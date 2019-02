Diaby, LeBron, PSG-Dijon, Nadal : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot : Abou Diaby, c'est fini

Deux ans et demi après sa dernière apparition sur un terrain, sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Abou Diaby a officialisé lundi soir sa retraite sportive à l'âge de 32 ans. "Je mets un terme à ma carrière professionnelle, a révélé le natif d'Aubervilliers au cours de l'émission Footissime sur RMC Sport 1. Depuis un certain temps, c'est difficile pour moi de revenir. J'ai eu pas mal de pépins physiques. J'ai décidé d'arrêter tout simplement parce que le corps ne suivait pas." Après avoir achevé sa formation à l'AJ Auxerre, il avait rejoint Arsenal à seulement 20 ans en 2006. Mais toute une série de blessures avait rapidement perturbé la carrière du milieu de terrain, souvent comparé à Patrick Vieira. Sélectionné à 16 reprises avec l'équipe de France, il avait tenté un dernier pari avec l'OM en 2015. Pari manqué, une fois encore à cause des blessures, puisqu'il ne disputera que six matches avec l'OM en deux saisons.

2. Basket - NBA : Un record de plus pour King James, fin de série pour Harden

Malgré la nouvelle défaite des Lakers (105-110 sur le terrain de Memphis), la quatrième en cinq matches, LeBron James, auteur de 24 points, 12 rebonds et 11 passes décisives, a encore marqué l'histoire lundi soir en devenant le premier joueur à figurer dans deux Top 10 majeurs de la Ligue, soit le total de nombre de points marqués (32 162, 5e) et le total de passes décisives (8 535, 10e). De son côté, James Harden a vu sa formidable série de matches consécutifs à plus de 30 points s'arrêter à 32 puisque la star des Rockets n'a inscrit "que" 28 points lors du succès de Houston face à Atlanta (119-111). Wilt Chamberlain et ses 65 rencontres de rang à plus de 30 points demeurent donc intouchables.

Dans les autres matches de la soirée, à signaler la nouvelle victoire de Milwaukee, leader de la Conférence Est (117-106 à Chicago), malgré l'absence de Giannis Antetokounmpo, la défaite d'Indiana à Detroit (113-109) ou encore les succès de Golden State et Portland, respectivement à Charlotte (110-121) et Cleveland (110-123).

3. Tennis - Dubaï : Federer, une rentrée sur courant alternatif

Pour sa première sortie depuis son élimination prématurée face à Tsitsipas lors du dernier Open d'Australie, Roger Federer a signé une performance quelconque pour venir à bout de l'Allemand Philipp Kohlschreiber. Vainqueur en trois sets (6-4, 3-6, 6-1), le Suisse, en quête d'un centième titre cette semaine, affrontera Fernando Verdasco au deuxième tour.

Vidéo - Federer n'a pas eu la partie facile : les temps forts de sa victoire contre Kohlschreiber 02:41

On a aussi retenu pour vous

Foot - Ligue 2 : Lens revient à quatre points du podium. Pour boucler la 26e journée de L2, Lens a écrasé Niort lundi soir (4-1) et en profite pour repasser devant le Paris FC, à la quatrième place, à quatre longueurs du FC Lorient (3e).

Tennis - ATP : Wawrinka bien lancé à Acapulco. Récent finaliste du tournoi de Rotterdam (battu par Monfils), Stan Wawrinka (42e mondial) a réussi son entrée en lice à Acapulco en dominant le qualifié américain Ryan Harrison (6-4, 7-6). Au deuxième tour, le Suisse défiera un autre Américain, Steve Johnson, tête de série n°7.

Vidéo - Acapulco - Wawrinka : "La finale à Rotterdam m'a redonné confiance" 00:36

Basket - Jeep Elite : Obradovic à la barre de l'AS Monaco. Comme pressenti depuis plusieurs jours, le technicien serbe Sasa Obradovic a été officiellement nommé entraîneur de la Roca Team lundi soir, en remplacement du Slovène Saso Filipovski. Ce dernier, arrivé l'été dernier sur le Rocher, fait les frais des mauvais résultats de l'équipe monégasque, actuelle neuvième de Jeep Elite après avoir remporté la saison régulière les trois saisons précédentes.

Basket - Coupe du monde 2019 : Le champion d'Europe ne sera pas là. La Slovénie, championne d'Europe en titre, ne disputera pas la Coupe du monde 2019 en Chine. Privés de leur pépite Luka Doncic (Dallas Mavericks) pour les qualifications, les Slovènes n'ont pas décroché leur billet pour la Chine avec seulement trois victoires en douze rencontres.

Foot - Disparition Sala : L'avion ne pouvait pas effectuer de vols commerciaux. Le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) a établi lundi que l'avion qui transportait Emiliano Sala et s'était abîmé dans la Manche le 21 janvier, entraînant la mort du footballeur argentin, n'était pas autorisé à opérer des vols commerciaux.

Le tweet maths

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Offredo : "La rivalité Pinot-Bardet ? Un truc de journalistes" 01:11

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Foot - Coupe de France : Le PSG ouvre le bal contre Dijon (21h)

Une semaine avant le match retour face à Manchester United en Ligue des champions, le PSG reçoit Dijon mardi soir pour lancer les quarts de finale de la Coupe de France.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vidéo - Quarts - Tuchel : "Une compétition très importante pour nous" 01:15

2. Tennis - ATP 500 : Nadal se lance à Acapulco, Monfils et Paire pas gâtés à Dubaï (à partir de 11h)

Suite des premiers tours des tournois ATP 500 de Dubaï et Acapulco. Aux Emirats Arabes Unis, pour leur entrée en lice, les Français Benoît Paire et Gaël Monfils n'ont pas été gâtés par le tirage au sort. L'Avignonnais défiera en effet la tête de série n°1 et n°6 mondial, le Japonais Kei Nishikori, alors que le Parisien devra faire face au Croate Marin Cilic, 10e mondial. Au Mexique, Rafael Nadal devrait connaître des débuts plus tranquilles face à Mischa Zverev. Le match se disputera dans la nuit de mardi à mercredi, heure française.

Regardez ces événements sur Eurosport Player