1. Football, Euro 2022 : Les Bleues déçues avec un regret

Les Bleues ont encore vu leur rêve s'envoler : elles ne verront pas Wembley. Mercredi en demi-finale de l'Euro à Milton Keynes, les protégées de Corinne Diacre ont subi la loi des Allemandes (2-1) plus efficaces. Et, c'est le point qui laisse un petit goût amer aux Tricolores. "Les principaux regrets, je pense que c'est surtout le manque d'efficacité, encore aujourd'hui", a glissé Kadidiatou Diani sur Canal Plus. "Personnellement, juste un peu l'efficacité, mais sinon je n'ai pas de regret, on a tout donné", a abondé Selma Bacha.

"Qu'est-ce qui a manqué aux Bleues ? Une Popp ou une Katoto !"

2. Football, Mercato : Rennes se penche sur Gouiri

Alors que le Stade Rennais est sur le point d'annoncer l'arrivée d'Arthur Theate pour renforcer sa défense, le club breton s'active aussi devant. D'après L'Equipe, les Rouge et Noir, qui ont toujours un œil sur Arnaud Kalimuendo (PSG), aurait pris des renseignements sur le cas d'Amine Gouiri, qui n'a pas encore vu son contrat évoluer à Nice durant cet été. Ce dossier semble cependant compliqué à réaliser pour les Rennais.

3. Football : Zagallo hospitalisé

La légende brésilienne Zagallo, 90 ans, double champion du monde en tant que joueur et entraîneur de la mythique Seleçao lauréate en 1970, a été hospitalisé en raison d'une infection respiratoire. Zagallo est "actuellement lucide" et n'est "pas sous assistance respiratoire", a expliqué l'hôpital Barra d'Or de Rio de Janeiro, qui s'est voulu rassurant dans un communiqué.

Football, Match amical : A six jours de la réception des Néerlandais du PSV Eindhoven en 3e tour préliminaire aller de Ligue des champions, Southampton a battu l'AS Monaco (3-1), au St Mary's Stadium.

L'Olympique de Marseille, qui restait sur deux revers, a été tenu en échec par les Espagnols du Betis Séville (1-1), en match de préparation à Sheffield.

Basket, WNBA : Bria Hartley, la meneuse franco-américaine de Connecticut Sun, a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche.

En plein ravitaillement, Mavi Garcia (UAE TEam ADQ) a percuté sa voiture à l'avant et à terminé par terre. Heureusement le conducteur a freiné aussitôt et le drame a été évité. La championne d'Espagne a pu repartir et finir l'étape après s'être fait une belle frayeur. Suivez le Tour de France sur Eurosport.

Cyclisme - Tour de France 2022 : Le jour le plus long

Après le succès de la Suissesse Marlen Reusser qui a remporté en solitaire la quatrième étape, le Tour de France Femmes s'attaque au jour le plus long ce jeudi. Les coureuses ont 175,6 km à parcourir entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges pour quatre heures et demi d'effort. Suivez le Tour de France sur Eurosport.

(Avec AFP)

