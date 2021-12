CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, Coupe de France : Paris FC – Lyon n'a pas pu aller au bout, le foot français encore sous le choc

Trois semaines après l'arrêt définitif du match de Ligue 1 Lyon-Marseille, c'est la rencontre de 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL au stade Charléty qui a été définitivement stoppée vendredi , après des incidents en tribunes alors les deux équipes étaient à égalité 1-1. Comme une nouvelle provocation, cet épisode survient au lendemain d'une réunion interministérielle sur la violence dans les stades, à laquelle ont pris part des dirigeants du football professionnel.

2. Basket, NBA : Irving bientôt de retour, Utah et les Lakers dans le dur

Alors qu'ESPN a annoncé que les Nets envisageaient de faire rejouer Kyrie Irving pour les matches hors de New York, Steph Curry (30 pts) et les Warriors ont dominé Boston (107-111). Malgré les 16 points, 14 rebonds et 2 contres de Rudy Gobert, Utah s'est pris les pieds dans le tapis sur son parquet contre San Antonio (126-128) alors que les Lakers, avec 18 points pour LeBron James, 14 pour Westbrook ou encore 19 points pour le renfort Isaiah Thomas ont subi la loi de Minnesota (110-92) emmené par Karl-Anthony Towns (110-92). Et pour ne rien arranger, Anthony Davis (9 pts) s'est blessé au genou.

3. Rugby, Challenge Cup : Toulon fête la première de Kolbe avec un succès

Pour lancer un week-end grandement perturbé par le Covid-19, Toulon n'a pas failli face aux Italiens de Zèbre pour la grande première de Cheslin Kolbe sous le maillot du RCT . Pour l’occasion, les Varois se sont imposés nettement 28-14 (bonus offensif) face à une équipe italienne accrocheuse, mais tout de même limité.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, Bundesliga : Le Bayern Munich a engrangé un 14e succès en 17 matches de championnat cette saison en dominant facilement Wolfsburg à l'Allianz Arena (4-0).

Serie A : L'Inter Milan n'a pas tremblé. Tranquille sur la pelouse de la Salernitana, lanterne rouge du championnat italien, le club lombard s'est facilement imposé (0-5) pour prendre provisoirement quatre points d'avance sur l'AC Milan.

Basket, Euroligue : Monaco a laissé échapper la victoire en fin de match contre le Zénit Saint-Pétersbourg à domicile (85-74), juste avant la lourde défaite de l'Asvel en Grèce face à l'Olympiakos (89-54), lors de la 16e journée.

: Monaco a laissé échapper la victoire en fin de match contre le Zénit Saint-Pétersbourg à domicile (85-74), juste avant la lourde défaite de l'Asvel en Grèce face à l'Olympiakos (89-54), lors de la 16e journée. Boxe : Le Russe Artur Beterbiev, malgré une profonde coupure au front survenue à la suite d'un choc entre têtes, a mis KO son adversaire, l'Américain Marcus Browne, pour conserver ses ceintures WBC et IBF des mi-lourds.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Comme chaque année, certains clubs de Ligue 1 chutent dès leur entrée en lice en 32es de finale de la Coupe de France. Maxime Dupuis et Martin Mosnier livrent leur paris sur les équipes qui pourraient tomber de haut dès ce week-end. Lille, Montpellier et Saint-Etienne font partie des équipes qui risquent la porte, selon eux.

LE PODCAST A ECOUTER

LE TWEET QUI FAIT TOUJOURS PLAISIR

Les handballeuses françaises, championnes olympiques à Tokyo il y a un peu plus de quatre mois, se sont hissées en finale du Mondial 2021, au terme d'une demi-finale de toute beauté, pleine de suspense, contre le Danemark (23-22) vendredi et se retrouvent à un match d'un doublé exceptionnel.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Football - Coupe de France : Un samedi pour retrouver le sourire

C'est le genre de samedi que l'on attend tous les ans. Car il y a les 32e de finale de Coupe de France. Avec des matches à la pelle. Et ça commence dès 13h45 par un multiplex avec cinq affiches. A 16h00, il faudra notamment avoir un œil sur Sochaux - Nantes alors qu'à 18h30, Lille reçoit Auxerre. Cette belle journée va se terminer par le choc de ce tour entre Rennes et Lorient, le seul match entre deux équipes de L1 (21h00).

2. Ski Alpin, Val Gardena/ Val d'Isère : Deux descentes au programme

Après sa démonstration sur le Super G, Aleksander Aamodt Kilde va viser le doublé sur la descente de Val Gardena (11h45) ce samedi. Histoire de refaire le même coup que l'année dernière. Chez les dames, c'est aussi une descente à 10h30 qui attend Sofia Goggia and co en l'absence de Lara Gut-Behrami, testée positive au Covid.

3 Rugby, Coupe d'Europe : Castres seul à jouer

Alors que les matches entre clubs français et britanniques prévus samedi et dimanche dans les deux Coupes d'Europe ont été reportés en raison des restrictions de déplacement entre les deux pays, seul Castres qui affronte le Munster chez lui, va jouer ce samedi, la province irlandaise du Munster ne faisant pas partie du Royaume-Uni.

Et aussi

Du biathlon avec deux poursuites, à 13h00 pour les femmes et à 15h00 pour les hommes.

Du football à l'étranger même si le Covid a tout chamboulé en Premier League où Arsenal va quand même tenter de confirmer face à Aston Villa (18h30). En Liga, le Barça accueille Elche (18h30) alors que l'Atlético Madrid va devoir croiser le fer avec le FC Séville (21h00).

(Avec AFP)

