Djoko out, spectacle et marathons : l'actu sur un plateau du 30 décembre 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - ATP Doha : Novak Djokovic doit renoncer

Après Rafael Nadal il y a deux jours, un deuxième joueur majeur du circuit inquiète avant l'Open d'Australie. Novak Djokovic a annoncé ce matin son forfait pour le tournoi de Doha à partir du 2 janvier prochain. Le Serbe souffre toujours du coude, une blessure tenace depuis près de 18 mois et qui l'a déjà empêché de faire sa rentrée à Abou Dabi vendredi. "Malheureusement, la situation avec mon coude ne s'est pas améliorée depuis hier. J'ai toujours mal. […] Après consultation avec mon équipe médicale, nous avons décidé de continuer les thérapies et les traitements pour mon coude" a annoncé le désormais 12e joueur mondial.

2. Football - Serie A : Naples restera en tête à la fin de la phase aller

Sans se montrer brillant, le Napoli a fait le boulot sur la pelouse de Crotone. Grâce à une nouvelle réalisation de Marek Hamsik, la troupe de Maurizio Sarri s'est imposée sur le plus petit des scores (0-1) en match avancé de la 19e journée. Avec 4 points d'avance sur la Juventus, le club napolitain est d'ores et déjà assuré de terminer 2017 aux commandes du championnat.

3. Basketball - NBA : Golden State battu à domicile, la plongée des Rockets

Ce n'était une soirée à mettre un cador dehors. Toujours privé de son maître à jouer Stephen Curry, Golden State a chuté chez lui contre les Charlotte Hornets, pourtant à la peine depuis le début de saison (100-111). Dwight Howard l'a joué vintage avec un énorme match (29 points, 13 rebonds, 7 passes). Houston s'est également incliné, sur le parquet de Washington (121-103), le cinquième revers de rang de James Harden et compagnie. Autres faits marquants de la nuit, la victoire de Toronto (111-98 contre Atlanta), solide 2e de la Conférence Est, la performance monstrueuse mais vaine de Russell Westbrook à Milwaukee (40 points, 14 rebonds, 9 passes mais la défaite 97-95) ou encore le retour de blessure victorieux de Blake Griffin avec les Clippers (24 points, 6 rebonds et la victoire 106-121 sur le voisin Lakers).

On a aussi retenu pour vous

Handball - Euro 2018 : L'équipe de France sera privée d'Olivier Nyokas pour le Championnat d'Europe en janvier prochain (12 janvier - 28 janvier). L'arrière du HBC Nantes n'est pas remis de sa blessure au genou qui l'a déjà empêché de participer réellement à la préparation pour l'Euro en Croatie. Il ne sera toutefois pas remplacé dans le groupe, qui va poursuivre la préparation à 20 joueurs.

Olivier Nyokas avec le maillot de l'équipe de France, en juin 2017.Getty Images

Basketball - All-Star Game : La sélection des meilleurs joueurs français de pro A a triomphé vendredi de celle regroupant les meilleurs joueurs étrangers du championnat (181-175 a.p) dans un Paris-Bercy rempli comme jamais. Amara Sy a été élu MVP de la rencontre. L'Américain DJ Stephens, vainqueur du concours de dunks, a pour sa part fait le show durant l'intégralité de la soirée.

Rugby : Le centre australien Karmichael Hunt a été arrêté en possession de drogue, selon des médias, et la fédération australienne de rugby a annoncé samedi avoir ouvert une enquête. Selon le Telegraph, Hunt doit comparaître devant un tribunal le 29 janvier pour possession de stupéfiant.

Football - Coupe du monde 2018 : L'ex-défenseur international serbe Mladen Krstajic sera le sélectionneur de la Serbie en Russie. Les détails du contrat de l'entraîneur de 43 ans n'ont pas été communiqués.

La vidéo de rattrapage : Qui a dit que la taille comptait en basket ?

Vidéo - 1,35m et basketteur professionnel, voici le nouveau joueur des Harlem Globetrotters 01:12

Le Tweet "hommage" de D.J. Stephens qui a époustouflé Bercy par ses dunks à la Vince Carter

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Premier League : United en quête de rebond (à partir de 16h00)

Suite des festivités en Angleterre, après les matches de Noël, place à ceux du Premier de l'an. Liverpool et Chelsea ouvrent notamment le bal respectivement face à Leicester et Stoke City à 16h. Le match le plus attendu aura lieu à 18h30 avec un Manchester United - Southampton important pour les Red Devils. Après avoir été sorti en Coupe par Bristol puis avoir évité de justesse la défaite mercredi face à Burnley, les hommes de José Mourinho doivent retrouver le chemin du succès pour conclure 2017 sur une note positive.

2. Rugby - Top 14 : Un choc Toulouse - Toulon pour conclure en beauté une grosse journée (à partir de 14h)

Comment bien faire couler les excès de fin décembre ? En retrouvant les mêlées pardi ! Et il va y avoir du sport ce samedi avec un marathon de 14h à 23h sans interruption et en point d'orgue un choc entre le Stade Toulousain et le Racing club de Toulon. Le duo de tête Montpellier - La Rochelle jouera plus tôt dans la journée contre des mal classés (respectivement à Brive et face à Agen) dans l'espoir d'engranger de nouveaux points.

3. Football - Serie A : Ce samedi, c'est formule complète ! (à partir de 12h30)

Autre journée dense et autres plaisirs en Italie avec neuf matches de Serie A au programme ! Ce copieux menu commencera avec un Fiorentina - Milan AC alléchant en entrée. La Roma suivra avec le plat principal : six rencontres à 15h00 et donc Rome - Sassuolo en saveur la plus piquante. Inter Milan - Lazio servira de dessert à 18h00 avant un digestif aussi savoureux qu'un limoncello : Hellas Vérone - Juventus à 20h45. Un seul maître-mot : tenir la distance pour toutes ces équipes alors que Naples peut faire le trou à la fin de la phase aller.