Djoko, Bleus, RCT : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - US Open : Djokovic ne s'arrête plus

Un peu moins de deux mois après son titre à Wimbledon, qui marquait son grand retour en haut de l'affiche, Novak Djokovic a enchaîné avec un nouveau succès à l'US Open. Le Serbe a battu en finale Juan Martin Del Potro en trois manches très accrochées (6-3, 7-6[4], 6-3) et 3h15 de jeu pour remporter son 14e titre du Grand Chelem, le troisième à New York après 2011 et 2015. Djoko égale ainsi un certain Pete Sampras et revient à trois longueurs de Rafael Nadal et six de Roger Federer. Neuf ans après son unique sacre en Majeur, à Flushing Meadows, Del Potro devra lui attendre encore un peu avant de remporter un nouveau Grand Chelem.

Vidéo - En deux sets et un "match de foot", Djokovic a étouffé Del Potro 03:49

2. Foot - Ligue des nations : Les Bleus ont tenu leur rang

Un premier but de Kylian Mbappé, un second d'Olivier Giroud pour répondre à l'égalisation de Ryan Babel. Les Bleus ont fêté leurs retrouvailles avec le public du Stade de France par une victoire contre les Pays-Bas (2-1) pour la 2e journée de la Ligue des nations. Une manière idéale d'initier les célébrations, très festives, du titre de champion du monde avec un public en liesse. Après leur nul initial en Allemagne (0-0), les joueurs de Didier Deschamps prennent la tête du groupe 1.

Kylian Mbappé (France) contre les Pays-BasGetty Images

3. Rugby - Top 14 : Toulon lance sa saison en se payant le champion

Après deux défaites d'entrée, le RCT tient enfin son premier succès de la saison en championnat. Les Toulonnais se sont offerts sur le fil une victoire face au champion de France en titre, Castres, invaincu jusque-là. Un succès d'un petit point (28-27) qui laissera un goût amer au CO après plusieurs décisions arbitrales contestables en leur défaveur. Notamment une pénalité non sifflée dans les derniers instants de la rencontre à 30 mètres des poteaux.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Mladenovic rate le titre en double. La Française s'est inclinée en finale du double dames à l'US Open en compagnie de Timea Babos, malgré trois balles de match, contre la paire Ashleigh Barty-Coco Vandeweghe (3-6, 7-6(2), 7-6(6)).

Basket - Des Bleus toujours éblouissants. A quelques jours de deux rencontres décisives (Bulgarie jeudi et Finlande dimanche prochain) pour la qualification pour le Mondial 2019 en Chine, l'équipe de France a poursuivi sur sa lancée des derniers mois en s'imposant en préparation contre la Grèce (84-68). Capitaine, Nicolas Batum a brillé (13 points, 12 passes).

Golf - Le dernier tour du BMW Championship reporté. La pluie a rendu le parcours de l'Aronimik Golf Club (banlieue de Philadelphie) impraticable dimanche pour le 4e tour du troisième tournoi des playoffs de la FedEx Cup. Il se tiendra lundi ou mardi. Justin Rose va donc devoir patienter avant de, peut-être, devenir n°1 mondial en cas de victoire.

Cyclisme - Matthews, roi du Canada. Deux jours après son succès à Québec, Michael Matthews (Sunweb) a remporté le Grand Prix cycliste de Montréal. Il a devancé au sprint Sonny Colbrelli et Greg Van Avermaet.

Vidéo - Après Québec, Montréal : Matthews se régale ! 02:50

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Un immense Pinot a maté tous les favoris : sa superbe victoire d'étape en vidéo 02:01

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Foot - Ligue des nations : Un Portugal - Italie qui vaudra le coup d'œil

L'Italie, en pleine reconstruction, n'a pas convaincu pour ses débuts à domicile contre la Pologne (1-1), vendredi. Elle va cette fois pouvoir se tester face au champion d'Europe, privé de Cristiano Ronaldo, à Lisbonne (20h45).