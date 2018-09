Djokovic, champions du monde, Mbappé, Trump : l’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - US Open : Djokovic reprend une demie

Désormais, seul Jimmy Connors en a plus que lui à Flushing Meadows. Opposé à John Millman, le surprenant tombeur de Roger Federer en quart, Novak Djokovic a été sérieux pour s’offrir sa onzième demi-finale dans le tournoi américain, dépassant ainsi Roger Federer ou André Agassi (10). Solide à défaut d’être parfait (6-3, 6-4, 6-4), le Serbe attend désormais Kei Nishikori qui s’est offert le scalp de Marin Cilic plus tôt dans la nuit au terme d’un joli combat (2-6, 6-4, 7-6, 4-6, 6-4).

Vidéo - Djokovic et Millman n'y sont pas allés de main morte 02:00

2. Tennis - US Open : Keys sera encore de la partie

L'Américaine Madison Keys (14e), finaliste sortante, s'est qualifiée pour les demi-finales de l'US Open en dominant l'Espagnole Carla Suarez Navarro en deux sets (6-4, 6-3) mercredi à New York. Elle affrontera la jeune Japonaise Naomi Osaka (20 ans) pour une place en finale.

Vidéo - Keys complète le carré : le résumé de sa victoire face à Suarez Navarro 02:00

3. Football - Ligue 1 : Mbappé prend trois matches

Réunie mercredi, la Commission de discipline de la LFP a décidé d'infliger une suspension de trois matches ferme à Kylian Mbappé. Samedi dernier, lors de la 4e journée de L1, l'attaquant du PSG avait réagi de manière trop virulente à un vilain geste du Nîmois Téji Savanier, qui écope lui de cinq matches de suspension.

Vidéo - Derrien : "Mbappé ne doit pas perdre ses nerfs, ça pourrait devenir une stratégie adverse" 03:52

On a aussi retenu pour vous

Football - Matches amicaux : Avec une équipe constituée de joueurs amateurs ou de futsal en raison d’un litige contractuel, le Danemark a pris la marée face à la Slovaquie (3-0).

Handball - Starligue : Quadruple champion de France en titre, le PSG handball a parfaitement lancé sa saison mercredi en dominant Ivry (38-21). Nantes a battu Pontault-Combault (22-32) tandis que Saint-Raphaël s'est incliné à domicile devant Nîmes (25-26).

Football américain - NFL : Le président américain Donald Trump a critiqué mercredi le géant Nike pour sa campagne de publicité mettant en scène Colin Kaepernick, et a lancé une nouvelle attaque en direction de la Ligue nationale de football américain.

Tennis : Francesca Schiavone, première Italienne sacrée en Grand Chelem, à Roland-Garros en 2010, a annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière à 38 ans, mercredi en marge de l'US Open.

Le tweet qui ravive les bons souvenirs

La vidéo de rattrapage

Vous ne comprenez rien à la nouvelle Ligue des nations ? C’est normal. Rassurez-vous, on vous explique tout ici.

Vidéo - Vous ne comprenez rien à la Ligue des Nations ? Regardez notre Tuto ! 04:00

Ce qu’il ne faudra pas manquer aujourd’hui

1. Football - UEFA Ligue des Nations : Les Bleus sont de retour

Soyons honnêtes : aborder un match aussi prestigieux dans la peau du champion du monde, cela file le sourire. Ce jeudi, les Bleus retrouvent la compétition un peu plus d’un mois après leur sacre mondial en Russie. Face à l’Allemagne, un match toujours particulier, les champions du monde tricolores auront cependant fort à faire dans cette nouvelle Ligue des nations qui peut permettre de gratter un ticket pour l’Euro 2020. Deux étoiles certes mais une ambition toujours plus grande.

Vidéo - L'Allemagne n'a plus Özil ? Pas de souci, Havertz arrive 01:37

2. Cyclisme - Tour d’Espagne : La passe de trois pour Viviani

Après l’abandon de Nacer Bouhanni et la tentative ratée de Thibaut Pinot de reprendre du temps au leader lors de la 11e étape, le peloton va vivre une nouvelle étape de transition sur les terres galiciennes entre Mondoñedo et l’arrivée à Faro de Estaca de Bares Mañón. 180 km pour deux difficultés majeures mais une grande chance cependant de voir une arrivée massive au sprint qui pourrait permettre à Elia Viviani de poursuivre sa moisson en Espagne. Sur Eurosport et Eurosport Player, bien sûr.

3. Tennis - US Open : Une night session 100% féminine

Place aux demi-finale dames dans la nuit de jeudi à vendredi. Finaliste malheureuse la saison passée, Madison Keys devra se débarrasser de la surprenante Naomi Osaka si elle veut retenter sa chance. De son côté, Serena Williams, sextuple vainqueur à Flushing, affrontera Anastasija Sevastova pour une nouvelle place en finale. Le tout à partir d’une heure du matin. Sur Eurosport et Eurosport Player, bien sûr.