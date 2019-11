Destin lyonnais, affront lavé, C3 : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des Champions : L'OL perd mais a encore toutes ses chances.

L'OL a réalisé une mauvaise opération en s'inclinant sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg (2-0) mercredi, en début de soirée. Les Gones, qui ont livré une performance très moyenne, ont cédé sur des buts de Dzyuba et Ozdoev. Pourtant, tout est encore possible pour les hommes de Rudi Garcia dans ce groupe G. Car quelques heures plus tard, Leipzig a arraché un nul in extremis contre Benfica (2-2). Résultat, l'OL se qualifiera pour les huitièmes en cas de succès contre le club allemand lors de la sixième journée. Et est quoiqu'il en soit en très bonne posture pour disputer au moins la Ligue Europa. Loin d'être le cas du LOSC, battu par l'Ajax (0-2) et qui ne sera plus européen en début d'année.

Moussa Dembélé avec Lyon, 2019Getty Images

2. Football - Ligue des Champions : Griezmann marque, le Barça se qualifie

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Sur le banc au coup d'envoi face à Dortmund, Antoine Griezmann a remplacé un Ousmane Dembélé blessé pour marquer et ainsi participer au succès des siens face au Borussia (3-1). Luis Suarez et Lionel Messi ont aussi marqué pour permettre au Barça d'assurer la qualification et la première place, alors que l'Inter Milan a pris la deuxième place sur la pelouse de Prague (1-3). Dans les autres rencontres de la soirée, on retiendra notamment le nul entre Liverpool et Naples (1-1), synonyme de suspense dans le groupe E.

Lionel Messi, Antoine Griezmann et Luis SuarezGetty Images

3. Basket - NBA : Houston prend sa revanche

Le 4 novembre dernier, Houston était humilié sur le parquet de Miami (129-100) pour son sixième match de la saison régulière. Un peu moins d'un mois plus tard, les Rockets ont pris leur revanche en s'imposant sur leur parquet (117-108). James Harden le premier (34 pts), alors que Russell Westbrook a terminé le match à 27 points. Les Celtics, eux, se sont imposés devant les Nets (121-110) dans le sillage d'un grand Kemba Walker (39 pts) alors que les Raptors ont enfoncé les Knicks (126-98). De leur côté, les Warriors ont mis fin à une série de trois défaites face aux Bulls (104-90) tandis que les Bucks, les Lakers et les Clippers ont fait le job.

On a aussi retenu pour vous

Basketball - Jeep Elite : Nanterre a dominé Pau-Lacq-Orthez (101-89) à domicile, quittant ainsi la dernière place du classement et la zone de relégation.

Handball – Starligue : Le PSG a surclassé Saint-Raphaël (39-26) pour décrocher un onzième succès de rang à quatre jours du sommet face au Barça en Ligue des champions.

Football – Super League : Joueur du club chinois du Heibei Fortune, l'ancien Parisien Ezequiel Lavezzi a laissé entendre qu'il était très proche de la fin de sa carrière.

Lavezzi ChineEurosport

Moto GP : Blessé à l'épaule droite lors des essais du GP de Malaisie, Marc Marquez (Honda) a été opéré avec succès.

Le tweet pulsion

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Points de mutants, balle en loges et joies intenses : le best-of de Nadal sur notre antenne 02:10

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue Europa : Saint-Etienne pour y croire, Rennes pour du beurre

Incapable de remporter la moindre rencontre durant les quatre premières journées, l'ASSE est toutefois encore en course pour la qualification. Comme toutes les équipes de son groupe I, d'ailleurs. Pour y croire, les Verts devront s'imposer face à La Gantoise (18h55), qui avait pris le meilleur à l'aller (3-2) et qui est invaincue dans cette poule. Plus tard, c'est un Rennes déjà condamné et bon dernier qui se rendra sur la pelouse du Celtic Glasgow (21h00). Avec une motivation certainement bien moindre...

2. Football - Ligue Europa : Arsenal vise les seizièmes

Arsenal vit un début de saison pénible en Premier League alors qu'Unai Emery est de plus en plus pointé du doigt. Mais les Gunners ont le mérite de faire le job sur la scène européenne, où ils occupent la première place du groupe F. Un nul contre l'Eintracht Francfort (21h00) leur assurerait la qualification, une victoire la première place. A noter que Manchester United se rendra à Astana (16h50) et que la Roma sera en déplacement à Basaksehir (18h55) dans un match crucial pour la qualification. Déjà assuré d'être au tour suivant, le FC Séville affrontera Qarabag (21h00).

Lacazette egalează pentru ArsenalGetty Images

3. Basketball - Euroleague : L'ASVEL veut repartir de l'avant

Cinq victoires, cinq défaites : après deux revers de rang dont le dernier en date face à Fenerbahçe vendredi dernier (72-88), le bilan de l'ASVEL en Euroleague est désormais à l'équilibre. Dixième du classement, Villeurbanne tentera de se reprendre à l'occasion du premier de ses deux déplacements lointains de suite, à Tel Aviv, contre le Maccabi (20h05). Il faudra toutefois faire sans le pivot américain Adreian Payne, pas encore remis d'une blessure à un pied, plus de deux mois après son dernier match.