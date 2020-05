Des athlètes touchés par le Covid... avant que la Chine ne révèle son existence ?

Du 18 au 27 octobre 2019, les "Jeux mondiaux militaires" d'été ont rassemblé plus de 10.000 athlètes dans la ville de Wuhan, devenue par la suite l'épicentre de la pandémie de Coronavirus. A leur retour en France, certains athlètes assurent avoir été victimes de symptômes similaires à ceux du Covid-19.

Peu médiatisés à l'époque, les "Jeux mondiaux militaires" accaparent désormais la lumière. La compétition, qui avait rassemblé plus de 10.000 athlètes issus de cent pays différents du 18 au 27 octobre 2019, pourrait en effet avoir facilité la diffusion du coronavirus. Si l'emploi du conditionnel est de rigueur, un athlète français, qui faisait partie de la délégation tricolore à Wuhan, en Chine, a assuré à BFM TV avoir été victime de symptômes très proches (difficultés à respirer, fièvre...) de ceux du Covid-19 à son retour dans l'Hexagone.

Problème, le premier cas de coronavirus a été recensé en Chine... le 17 novembre. Au moment des "Jeux mondiaux militaires", il n'y avait donc officiellement pas de pandémie. Et Wuhan n'en était pas encore devenu son épicentre. Cet athlète français, qui a préféré conserver l'anonymat, a également confié à la chaîne d'information que plusieurs de ses camarades ont eux aussi été malades. Élodie Clouvel, pentathlète française et qui était du voyage en Chine, ne s'en était pas cachée lors d'une interview à la chaîne locale Télévision Loire 7. Le quotidien L'Equipe rapporte ses propos du 25 mars, soit avant l'annonce du report des JO de Tokyo.

Clouvel pensait avoir attrapé le coronavirus

"Je ne suis pas inquiète d'aller sur le continent où s'est déclarée la maladie parce que je pense qu'avec Valentin (Belaud, son compagnon pentathlète), on a déjà eu le coronavirus, avait-elle confié. On était à Wuhan pour les Jeux mondiaux militaires et après, on est tous tombés malades. Valentin a loupé trois jours d'entraînement. Moi aussi, j'ai eu des trucs que je n'avais pas eus avant. On ne s'est pas plus inquiété que ça parce qu'on n'en parlait pas encore. On a eu un contact avec le médecin militaire qui nous a dit : 'Je pense que vous l'avez eu parce qu'il y a beaucoup de gens de cette délégation qui ont été malades'."

Elodie Clouvel Crédits Getty Images

A l'époque de la compétition, aucune mesure n'avait (encore) été prise puisque la maladie n'était pas connue. Pas de gestes-barrière, de distanciation sociale ou encore de masques pour les athlètes. Pendant près de dix jours, ces derniers ont donc pu circuler librement dans Wuhan. Et comme l'invoque le fameux esprit des Jeux, l'heure était aux rencontres et aux échanges. Selon BFM TV, aucun athlète ayant participé à ces Jeux n'a passé un test lié au coronavirus. Et ce n'est visiblement toujours pas au programme. Dans ce cadre, impossible de dire si sa diffusion a été facilitée par ces désormaix fameux "Jeux mondiaux militaires" de Wuhan.

