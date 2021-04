Les dirigeants sportifs britanniques accepteront l'introduction de "passeports vaccinaux" s'ils permettent le retour du public dans des stades à pleine capacité, alors que les enceintes sont actuellement vides à cause de la pandémie de coronavirus. Des événements tests seront lancés au cours des prochaines semaines dans le cadre de la feuille de route gouvernementale de sortie du confinement, dont une demi-finale et la finale de la FA Cup.

Dans une lettre adressée aux législateurs, plusieurs organismes, dont les fédérations anglaises de football, de rugby et de cricket, mais aussi le circuit de Silverstone qui accueille le Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne, estiment que les règles actuelles de distanciation sociale ne permettront pas "de mettre fin à la crise financière du sport provoquée par le Covid-19". Les dirigeants disent "voir les avantages" d'un processus de certification contre le Covid. "Nous savons que nos stades ne peuvent être entièrement remplis qu'avec un processus d'assurance", soulignent-ils, ajoutant que "l'approche finale ne doit pas être discriminatoire, doit protéger la vie privée et comporter des critères de sortie clairs".

Selon les plans actuels, à partir du 17 mai, les stades en Angleterre seront autorisés à ouvrir avec une limite de capacité de 25%, jusqu'à un maximum de 10.000 spectateurs. Et toutes les restrictions sur les contacts sociaux seraient levées le 21 juin. "Nous saluons l'approche constructive des principaux sports britanniques alors que nous étudions la façon dont le test de la certification Covid et d'autres mesures peuvent aider à ramener plus de fans dans les stades et à d'autres grands événements en toute sécurité", a réagi un porte-parole du gouvernement. "Nous voulons que le plus grand nombre possible de supporters puissent profiter d'un grand été sportif britannique, en toute sécurité", a-t-il expliqué.

