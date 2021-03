CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, Qualifications Coupe du monde 2022 : Les Bleus débutent timidement

L'Equipe de France aurait pu mieux entamer la phase éliminatoire qui doit la mener au Qatar. Les Bleus de Didier Deschamps ont concédé le nul à l'Ukraine malgré une ouverture du score magnifique d'Antoine Griezmann en première période (1-1). Un but contre son camp de Presnel Kimpembe a suffi pour que les Bleus lâchent deux points d'entrée.

2. Tennis, Miami : Première mitigée pour les Bleus

3. Jeux Olympiques : C'est parti pour la flamme

Le relais de la flamme olympique a été lancé jeudi à Fukushima en l'absence de public. La torche métallique d'or rose, au sommet en forme de fleur de cerisier, a été enflammée dans la matinée au sein du très symbolique complexe sportif J-Village, qui avait servi de base aux opérations de secours après la catastrophe nucléaire du 11 mars 2011, consécutive à un séisme et à un tsunami.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Basket, NBA : Evan Fournier (21 pts) a offert la victoire à Orlando contre les Suns (112-111) en marquant le dernier panier du match. Dans le sillage de Donovan Mitchell (27 pts), le Jazz de Rudy Gobert (8 pts, 11 rbds) a dominé les Nets (118-88), privés cependant de James Harden en plus de Kyrie Irving et Kevin Durant.

Basket, NBA : Alors que la trade deadline approche, Detroit a échangé Delon Wright avec Sacramento contre Cory Joseph et deux seconds tours de Draft.

Golf, Surprises au Championnat du monde de match play : trois des favoris, Bryson DeChambeau, Justin Thomas et Rory McIlroy ont été battus lors de la première journée. Le Français Antoine Rozner, qui s'est imposé 2up face, s'est notamment offert DeChambeau.

Football, qualifications du Mondial 2022 : La Belgique a dominé le Pays de Galles (3-1) et les Pays-Bas ont été surclassés en Turquie (4-2). : La Belgique a dominé le Pays de Galles (3-1) et les Pays-Bas ont été surclassés en Turquie (4-2). Le Portugal a lui préservé l'essentiel contre la modeste Azerbaïdjan (1-0)

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

LE PODCAST DU JOUR

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD’HUI

1. Football, Euro Espoirs: Le Danemark pour se jauger

L'équipe de France débute cette semaine en Hongrie la première phase de l'Euro Espoirs. Les Bleuets, très ambitieux au vu de leur groupe renforcé notamment par la présence d'Eduardo Camavinga, lancent leur aventure face au Danemark ce jeudi (21h00).

2. Football, Qualifications Coupe du monde 2022 : Des gros sur le pont

La première journée de qualification se poursuit avec notamment l'Allemagne qui reçoit l'Islande (20h45), l'Italie qui accueille l'Irlande du Nord (20h45) et l'Espagne face à la Grèce (20h45).

3. Cyclisme, Tour de Catalogne : Les grimpeurs à l'honneur

Après la victoire d'Adam Yates (Ineos-Grenadier), la 4e étape emmènera les coureurs de Ripoll à Port Ainé, soit encore une belle étape de montagne avec 166,5 km qui vont plaire aux grimpeurs, avec deux cols au programme et encore une arrivée à 2.000 m d'altitude.

(Avec AFP)

