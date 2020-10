Choisissez entre rien et pas grand-chose et vous obtiendrez ce qu'a montré l'Olympique de Marseille face à Manchester City pour la deuxième journée de la phase de groupes de la C1. Sèchement battus, les Phocéens n'ont jamais inquiété les hommes de Pep Guardiola, faciles vainqueurs (3-0). Ce revers, le deuxième en deux rencontres, le onzième de suite en C1, ne fait que confirmer une inquiétude présente avant le début de la compétition : cet OM-là n'a pas le niveau.

Quand Marcus Thuram a inscrit son deuxième but à l'heure de jeu, un frisson a dû parcourir l'échine de Zinédine Zidane. Le coach du Real Madrid, que l'on dit menacé, a-t-il pensé à son avenir ? Peut-être mais son Real a évité la défaite de peu, grâce à des réalisations tardives de Karim Benzema (87e) et Casemiro (90e+3) pour un match nul (2-2) et le premier point des Merengue , derniers de leur groupe. Dans les autres rencontres, Liverpool a battu Midtjylland (2-0), l'Ajax et l'Atalanta ont partagé les points (2-2) et l'Atlético Madrid a fini par faire flancher Salzbourg (3-2).

On ne s'ennuie que très rarement sur la Vuelta et l'édition 2020 ne déroge pas à la règle. Ce mercredi, les favoris ont rendez-vous au sommet de l'Alto de Moncalvillo, montée que Fernando Escartin, ancien grimpeur de premier rang, décrit comme "plus dure qu'elle n'y paraît". Et pourtant, l'ascension affiche 8,3 kilomètres à 9,2%. Un beau morceau donc que vous pourrez admirer sur Eurosport. On devrait voir Richard Carapaz, Primoz Roglic et autre Enric Mas s'y expliquer.