à domicile (1-0), les Strasbourgeois ont lourdement chuté au retour des barrages en s'inclinant 3-0 sur le terrain de l'Eintracht Francfort.

Football - Ligue des champions : le PSG, l'OL et Lille connaissent leur menu

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions a été effectué jeudi en fin d'après-midi. Dans le groupe A, le PSG affrontera le Real Madrid (dès la première journée, au Parc des Princes, le 18 septembre), Bruges et Galatasaray. Dans le groupe G, Lyon se mesurera au Zenith St Petersbourg, à Benfica et au RB Leipzig. Enfin dans le groupe H, ce sera Chelsea, l'Ajax et Valence pour le LOSC.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - US Open : alors que c'est l'hécatombe dans sa partie de tableau où les têtes de série tombent une à une, Rafael Nadal n'a même pas eu besoin de jouer pour se hisser au 3e tour. L'Espagnol a profité du forfait de l'Australien Thanasi Kokkinaki, blessé.

Tennis - US Open : la prodige américaine Cori Gauff (15 ans) a de nouveau épaté en se qualifiant pour le 3e tour après une nouvelle superbe victoire face à la Hongroise Timea Babos (6-2, 4-6, 6-4). En revanche, sortie de route prématurée pour la récente championne de Wimbledon, la Roumaine Simona Halep, éliminée par l'étonnante et offensive Taylor Townsend (2-6, 6-3, 7-6).

Athlétisme - Ligue de diamant : le Norvégien Karsten Warholm est devenu le deuxième performeur de l'histoire sur 400m haies en remportant l'épreuve de Zurich en 46''92. Juste derrière, l'Américain Rai Benjamin a aussi fait fort en descendant sous les 47 secondes (46''98). Le record du monde de Kevin Young (46''78) parait de plus en plus menacé…

Football - UEFA : le défenseur néerlandais de Liverpool Virgil van Dijk a été élu joueur UEFA de l'année. Il succède à Luka Modric.

Football - Carnet noir : l'ancien sélectionneur de l'Espagne Luis Enrique a annoncé jeudi soir le décès de sa fille de 9 ans des suites d'un cancer.

Basket - NBA : l'ailier des Brooklyn Nets Wilson Chandler a été suspendu 25 matches à la suite d'un contrôle antidopage positif à une hormone de croissance.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Tennis - US Open : On enchaîne avec les premiers 16es de finale (à partir de 17h, heure française)

Au lendemain d'un jeudi surchargé - pluie de mercredi oblige - ce vendredi marquera le début du troisième dans les deux tableaux. Coté français, on regardera avec grande attention le premier 3e tour en Majeur de Fiona Ferro, dernière représentante tricolore, face à la Chinoise Wang (18e mondiale). Chez les cadors, Roger Federer (contre Daniel Evans), Novak Djokovic (face à Denis Kudla), Daniil Medvedev (Feliciano Lopez), Kei Nishikori (Alex De Minaur) ou encore David Goffin (Pablo Carreno Busta) et Stan Wawrinka (Paolo Lorenzi) seront sur le pont. Chez les femmes, à suivre : Ashleigh Barty, Serena Williams ou encore Elena Svitolina.

Football - Ligue 1 : Metz et le PSG ouvrent le 4e acte (20h45)

Début de la 4e journée de Ligue 1 vendredi soir avec le déplacement du PSG chez le promu messin. Les Parisiens devront faire sans Neymar (non retenu), Edinson Cavani (blessé) ni Kylian Mbappé (blessé).

Cyclisme - Tour d'Espagne : Encore une arrivée au sommet (à partir de 12h30)

Au lendemain de l'arrivée à Ares del Maestrat, avec la victoire de Jesus Herrada et la prise de pouvoir de Dylan Teuns, ça grimpe encore ce vendredi sur la route de la Vuelta. Au programme : 183,2km, deux cols de 2e catégorie, deux de 3e catégorie et une montée finale terrible en 1ère catégorie, l'Alto Mas de la Costa (4,1km à 12,3% de moyenne et des passages au-delà des 20% !). Pour une explication entre favoris ? Très certainement.

Rugby - Test-Match : Derniers réglages face à l'Italie pour le XV de France (21h10)

Après une victoire et une défaite contre l'Ecosse, le XV de France boucle sa préparation pour le Mondial japonais en accueillant l'Italie au Stade de France. L'occasion pour certains joueurs tricolores de se montrer une dernière fois avant l'annonce, le 2 septembre, de la liste définitive des éléments retenus pour aller disputer la Coupe du monde.

Formule 1 - Grand Prix de Belgique : C'est la reprise ! (à partir de 11h)

Après un mois de pause estivale, retour du grand cirque de la F1 du côté de Spa-Francorchamps. Au programme du jour, les premiers essais libres. Et une question à l'entame de cette deuxième partie de saison : Lewis Hamilton et Mercedes poursuivront-ils leur cavalier seul ?