Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Formule 1 - Transferts : Une ultime saison chez Ferrari pour Vettel ?

La saison 2020 de Formule 1 est censée reprendre à Spielberg (Autriche) le 5 juillet prochain. Pour Sebastian Vettel, ce pourrait être le début de la fin. Selon les informations de la BBC, l'Allemand, quadruple champion du monde, devrait quitter Ferrari en fin de saison alors que les négociations autour d'une prolongation ont échoué. L'annonce pourrait être faite très rapidement. Selon la BBC, Carlos Sainz Jr., actuellement chez McLaren, est une option pour le remplacer alors que Vettel pourrait lui faire le chemin inverse si le projet l'intéresse. Les autres options se nomment Daniel Ricciardo (Renault) ou Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

2. Basket - NBA : Délai prolongé pour l'annulation de la convention collective

La NBA et le syndicat des joueurs ont convenu de prolonger jusqu'en septembre la période au cours de laquelle la ligue peut mettre fin à la convention collective actuelle pour amortir les conséquences économiques liées au coronavirus, a rapporté ESPN lundi. Jusqu'à présent, la NBA avait deux mois, à compter de la date à laquelle elle a suspendu sa saison (le 11 mars), pour décider de mettre fin à la CBA en appliquant la clause de force majeure. Celle-ci peut entraîner une réduction de 1% des salaires pour chaque match annulé.

3. Football - Ligue 1 : Aulas sur la sellette ?

Jean-Michel Aulas est-il en train de se mettre à dos l'immense majorité des présidents de clubs de l'élite ? Selon L'Equipe, plusieurs d'entre eux, Jacques-Henri Eyraud, le boss de l'OM, en tête, voudraient une destitution de Jean-Michel Aulas du Collège de Ligue 1, une organisation qui regroupe les vingt clubs du championnat. "Je soutiens Amiens contre l’arrêt prématuré de la L1,je ne suis pas favorable à 1 L1 à 22 Quand à JCE (sic) qu’il s’occupe de son vestiaire !", a répondu le président lyonnais sur Twitter.

La vidéo de rattrapage

Ce qu'il ne faut pas rater aujourd'hui

1. Grands Récits - Boxe : L'enfance en enfer de Mike Tyson

Itinéraires d'enfants pas gâtés, c'est le titre de la nouvelle série de nos Grands Récits. Comment ne pas s'intéresser alors à celle terrible de Mike Tyson ? Le plus jeune champion du monde des poids lourds a dû s’extirper d’une enfance faite de misère, délaissement et délinquance. Longtemps livré à lui-même et lancé sur la mauvaise voie, il a été sauvé par un père spirituel et bientôt adoptif, Cus d’Amato. Sans lui, rien n’aurait été possible.

2. Formule 1 : Élisez le circuit de vos rêves

La F1 fête ses 70 ans ! Pour l'occasion, nous lançons une grande consultation pour que vous nous disiez quelle est la Formule 1 de vos rêves. Lundi, vous avez élu Michael Schumacher et ce mardi, nous vous proposons de choisir votre circuit préféré parmi une liste de 12 tracés emblématiques présélectionnés.

3. Rugby - Lafond : "Je ne crois pas une seconde en un boycott français en Coupe d'Europe"

4. Football - Coup d’éclat légendaire mais frustrante carrière : Charisteas

Ils ont été touchés par la grâce. Un instant, un match, une compétition. Pour les cinq joueurs dont nous vous comptons l'histoire cette semaine, c'est le temps qu'ils ont passé sur le devant de la scène. Car le reste de leur carrière n'a pas été à la hauteur. Le deuxième épisode de notre série retrace le parcours d’Angelos Charisteas, joueur symbole d’une Grèce sacrée championne d’Europe en 2004 à la surprise générale.

Charisteas, le bourreau de 2004

