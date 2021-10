CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, Ligue des Nations : Des Bleus renversants

Au bout d'une deuxième période magnifique, l'équipe de France a battu la Belgique (2-3) pour se qualifier pour la finale . Pourtant menés de deux buts à la pause, les hommes de Didier Deschamps ont montré un tout autre visage lors du second acte. Théo Hernandez a inscrit le troisième but en toute fin de match. Les Bleus affronteront l'Espagne, dimanche.

Les Bleus ont-ils sauvé la tête de Deschamps ?

2. Tennis, Indians Wells : Paire prend déjà la porte, Clijsters aussi

Benoit Paire a été éliminé dès son entrée en lice contre Frances Tiafoe (49e) à Indian Wells. L'Américain s'est imposé en deux sets 6-4, 6-4 et un peu plus d'une heure de jeu face à un Français qui n'est pas parvenu à trouver son rythme. Dans le tableau féminin, Kim Clijsters n'aura aussi fait qu'un petit tour, battue par la Tchèque Katerina Siniakova (53e mondiale) 6-1, 2-6, 6-2, en une heure et 36 minutes.

3. Football, Qualifications Mondial 2022 : Messi et l'Argentine en échec, le Brésil dans la douleur

Lionel Messi et l'Argentine n'ont pas trouvé la faille au Paraguay jeudi malgré une large domination (0-0), mais ramènent tout de même un bon point dans l'optique de la qualification directe au Mondial 2022. Sans Neymar (suspendu), le Brésil s'est lui fait peur, mais a enchaîné sa neuvième victoire en neuf matches de qualifications en renversant le Venezuela (3-1) après avoir été mené à la pause.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, Ligue des Nations : Le latéral gauche Lucas Digne, victime d'une "douleur musculaire" est forfait pour la finale entre la France et l'Espagne

Football, Qualifications Mondial 2022 : L'Australie a poursuivi jeudi sa marche sans faute vers la Coupe du monde 2022 en écrasant Oman 3-1. Les Australiens signent ainsi un record mondial de 11 victoires consécutives dans les matches de qualification. L'Australie dépasse le Mexique, l'Espagne et l'Allemagne qui avaient eux obtenu dix victoires d'affilée durant les campagnes de qualification de 2006, 2010 et 2018 respectivement.

Football, Justice : La plainte d'une Américaine accusant Cristiano Ronaldo de l'avoir violée en 2009 doit être classée sans suite en raison d'irrégularités, a recommandé un juge chargé d'examiner cette procédure civile. Le juge Daniel Albregts estime que la plainte déposée est en partie fondée sur des documents piratés issus des "Football leaks" qui n'auraient pas dû se trouver en sa possession.

Golf : Le Sud-Coréen Sung-Hoon Kang, 283e mondial, a réussi le meilleur démarrage au Shriners Children's Open de golf, dont il occupe la tête devant son compatriote Sung-Jae Im et deux Américains Charley Hoffman et Chad Ramey, jeudi après le 1er tour disputé à Las Vegas.

Omnisport : L'Agence mondiale antidopage (AMA) a déclaré "non conformes" les agences antidopage de Corée du Nord, de Thaïlande et d'Indonésie, ce qui entraîne l'impossibilité pour ces pays de postuler à l'organisation de tournois sportifs de premier plan.

Le tweet qui met le sourire dès le matin

Andy Murray a retrouvé son alliance… et ses chaussures ! Les deux avaient disparu la veille alors qu'il avait laissées ses chaussures sécher sous sa voiture pendant la nuit entre deux entraînements pour le tournoi d'Indian Wells en Californie. Avec son alliance accrochée à ses lacets. "Elles puent toujours autant", a-t-il précisé avec son humour habituel dans son message posté sur le réseau social à propos de ses tennis, "mais la chance me sourit de nouveau".

LE PODCAST

Les Bleus sont en finale de la Ligue des Nations, au terme d’une soirée folle. A soirée spéciale, FC Stream Team d’exception. Martin Mosnier et Maxime Dupuis ont débriefé ce France - Belgique de folie à chaud, qui a vu les Bleus revenir de 0-2 à 3-2, et se qualifier pour la finale de dimanche, face à l’Espagne.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Championne olympique à Tokyo en 2021, Estelle Nze Minko est la première invitée d’"Entre Nous", une série d’entretiens menée par Géraldine Weber. A cette occasion, la demi-centre de l’équipe de France et de Györ revient sur sa médaille d’or mais évoque également son rapport à la douleur, aussi bien mentale que physique.

Nze Minko : "Meuf, t’es championne olympique. Il y a des questions qu’il ne faut plus se poser"

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Indian Wells : Raducanu, et Fernandez mais aussi Murray sur le pont

Si Emma Raducanu va faire son retour à la compétition ce vendredi à Aliaksandra Sasnovich ou qu'Alizé Cornet va devoir affronter la finaliste de l'US Open Leylah Fernandez, Andy Murray est attendu face à Adrian Mannarino dans le tableau masculin.

2. Football : Les Bleuts attendus au rebond

Si l'Allemagne se frotte à la Roumanie (20h45) ou que les Pays-Bas affrontent la Lettonie (20h45) en éliminatoires du Mondial 2022, l'équipe de France Espoirs compte se reprendre contre l'Ukraine, en qualifications à l'Euro 2023 Espoirs vendredi à Brest (18h30). Les Bleuets ont toujours en travers de la gorge leur nul (1-1) aux Iles Féroé.

