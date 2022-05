Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Roland-Garros : Une balade et une mise au point pour Djoko

Ad

C'est une situation perdant-perdant", a-t-il insisté. Trois sets (6-3, 6-1, 6-0) en moins de deux heures du gaucher japonais Yoshihito Nishioka (99e joueur mondial) : Novak Djokovic n'a pas traîné pour son premier match de l'année en Grand Chelem. Alors que la décision de l'ATP de priver Wimbledon de ses points pour avoir exclu les joueurs Russes et Bélarusses en raison de la guerre en Ukraine divise le circuit, le Serbe a annoncé son intention de jouer à Londres tout en regrettant cette décision . "", a-t-il insisté.

Omnisport Alcaraz sans souci, Mbappé va s'exprimer, Nadal et Djoko entrent en lice : L'actu sur un plateau HIER À 05:01

Novak Djokovic Crédit: Getty Images

2. Basket-ball – NBA : Boston revient dans la course

Les Celtics ont recollé au score (2-2) face au Heat cette nuit après un match maîtrisé (102-82) en finale de la Conférence Est. Les 31 points, 8 rebonds et 5 passes de Jayson Tatum ont mené Boston sur la voie d'un succès facile qui s'est dessiné dès le premier quart-temps (29-11). Côté Miami, aucun membre du cinq majeur n'a dépassé les 10 points…

3. Football – Mercato : Et si Pochettino restait ?

Alors que son sort semblait scellé depuis des mois, Mauricio Pochettino pourrait bien demeurer sur le banc parisien cet été. Selon L'Equipe, le départ de Leonardo, avec lequel les rapports ont toujours été tendus, et la prise de pouvoir de Kylian Mbappé, qui l'a toujours porté en haute estime, sont deux atouts dans la manche du technicien argentin. Le PSG conserve un œil sur Thiago Motta pour lui succéder mais la cote de Pochettino aurait grimpé ces derniers jours.

On a aussi retenu pour vous

Football - Bundesliga : Le Hertha Berlin a assuré sa présence en Bundesliga la saison prochaine en allant s'imposer (0-2) à Hambourg lundi, en match retour des barrages, après avoir perdu (0-1) à domicile à l'aller.

Basket – Championnat de France féminin : Bourges a dominé à domicile lundi soir les joueuses de Basket Landes (77-65) et ont rejoint l'ASVEL, vainqueure de Villeneuve d'Ascq vendredi, en finale du championnat de France.

Aujourd'hui sur Eurosport

Retour du Tour d'Italie sur nos antennes ce mardi. Au menu, 16e étape, la plus impressionnante par son dénivelé global. Trois ascensions très costaudes figurent sur le long parcours de 202 kilomètres menant de Salo, sur les rives du lac de Garde, à la station d'Aprica et notamment celle du Mortirolo, l'un des cols les plus durs d'Europe.

Richard Carapaz lors de la 15e étape Crédit: Getty Images

Dernière danse pour Tsonga ce mardi à Roland-Garros ? A l'occasion de son ultime sortie Porte d'Auteuil, et peut-être du dernier match de sa carrière, Laurent Vergne revient sur le parcours de celui qui a porté la génération du tennis tricolore même s'il n'est jamais allé au bout de son rêve en Grand Chelem.

Piégé dans les dossiers Kylian Mbappé et Erling Haaland, le Real Madrid se retrouve le bec dans l'eau en ce début de mercato. Comment peut-il réagir ? Quelles pistes pour se relancer ? Tentative de réponse.

La vidéo de rattrapage

Quand McEnroe et Katché revisite Green Day pour Nadal

Les podcasts

Les Français Diane Parry et Corentin Moutet sont au programme des deux premiers débats du jour de Dip Impact. Deux énormes performances pour nos Français qui ont éliminé deux anciens vainqueurs du tournoi, Barbora Krejcikova pour Parry et Stan Wawrinka pour Moutet. Rien que ça !

Si vous suivez le Giro 2022 de près, vous l'avez sans doute déjà vu. Lui, c'est Clément Davy, un fidèle lieutenant d'Arnaud Démare au sein de l'équipe Continental Groupama-FDJ et il nous a fait le plaisir de venir dans Bistrot Vélo.

Le tweet qu'on n'a toujours pas compris

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Roland-Garros : Tsonga et Simon, un dernier pour la route ?

Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon, 37 ans tous les deux, sur le point de mettre un terme à leur carrière, défient respectivement le Norvégien Casper Ruud (8e) sur le court Philippe-Chatrier dans l'après-midi, et l'Espagnol Pablo Carreño (18e) sur le court Simonne-Mathieu en fin de journée. Stefanos Tsitsipas lancera sa quinzaine parisienne en soirée, tandis que Daniil Medvedev fera ses premiers pas dès 11h.

"Parry, c'est une vraie belle perf' qui peut donner des idées aux autres Français"

Omnisport Nouvelle ère au PSG, Alcaraz en piste, l'OL en habitué : l'actu sur un plateau HIER À 06:26