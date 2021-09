CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis, US Open : Raducanu s'offre son premier Majeur

Elle a bluffé son monde d'un bout à l'autre de cette quinzaine. Emma Raducanu a remporté son premier titre en Grand Chelem en se débarrassant de Leylah Fernandez en finale , ce samedi soir (6-4, 6-3). Impressionnante de maîtrise, la jeune Britannique de 18 ans, 150e joueuse mondiale, a bouclé le tournoi sans perdre un set. Remarquable.

Raducanu plus forte que Fernandez et la pression : son acte de naissance en vidéo

2. Rugby, Top 14 : Le Racing 92 en impose

Le Racing 92 a montré ses ambitions en répondant au défi physique de La Rochelle, finaliste la saison dernière. Réalistes en attaque, infranchissables en défense, les Racingmen se sont imposés 23 à 10 samedi , lors de la 2e journée du Top 14. Avec ce deuxième succès de rang, une semaine après avoir giflé le Stade français (36-21) en ouverture du championnat, ils grimpent de sept places et chipent la pole à Castres.

3. Football, L1 : Dieng guide l'OM

Dimitri Payet n'était pas là ? Ce n'est pas un souci pour l'OM. Sans son meneur de jeu, Marseille a pu compter sur Bamba Dieng pour s'imposer à Monaco (0-2) lors de la 5e journée . Titularisé pour la première fois de la saison par Jorge Sampaoli, le jeune attaquant de 21 ans a planté un doublé. Le club phocéen, qui compte un match en retard, est provisoirement à égalité de points (10) avec Angers, dauphin du Paris SG (15 pts).

Bamba Dieng a inscrit ses deux premiers buts en Ligue 1 et permis à l'OM de battre Monaco (2-0) lors de la 5e journée Crédit: Getty Images

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Boxe : Avec l'ancien président américain Donald Trump aux commentaires, l'ancien champion du monde de boxe Evander Holyfield a subi une humiliante défaite, par KO technique dès le premier round, face au maître en arts martiaux Vitor Belfort.

Football, Serie A : La Juventus a été logiquement battue à Naples (1-2), restant avec un seul point en poche après trois journées de Serie A. L'Atalanta Bergame a de son côté aussi confirmé son difficile début de saison en s'inclinant à domicile face à la Fiorentina (1-2).

Handball, Starligue : Nantes, l'un des outsiders pour le titre de champion de France, s'est incliné dès la première journée à Cesson-Rennes (29-27).

Ski : Matthieu Bailet, victime à l'entraînement d'une fracture à l'avant-bras droit samedi en Suisse, sera éloigné des pistes pendant quatre à six semaines.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Julian Alaphilippe a couru après depuis le début de la semaine mais c'est Yves Lampaert qui a apporté le premier succès à la Deceuninck-Quick Step. Le Belge a dominé au sprint ses compagnons d'échappée, Matteo Jorgenson (Movistar) et Matthe Gibson (Ribble Welddite). L'arrivée en vidéo.

Le tweet

L'ancien intérieur de Miami et de Toronto Chris Bosh a été intronisé au Hall of Fame. Et ça a rappelé quelques souvenirs.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Tennis, US Open : Djoko aux portes de l'histoire

Il est aux portes de l'histoire ! S'il remporte l'US Open, dimanche en finale contre Daniil Medvedev, Novak Djokovic signera le Grand Chelem calendaire. Il portera en plus à 21 le record de Majeurs décrochés par un joueur, réalisant ainsi le plus grand exploit de l'ère Open chez les messieurs. Mais il a une dernière étape à franchir en finale et non des moindres : le Russe Daniil Medvedev (2e). Début de cette finale historique à 22h00. A ne surtout pas manquer sur Eurosport.

2. Formule 1, Grand Prix d'Italie : Verstappen, la situation rêvée

A 15h00, Max Verstappen (Red Bull) s'élancera en pole position du Grand Prix d'Italie, trois places devant son rival au championnat Lewis Hamilton (Mercedes), grand perdant de la course sprint qualificative remportée par Valterri Bottas (Mercedes). Ce dernier a écopé d'une pénalité, faisant le bonheur du Néerlandais. Alors, qu'est-ce qui pourrait empêcher Verstappen de gagner ?

Helmut Marko, Max Verstappen (Red Bull) au Grand Prix d'Italie 2021 Crédit: Getty Images

3. Moto GP, Grand Prix moto d'Aragon : Et de six pour Quartararo ?

Fabio Quartararo va-t-il remporter dimanche sa 6e victoire de la saison en Aragon pour se rapprocher davantage du titre de champion du monde MotoGP ? A 14h00, le Français partira en tout cas en troisième position derrière l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), qui a décroché samedi la pole position et Jack Miller (Ducati).

4. Cyclisme, Championnat d'Europe : Les prétendants ne manquent pas

A deux semaines du Championnat du monde, en Belgique, qui va chiper le maillot étoilé accroché depuis trois ans aux épaules des Italiens ? Le double vainqueur du Tour de France et récent médaillé de bronze à Tokyo, le Slovène Tadej Pogacar sera à suivre sur la course en ligne hommes même s'il semble un peu dans le dur à l'image de son contre la montre. Mais il faudra surtout surveiller le jeune Belge Remco Evenepoel, l'Italien Sonny Colbrelli ou encore l'autre Slovène Matej Mohoric qui sont pressentis pour briller.

5. Rugby, Top 14 : Un choc Toulouse – Toulon pour finir

Avec notamment les grands débuts attendus du troisième ligne international Anthony Jelonch, Toulouse va se frotter à Toulon ce dimanche soir (21h05) dans le choc de la 2e journée du Top 14.

6. Football : Griezmann, retour attendu ce dimanche

Si la cinquième journée de Ligue 1 se poursuit avec notamment quatre matches à 15h00 ou encore Lyon – Strasbourg à 20h45, il faudra avoir un œil sur l'Espagne ce dimanche. A 14h00, Antoine Griezmann devrait faire son grand retour sous le maillot de l'Atlético Madrid contre l'Espanyol.

