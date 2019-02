Diables, légendes, Europe, Bleus : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue des champions : Diabolique comme le PSG

Le PSG a fait vivre un enfer à Manchester United. A Old Trafford, les Parisiens se sont imposés (0-2) en huitième de finale aller. Et ont accumulé quelques certitudes, tant sur leur force collective que sur leurs individualités. Di Maria, Mbappé, Marquinhos, Verratti… tous ont été brillants pour s'offrir les Red Devils.

Kylian Mbappé célèbre son but lors de Manchester United - PSG / Ligue des championsGetty Images

2. Tennis – ATP Rotterdam : Herbert a finalement plié et rompu

Longtemps, Pierre-Hugues Herbert a tenu tête à Kei Nishikori. Il a même enlevé la première manche. Mais au bout de 2h11 de jeu, le Français s'est incliné au premier tour (3-6, 6-1, 6-4) devant l'un des favoris du tournoi. Plus surprenant, le jeune Tallon Griekspoor, 211e joueur mondial, a croqué la tête de série n°2, Karen Khachanov (3-6, 6-3, 6-2).

3. Basketball – NBA : Le choc pour Boston, la cata pour les Lakers

Boston a du caractère. Et du coeur. Les hommes de Brad Stevens ont enlevé le choc de la soirée en battant Philadelphie (109-112). Al Horford, a muselé Joel Embiid (23 pts à 9 sur 22 aux tirs) et brillé avec 23 points, 8 rebonds, 5 passes et 4 interceptions. Les Lakers ont sombré face à Atlanta (117-113) malgré un triple-double costaud de Lebron James (28 points, 11 rebonds et 16 passes). Golden State a enchainé devant le Jazz (115-108).

On a aussi retenu pour vous

Football : La dépouille d'Emiliano Sala, dont le corps a été retrouvé au fond de la Manche dans l'épave de l'avion qui le transportait, sera rapatriée en Argentine ce vendredi. Une délégation du FC Nantes et de Cardiff assisteront aux obsèques.

maillot d'Emiliano Sala attaché aux filets de la BeaujoireGetty Images

Basketball : Dijon a battu Chalon-sur-Saône (85-72), Levallois s'est offert Vichy-Clermont (78-80) et Nanterre s'est imposé contre Gries Oberhoffen (70-89) pour rejoindre Monaco en quarts de finale de Coupe de France.

Cyclisme : Rigoberto Uran (Education First) s'est emparé du maillot de leader du Tour de Colombie à l'issue du contre-la-montre par équipes disputé à Medellin.

La vidéo de rattrapage

Gaël Monfils a poursuivi sa montée en puissance en disposant de David Goffin. Nos consultants de DiP Impact, Arnaud Di Pasquale et Benoit Maylin, expliquent pourquoi le Français joue mieux.

Vidéo - Pourquoi Monfils vole en ce début de saison ? : "Il est heureux dans sa vie privée" 03:14

Le tweet qui prédit une légende

Kylian Mbappé a inscrit mardi soir son 14e but en Ligue des champions, comme un certain Zinedine Zidane.

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football – Ligue des champions : Une affiche sexy, une autre prestigieuse

Il y en aura pour tous les goûts avec la suite des huitièmes de finale (21h00), ce mercredi. Le choc entre Tottenham, troisième de Premier League, et le Borussia Dortmund, leader de Bundesliga, promet du spectacle. La rencontre opposant l'Ajax Amsterdam au Real Madrid, elle, va raviver l'histoire.

2. Football – Ligue 1 : L'Europe se joue aussi

Il y aura de l'Europe dans l'air, aussi, en Ligue 1. Saint-Etienne reçoit Strasbourg (19h00), en match en retard de la 23e journée. Les deux équipes peuvent grimper provisoirement au quatrième rang du championnat en cas de victoire. La rencontre (19h30) entre Caen, 19e et Nantes, 15e sera plutôt celle de la peur.

Wahbi Khazri (AS Saint-Étienne)Getty Images

3. Tennis – ATP Rotterdam : D'autres Bleus en lice

Pierre-Hugues Herbert et Gilles Simon ont été éliminés. Mais Jérémy Chardy et Jo-Wilfried Tsonga peuvent encore rejoindre Gaël Monfils au deuxième tour. Pour cela, le premier devra se défaire du prodige russe Daniil Medvedev. Un peu plus tard, le second devra confirmer son renouveau devant Thomas Fabbiano.