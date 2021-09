Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d’Australie : Djokovic au rendez-vous des quarts

Jenson Brooksby n’a pas démérité, mais il n’a pas pu priver Novak Djokovic d’un 51e quart de finale en Grand Chelem. Mené au score et malmené pendant un set et demi, le numéro 1 mondial a complètement haussé son niveau de jeu pour éliminer son adversaire, en quatre sets (1-6, 6-3, 6-2, 6-2) grâce à sa domination physique.

Pour une place dans le dernier carré, Djokovic sera opposé à une vieille connaissance : Matteo Berretini. Toujours aussi à l’aise à Flushing Meadows, l’Italien a validé son billet après avoir dominé Oscar Otte (6-4, 3-6, 6-3, 6-2) pour continuer à prouver qu’il réalise une superbe saison, peu de temps après sa finale à Wimbledon.

2. Volley - Championnat d’Europe : La France reçue trois sur trois

Après la Slovaquie et la Croatie, c’était au tour de l’Allemagne de subir la foudre des Bleus. Les champions olympiques tricolores ont souffert mais ils ont poursuivi leur sans-faute en signant une troisième victoire en trois rencontres dans la compétition, contre les Allemands (31-29, 15-25, 25-22, 25-22), lundi à la Saku Suurhall de Tallinn, en Estonie. D'ores et déjà suffisant pour avoir leur ticket pour les huitièmes de finale.

3. Tennis - US Open : Raducanu, Bencic et Pliskova qualifiées

Son parcours en devient presque indécent. Issue des qualifications, Emma Raducanu a expédié Shelby Rogers en deux sets (6-2, 6-1) et à peine plus d’une heure de jeu pour se qualifier pour son premier quart de finale en Grand Chelem. La jeune britannique de 18 ans n’a toujours pas concédé une manche depuis son entrée en lice. Devant elle se dressera Belinda Bencic. La championne olympique en titre a réussi à éliminer Iga Swiatek après une intense bataille (7-6, 6-3) pour rallier le troisième quart de finale de Grand Chelem en carrière. Karolina Pliskova a également validé son billet pour les quarts.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Qualifications Coupe du monde : Le gardien de but de l’Argentine, Emiliano Martinez, est revenu sur l’annulation de la rencontre opposant sa sélection aux Brésiliens. Il a estimé que l'Argentine "avait tout pour battre le Brésil" dimanche lors des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2022 au Qatar mais que le match a été annulé "pour des raisons politiques".

Tennis - US Open : Ça passe pour la paire Herbert-Mahut. Les deux joueurs français se sont sortis du piège tendu par Andrey Golubev et Andreas Mies [15], jeudi, en huitièmes de finale à Flushing Meadows (4-6, 7-5, 6-3), après un début de match compliqué.

Formule 1 : Quelques heures après l'annonce du départ de son coéquipier Valtteri Bottas, qui va quitter Mercedes pour rejoindre Alfa Romeo, Lewis Hamilton a tenu à saluer le Finlandais. "Tu vas nous manquer", a assuré le septuple champion du monde dans un message posté sur les réseaux sociaux.

La vidéo de rattrapage

Jean-Pierre Adams est décédé ce lundi après 39 ans de coma. L’ancien défenseur de Nîmes, Nice et du PSG a connu un destin tragique. En fin de carrière, l’ancien international français se fait opérer du genou et ne s’est jamais réveillé à cause d’une erreur d’anesthésie. Sa femme ne l’a jamais lâché durant tout ce temps.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Qualifications Coupe du monde : Les Bleus attendus au tournant

Un rendez-vous qu’il ne faut pas rater. Complètement hors du coup depuis quelques mois, l’équipe de France, qui n’arrive plus à gagner le moindre match (série de cinq nuls en cours), accueille la Finlande ce mardi soir à Lyon, pour son dernier match de qualifications à la Coupe du monde lors de cette fenêtre internationale. Les joueurs de Didier Deschamps, premiers du groupe D avec 9, doivent absolument l’emporter pour se donner de l’air, et, surtout, un petit regain de confiance que tout le monde attend. Rendez-vous sur la pelouse de Lyon, à 20h45.

2. Tennis - US Open : Place aux quarts de finale

Dès la fin d’après-midi, Daniil Medvedev tentera d’obtenir son ticket en demi-finale de Flushing Meadows pour lancer la soirée américaine. Le numéro deux mondial sera opposé au Néerlandais Van de Zandschulp, issu des qualifications (18h00). Toujours chez les hommes, le Canadien Félix Auger-Aliassime devra quant à lui se défaire d’Alcaraz, impressionnant depuis le début du tournoi en "night session".

Du côté du tableau féminin, Elina Svitolina sera opposée à Leylah Fernandez, tandis qu'Aryna Sabalenka affrontera Barbora Krejcikova plus tard dans la nuit.

3. Football - Qualifications Coupe du monde : Un Pays-Bas - Turquie en plat de résistance

Les pelouses européennes seront bien animées ce mardi soir, avec plusieurs matches à enjeu lors de cette campagne de qualifications à la Coupe du monde. Dans le groupe A, le Portugal et la Serbie tenteront de prendre la tête en solitaire en dominant l’Azerbaïdjan et l’Irlande. Déjà premier du groupe F, le Danemark tentera de définitivement écraser sa poule en battant son dauphin, Israël (20h45). Tandis que le choc de la soirée verra s’opposer les Pays-Bas et la Turquie pour prendre la première place du groupe G (20h45).

