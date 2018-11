Djoko, Zarco, Monaco, 40-0 : l'actu sur un plateau du dimanche 4 novembre 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. MotoGP - GP de Malaisie : Marquez fait craquer Rossi, Zarco sur le podium

Marc Marquez ne s'est pas relâché. D'ores et déjà assuré de remporter le titre de champion de monde chez les pilotes depuis le Grand Prix du Japon, l'Espagnol a offert celui des constructeurs à l'écurie Honda HRC grâce à sa victoire à Sepang. Longtemps à la lutte avec Valentino Rossi, Marquez a profité de la chute de l'Italien pour s'imposer. Johann Zarco a perdu sa deuxième place au profit d'Alex Rins dans le dernier tour. Mais le Français a quand même terminé sur le podium avec sa Yamaha Tech 3 et tient désormais la corde pour finir la saison en tant que meilleur pilote satellite.

2. Tennis - Masters Paris-Bercy : Djoko-Federer, c'était grandiose !

Le choc des titans a tenu toutes ses promesses. Et au bout d'un combat magnifique de plus de trois heures, Novak Djokovic a fini par faire craquer Roger Federer dans le tie-break du troisième set (7-6 (6), 5-7, 7-6 (3)) et se qualifier pour la finale du tournoi parisien. Le Serbe, qui était déjà assuré de devenir numéro un mondial à la publication du prochain classement lundi, tentera de remporter un cinquième titre à Paris-Bercy et d'égaler Rafael Nadal avec un 33e sacre en Masters 1000 face au Russe Karen Khachanov en finale. Un match à ne pas manquer, à partir de 15h00.

3. Football - Ligue 1 : Monaco creuse encore

Toujours pas de victoire pour Thierry Henry en tant qu'entraîneur de Monaco. Battue à Reims (1-0), l'ASM reste scotchée à la 19e place du classement de Ligue 1 et pourrait même devenir lanterne rouge si Guingamp ne perd pas face à Nantes. La soirée a été marquée par un carton du promu nîmois à Dijon (0-4), un succès bienvenu pour Rennes à Caen (1-2), une troisième victoire consécutive en championnat pour les Aiglons de Patrick Vieira face à Amiens (1-0) et le nul décroché par Toulouse à Strasbourg (1-1).

4. Rugby - Top 14 : Toulouse sans pitié pour l'UBB

Il n'y a pas eu de match dans le duel du haut du tableau entre le Stade Toulousain et Bordeaux-Bègles. Les Hauts-Garonnais, intraitables en défense, ont littéralement surclassé des Girondins indisciplinés (40-0) pour s'emparer provisoirement de la deuxième place du classement et revenir à trois longueurs du leader, Clermont.

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : LeBron James a guidé les Los Angeles Lakers vers la victoire face à Portland en compilant 28 points, 5 rebonds et 7 passes décisives (114-110). Boston s'est incliné sur le fil devant Indiana (102-101).

Football - Liga : Des buts d'Ousmane Dembélé et de Luis Suarez dans le money-time ont permis au Barça de décrocher un succès inespéré à Vallecas (2-3) et de prendre quatre points d'avance sur l'Atlético en tête du classement.

Football - Serie A : La Juventus a dominé Cagliari (3-1) - avec notamment un bijou de Paulo Dybala et un but de Juan Cuadrado sur une passe de Cristiano Ronaldo - et devance toujours l'Inter de six longueurs en tête du classement.

Football - Premier League : Après avoir eu trois buts d'avance, Tottenham a souffert mais s'est quand même imposé à Wolverhampton (2-3). Les Spurs sont quatrièmes au classement.

Tennis - Masters : Blessé au genou à Shanghai, Juan Martin del Potro est officiellement forfait pour le rendez-vous de Londres. Il sera remplacé par Kei Nishikori.

La vidéo de rattrapage

Aussi sublime que vintage. Si vous avez manqué la louche géniale d'Andres Iniesta pour Lukas Podolski, voici la chance de vous rattraper. Ne la manquez pas !

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Choc à La Mosson

Une belle affiche pour boucler la 12e journée. Toujours troisième au classement après le nul de l'OL face à Bordeaux (1-1), Montpellier reçoit Marseille, cinquième, avec l'occasion de rejoindre Lille à la deuxième place en cas de victoire. De son côté, l'OM a besoin d'un succès pour dépasser l'OL et grimper à la quatrième position. Coup d'envoi à 21h00. Plus tôt, Nantes tentera de confirmer son redressement spectaculaire face à la lanterne rouge, Guingamp (15h00), et Saint-Etienne aura l'occasion de renouer avec le succès face à Angers (17h00).

Vidéo - L'OM peut-il viser les sommets sans pointe ? 02:23

2. Rugby - Top 14 : Les Parisiens sont de sortie

La 9e journée se conclut ce dimanche avec deux rencontres. D'abord le déplacement du Stade Français sur le terrain du LOU, où les Parisiens auront à cœur de reprendre la deuxième place du classement au Stade Toulousain. Coup d'envoi à 12h30. Puis celui du Racing 92, qui visera une quatrième victoire en cinq matches à Montpellier pour rentrer dans le Top 5. Coup d'envoi à 16h50.

3. Handball - Ligue des champions : Duel au sommet pour le PSG

Après avoir remporté leurs cinq premiers matches dans la phase de poules, le Paris Saint-Germain et le MOL-Pick Szeged s'affrontent à 17h pour le choc du groupe B. Une question de suprématie qui devrait largement motiver les Parisiens.

4. Football - Premier League : City et Chelsea ont un coup à jouer

Liverpool accroché par Arsenal, Manchester City peut devenir seul leader de la Premier League. Pour cela, la formation de Josep Guardiola doit décrocher au moins un nul à domicile face à Southampton (16h00). Chelsea peut également dépasser les Reds au classement, à la différence de buts, en cas de succès sur Crystal Palace (17h00).